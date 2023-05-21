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Великий сын Индии. Рабиндранат Тагор в СССР (1961)

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Документальный фильм посвящен писателю, поэту, композитору, художнику, мыслителю и общественному деятелю Рабиндранату Тагору. Использованы кадры кинохроники о пребывании индийского поэта в СССР в 1930 году.

Главная редакция литературно-драматических программ 1961
Автор сценария – С. Северцев
Автор сценария – Андрей Леонтьев
Режиссер – Матвей Володарский
Оператор – Лев Довгвилло

#документальныйфильм #РабиндранатТагор #индия #поэзия

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-8oG4K3b_NA
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