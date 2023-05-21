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Наш двигатель для БПЛА: испытания пройдены

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В России завершены испытания долгожданного двигателя ВК-650В, который создаётся для вертолётов, беспилотников и небольших самолётов. Это скромное сообщение в ленте новостей на самом деле подводит черту под огромной и самоотверженной работой лучших конструкторов и инженеров, которые справились с исторической задачей. О ней и не только, а также о новом случае спасения расскажем в этом выпуске как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s4tnYgVEg0Y
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