Великий сын Индии. Рабиндранат Тагор в СССР (1961)
Документальный фильм посвящен писателю, поэту, композитору, художнику, мыслителю и общественному деятелю Рабиндранату Тагору. Использованы кадры кинохроники о пребывании индийского поэта в СССР в 1930 году.
Главная редакция литературно-драматических программ 1961
Автор сценария – С. Северцев
Автор сценария – Андрей Леонтьев
Режиссер – Матвей Володарский
Оператор – Лев Довгвилло
#документальныйфильм #РабиндранатТагор #индия #поэзия
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