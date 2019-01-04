Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 января 2019
- 16:33 Курдские боевики покидают Манбидж.
- 15:08 Через Сирию прошло 68 000 военнослужащих.
- 11:56 Американские военные на позициях сирийской армии в Манбидже, требовали снять флаг САР.
- 10:38 Курдский взгляд на проблему ухода США из Сирии.
- 06:31 Ад у базы США в Сирии: боевики, сексуальное рабство и торговля органами беженцев (ФОТО).
- 04:33 «Мы лучше умрём!» Военные США прибыли к солдатам Сирии с идиотским требованием (ВИДЕО).
- 03:08 Мы давно потеряли Сирию.
- 00:37 Встреча в Манбидже.
Курдские боевики покидают Манбидж
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Через Сирию прошло 68 000 военнослужащих
По состоянию на конец 2018 года боевой опыт в Сирии получили более 68 тысяч российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным военных, всего в операции российских ВКС было задействовано 87% экипажей оперативно-тактической, 91% армейской, 97% военно-транспортной, а также 60% дальней авиации.
https://southfront.org/68000-russian-servicemen-gained-combat-expirience-in-syria-military/ – цинк
С учетом того, что в прошлом году заявлялось о примерно 65000 прошедших через Сирию, можно вывести, что за 2018-й год еще около 3000 человек побывали по ротации в Сирии от министерства обороны.
Процентовка по авиации выглядит впечатляюще – за 3 года фактически обкатали большую часть экипажей.
При этом боевая работа продолжается и сейчас – за последние недели самолеты с Хмеймима наносили удары по Южному Идлибу и Северной Хаме, где наблюдалась высокая активность "Хайят Тахрир-аш-Шам".
Впрочем. в Идлибе сейчас и без ВКС РФ есть чем заняться – боевики "Ан-Нусры" и союзные им группировки "неумеренных террористов" сейчас уверенно гоняют по провинции эрдогановских миньонов, часть которых уехала "воевать с курдами" оголив тылы, чем "Ан-Нусра" и воспользовалась. Все это создает предпосылки для активизации силового варианта в Идлибе, где у ВКС будет немало возможностей увеличить боевой опыт.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Американские военные на позициях сирийской армии в Манбидже, требовали снять флаг САР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Курдский взгляд на проблему ухода США из Сирии
Примечательная статья курдского анархиста из Рожавы, в которой он разбирает ту безрадостную ситуацию в которой оказались курды после решения Трампа вывести войска из Сирии.
На фоне горького разочарования происходящим, автор резонно приходит к выводу, что договоренность курдов с Асадом была бы меньшим из зол.
Я пишу из Рожавы. Но я не родился здесь, и у меня, возможно, нет всей информации, которая необходима для точных и объективных прогнозов о будущности этой части мира. Я пишу, потому что крайне важно, чтобы вы услышали от людей из северной Сирии о том, что действительно означает для нас «вывод войск» Трампа. И нам неясно, сколько времени у нас осталось, чтобы обсудить это. Я формально не состою ни в одно из местных объединений. Это позволяет мне говорить беспристрастно и я должен подчеркнуть, что моя точка зрения не отражает какую-либо официальную позицию. В конечном итоге, мое мнение может быть полезно как исторический документ, показывающий, как некоторые люди здесь понимали текущий момент, в случае, если станет невозможно спросить нас об этом позже.
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На мой взгляд, решение Трампа вывести войска из Сирии не является «антивоенной» или «антиимпериалистической» мерой. Это не приведет к прекращению конфликта в Сирии. Напротив, отступление Трампа дает президенту Турции Тайипу Эрдогану карт-бланш для вторжения в Рожаву и проведения этнических чисток против людей, которые внесли решающий вклад в борьбу с ИГИЛ, оплаченную множеством смертей. Вывод американских войск – это сделка супердержав по уничтожению социального эксперимента в Рожаве и консолидации авторитарной националистической политики от Вашингтона до Стамбула и Кобани. Трамп стремится сделать Израиль самым якобы демократическим проектом на всем Ближнем Востоке, исключив все возможности, которые открыла революция в Рожаве для этой части мира.
Это будет стоить множества человеческих жизней. Как бы ни была кровава и трагична гражданская война в Сирии, это может открыть не только новую ее главу, но и продолжение. Дело не в том, где размещены войска США. Две тысячи американских солдат, о которых идет речь, являются каплей в море по сравнению с количеством вооруженных боевиков в Сирии сегодня. Они и не были на переднем крае борьбы. Сам по себе вывод этих солдат – не главное. Важно то, что заявление Трампа является посланием Эрдогану, в котором говорится, что не будет никаких последствий, если турецкое государство вторгнется в курдский регион Рожаву.
В этой ситуации много путаницы: некоторые антивоенные и антиимпериалистические активисты одобряют решение Трампа и беспечно ставят печать «мира» на надвигающейся кровавой бойне, говоря, что пусть местные жители разбираются с проблемами сами. Но бессмысленно обвинять обитателей Рожавы, в том, что они зависят от США в то время как никто другой не предложил им никакой альтернативы.
