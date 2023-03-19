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Мотор ГРОМА! Завершены важные испытания

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Проблема отсутствия у России тяжёлых дронов является следствием отсутствия подходящих двигателей для них. Но на прошлой неделе скромно мелькнуло сообщение об успешном завершении первого этапа испытаний ключевого элемента модернизированного двигателя АИ-222-25, который создаётся в том числе и для ударного БПЛА «Гром». Что это за двигатель и где ещё он может найти применение, а о также об итогах гуманитарной миссии нашего проекта расскажем в этом выпуске после краткой сводки новостей.

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Ролик о гуманитарной миссии: https://vk.com/rossiya_segodnya?z=video-65614662_456241323%2Fvideos-65614662%2Fpl_-65614662_-2

https://rutube.ru/video/7f1e637b13ab6ed98ff9dd9c8711272b/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ewA4ducospg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10777 8189
    чужой час назад

      Словарик здравствуй.
      У меня все хорошо. Через нас пролетело очень много самолетов в сторону Бреста.
      Не надо надо мной издеваться. Я хороший.

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