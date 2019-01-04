Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 января 2019

Призрак «Дахау» на Сирийской земле.

Практически каждый день в новостных лентах СМИ и социальных сетей появляется новая информация об ухудшении обстановки в сирийском лагере беженцев Эр-Рукбан, расположенном около главной военной базы США в Сирии.

Их дополняют свидетельства тех немногих, кому удалось бежать из лагеря в такие города как Хама, Хомс, Дераа и Алеппо. По их словам, администрация лагеря никак не заинтересована в улучшении качества жизни беженцев, а делает все только ради собственной наживы и обеспечения всем необходимым многочисленные банды проамериканских головорезов, которых инструкторы США на протяжении последнего года тренировали на учебных базах рядом с Эр-Рукбаном.

Именно эти бандиты, с разрешения администрации лагеря, при молчаливом согласии американских покровителей, фактически разграбила гуманитарный конвой ООН, прибывший в Эр-Рукбан в ноябре 2018 года, оставив беженцам лишь часть гуманитарных грузов. Медикаменты боевики и администрация лагеря присвоили себе. Стоит отметить, что беженцы все же могут получить лекарства из гуманитарного конвоя ООН, правда в немногочисленных аптеках Эр-Рукбана, которые контролирует администрация лагеря, и само собой по баснословной цене.

Однако проблема с обеспечением продовольствием и медикаментами это лишь часть бед, с которыми сталкиваются жители лагеря. По сообщениям очевидцев благодаря политике, проводимой администрацией лагеря внутри Эр-Рукбан процветает преступность, сексуальное насилие и эксплуатация, проституция. При этом к последнему нередко привлекают детей. Слова немногочисленных очевидцев подтверждают ряд официальных лиц.

Так, в ноябре 2018 года представитель Министерства обороны Российской Федерации в Женеве полковник Юрий Тарасов выступил с заявлением следующего содержания:

«Еще одним негативным аспектом жизни в лагере является неспособность местной администрации обеспечить беженцам личную безопасность. На территории „Эр-Рукбана” широко распространено воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних, гендерное неравенство», — сказал Тарасов.

Однако проституция и сексуальная эксплуатация — это еще не все, что происходит с попустительства администрации лагеря. По словам Тарасова, в лагере процветает торговля людьми. По сообщениям очевидцев вопрос стоит не о наемной работе, а обыкновенной, средневековой работорговле.

Основными потребителями сексуальных услуг и рабского труда являются многочисленные представители проамериканских вооруженных формирований, а весь доход с этих мероприятий идет в карман дирекции Эр-Рукбана. Более того, неспособные выполнять работу и удовлетворять потребности своих хозяев попросту бесследно пропадают.

Все это конечно печально и страшно. Однако в последнее время стали появляется сообщения об исчезновении детей в Эр-Рукбане. Многие подозревают, что маленькие жители лагеря были похищены сотрудничающими с администрацией проамериканскими боевиками, или попросту проданы им, доведёнными бедностью и голодом, до отчаяния беженцами. Однако больше этих детей никто не видел.

Многие связывают это с незаконной, дополнительной, если так можно сказать, медицинской деятельности заграничных специалистов на территории лагеря, которую они проводят в лагерных больницах. Всего на территории Эр-Рукбана действует пять платных медучреждений с крайне ограниченными возможностями, услуги которых простым беженцам недоступны. Однако оказание медицинской помощи далеко не основой вид деятельностью этих больниц.

По сообщениям бежавших из лагеря, в операционных медучреждениях лагеря постоянно кипит работа, а помогавшие иностранным врачам беженцы, рассказывают о большом количестве завозимых и, через некоторое время, вывозимых из этих больниц пластиковых контейнеров.

Название фирмы «Avatherm» и описание этих ящиков указывает на то, что предназначаются они для транспортировки донорских органов. Однако жители Эр-Рукбана не могут себе позволить, зачастую, банальный медицинский осмотр, или простое лечение, а речи о сложной операции где могут быть использованы донорские органы и речи быть не может. И здесь вырисовывается страшная взаимосвязь между пропажей детей, постоянной работой операционных, и вывозимыми за территорию лагеря, из медучреждений, контейнерами для перевозки донорских органов.

Ситуация в лагере Эр-Рукбан — это позор для современного человечества, для международных гуманитарных и правозащитных организаций.

Благодаря их бездействию, раболепству перед США, которые являются хозяевами Эр-Рукбана, десятки тысяч сирийцев обречены на страдания, потерю человеческого облика и мучительную погибель. Страшно осознавать, что спустя почти 74 года после закрытия последнего концентрационного лагеря в наше время человечество вновь наблюдает их возрождение, в изменённой форме, но близкой к ним духом и содержанием.

Читайте также: Срочное заявление Армии Сирии: войска введены в «зону США» для ликвидации угрозы (+ВИДЕО)

Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»