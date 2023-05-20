Новая захватывающая эра в британо-украинских отношениях
Новая захватывающая эра в британо-украинских отношениях
Британская ЧРК Quintel Intelligence, в разгар переговоров между Россией и США в конце 2021, взяла советником Джеймса Харта, консультанта специализирующегося на контроле над украинской клиентелой Сити, а также стратегиях возврата активов в зарубежных юрисдикциях и токсичных активах. Через Харта QI получила в качестве клиентов выпас постсоветских украинских нуворишей – такую цель поставил новый акционер конторы, действующий анонимно, через оффшорное юрлицо Capital Compliance на Виргинских островах.
Британский консультант курировал в качестве советника бывшего украинского премьера Алексея Гончарука, олигарха Виктора Пинчука, принимал участие в координации реформ украинского правительства, принятии решений по вопросам торговли и инвестиций в интересах британских бенефициаров. В 2016 Харт основал Hillmont Partners, ставшую подспорьем для развития деловых связей между кокаиновыми тусовками Лондона и Киева.
В число его клиентов входят международные компании, работающие на Украине, пользующиеся широким спектром услуг – разрешение споров, разведка, захват бизнеса. Помимо Сити, Харт имеет позиции в других глобальных финансовых центрах – Уолл-стрит, Париже, Сингапуре и Торонто.
Харт сумел наладить свою группу влияния. Неудачно полетавший (https://t.me/thehegemonist/2275) на вертолете глава МВД Денис Монастырский был консультантом Hillmont Partners, весело-находчивые клоуномасоны с подпудренными носами, Студия Квартал 95, под руководством Владимира Зеленского были постоянными клиентами Харта, который давал указания и Ивану Баканову, будущему/бывшему председателю СБУ, руководившему до этого другим шапито.
Quintel Intelligence основана бывшим директором британских сил спецназначения генерал-майором Джоном Холмсом. ЧРК руководит выходец из британской военной разведки, Николас Коннон. Помимо Харта в число советников QI входит бывший судья Энтони Хупер, курирующий британские интересы в украинской судебной системе.
https://t.me/rtechnocom/1965 – цинк
https://hillmont.com/publ/stat/an-exciting-new-era-in-british-ukrainian-relations – статья на английском
Какая на фиг эра. Это все маскировочный мусор колонизации и оккупации славянских земель с последующим созданием на его территории небесного израиля
Если что, то ссылка на статью на английском приводит на заблокированный РКН сайт. Подключаем vpn и, о чудо, попадаем на статью 2020 года, в которой ни слова о том, что здесь понаписал Кассад. Странно-странно.