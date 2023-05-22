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Леонид Мартынов. Стихотворения. 1971. Винил.

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Трек-лист:
Сторона 1
А1 Май – 01:00
А2 Мне кажется, что я воскрес – 01:31
А3 Любовь – 02:09
А4 Еще черны и ус и бровь – 03:02
А5 Кувшинка – 03:41
А6 Морское дно – 04:19
А7 Март – 05:19
А8 Ива – 06:50
А9 Усталость – 07:39
А10 Мы – как мы – 08:43
А11 Листья – 09:20
А12 Художник – 09:51
А13 Седьмое чувство – 10:30

Сторона 2
В1 Хочется сосредоточиться – 12:05
В2 Первородство – 12:46
В3 Дрема луговая – 13:40
В4 Заботы суеверие былое – 14:33
В5 Человек, которого ударили – 15:57
В6 Меховые цветы – 17:17
В7 Природа – 18:26
В8 Весна, как незримая птица – 20:01
В9 Черт Багряныч – 20:48
В10 Погасшая молния – 22:04

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pbHi1STL_rQ
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