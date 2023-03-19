Мотор ГРОМА! Завершены важные испытания
Проблема отсутствия у России тяжёлых дронов является следствием отсутствия подходящих двигателей для них. Но на прошлой неделе скромно мелькнуло сообщение об успешном завершении первого этапа испытаний ключевого элемента модернизированного двигателя АИ-222-25, который создаётся в том числе и для ударного БПЛА «Гром». Что это за двигатель и где ещё он может найти применение, а о также об итогах гуманитарной миссии нашего проекта расскажем в этом выпуске после краткой сводки новостей.
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Ролик о гуманитарной миссии: https://vk.com/rossiya_segodnya?z=video-65614662_456241323%2Fvideos-65614662%2Fpl_-65614662_-2
https://rutube.ru/video/7f1e637b13ab6ed98ff9dd9c8711272b/
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Словарик здравствуй.
У меня все хорошо. Через нас пролетело очень много самолетов в сторону Бреста.
Не надо надо мной издеваться. Я хороший.