Наш двигатель для БПЛА: испытания пройдены
В России завершены испытания долгожданного двигателя ВК-650В, который создаётся для вертолётов, беспилотников и небольших самолётов. Это скромное сообщение в ленте новостей на самом деле подводит черту под огромной и самоотверженной работой лучших конструкторов и инженеров, которые справились с исторической задачей. О ней и не только, а также о новом случае спасения расскажем в этом выпуске как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
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