Наихудший сценарий в настоящее время заключается в том, что поддерживаемая Турцией Свободная сирийская армия (ССА) вместе с турецкими военными захватит Рожаву и проведет этническую чистку на уровне, который вы не сможете себе представить, где бы вы этот текст ни читали. Они уже сделали это в небольших масштабах в захваченном кантоне Африн. В Рожаве это будет происходить в историческом масштабе. Это может быть что-то вроде палестинского Накба, не говоря уже о геноциде армян. Я попытаюсь объяснить, почему это происходит, и что мы можем сделать с этим вместе.
Карта региона, на которой разными цветами отмечены сектора расположения противоборствующих сторон
Прежде всего: о социальном эксперименте в Рожаве
Общественное устройство в Рожаве не идеально. Сейчас не подходящее время для того, чтобы трясти грязным бельем, но здесь есть много проблем. У меня нет такого опыта, который был у Пола Симонса несколько лет назад, когда его визит в Рожаву заставил его почувствовать, что все возможно. Годы войны и милитаризации сказались на самых захватывающих аспектах революции. Тем не менее, эти люди сейчас находятся в невероятной опасности, и общество, которое они построили, стоит защищать.
То, что происходит в Рожаве, не анархия. И все же женщины играют важную роль в местном обществе; есть основные свободы религии и языка; этнически, религиозно и лингвистически разнообразное население живет бок о бок без каких-либо серьезных конфликтов. Местное общество сильно военизировано, но это не полицейское государство; сообщества относительно безопасны и стабильны; тут нет голода; вооруженные силы не совершают массовых злодеяний. У каждой фракции в этой войне есть кровь на руках, но Отряды народной самообороны (YPG / YPJ) ведут себя гораздо более ответственно, чем любая другая сторона. Они спасли множество жизней и не только курдов. Учитывая тяжелейшие условия и все то насилие, которому подвергаются люди со всех сторон, это невероятный подвиг. Все это резко контрастирует с тем, что произойдет в случае вторжения турецкого государства – напомню, что Трамп дал Эрдогану зеленый свет в обмен на масштабную сделку по продаже ракет.
Само собой разумеется, что я не хочу увековечивать бессрочную «войну с террором в стиле Буша», а тем более провозглашать «столкновение цивилизаций» между Исламом и Западом. Наоборот, это именно то, что мы пытаемся здесь предотвратить. Большинство убитых ДАИШ [Название группировки ИГИЛ по-арабски] были мусульманами; большинство людей, которые погибли, сражаясь с ДАИШ тоже были мусульманами. В Хаджине, где я побывали и где находится ныне последний оплот ИГИЛ, один из интернационалов, который дольше всех сражался с ДАИШ, являлся правоверным мусульманином – не говоря уже о всех преимущественно арабских бойцах из Дейр-Эззора, большинство из которых почти наверняка мусульманин тоже.
Битва за город Кобани стала переломной в войне против ИГИЛ, чье победоносное наступление было остановлено курдами.
Стороны конфликта
Ради краткости я упрощу и скажу, что сегодня в сирийской гражданской войне примерно пять сторон: проправительственная, протурецкая, джихадистская, курдская, и сторона мятежников (оппозиции). Каждая из этих сторон по-разному относится к другим. Я перечислю отношения каждой группы с другими, начиная с той группы, с которой они наиболее тесно связаны, и заканчивая группами, против которых они активнее всего выступают:
Проправительственная: курды, протурецкие силы, джихадисты, мятежники;
Мятежная: протурецкие силы, джихадисты, курды, лоялисты;
Протурецкая: мятежники, джихадисты, лоялисты, курды;
Курдская: лоялисты, мятежники, протурецкие силы, джихадисты;
Джихадисты: мятежники, протурецкие силы, курд, лоялисты.
Эта схема может быть полезно для наглядного объяснения того, какие из сторон могут пойти на компромисс, а какие настроены непримиримо. Опять же, помните, я много обобщаю.
Разумеется, каждая из противоборствующих сторон имеет свой взгляд на происходящее в стране. Например, что касается вопроса о том, кто виноват в подъеме ИГИЛ, верно, что США «распахали поле» для ИГИЛ вторжением и оккупацией Ирака и катастрофическими последствиям той войны (позиция проправительственной стороны); но также верно и то, что турецкое государство молчаливо, а иногда и нагло вступило в сговор с ИГИЛ, потому что ИГИЛ боролось против основного противника турецкого государства (курдский взгляд), и что жестокая реакция Асада на «арабскую весну» способствовала эскалации насилия, и что результатом стал подъем ДАИШ (позиция мятежников).
И хотя я менее всего сочувствую перспективам джихада, несомненно, что если благополучие арабов-суннитов в Ираке и Сирии не будет учтено в политическом урегулировании, джихад будет продолжать. Если не будет политического урегулирование между турецким государством и РПК, Турция будет продолжать стремиться уничтожить курдские политические формирования, вплоть до геноцида.
Говорят, что «курды являются гражданами второго сорта в Сирии, гражданами третьего сорта в Иране, гражданами четвертого класса в Ираке и гражданами пятого класса в Турции». Не случайно, что когда официальные лица Турции, такие как министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, перечисляют «террористические группы», которые их больше всего тревожат в регионе, они называют YPG [Курдские отряды самообороны] перед ИГИЛ. Возможно, это может помочь объяснить настороженное отношение многих курдов к сирийской революцию. Ведь с курдской точки зрения, смена режима в Сирии при участи протурецких сил, в сочетании с отсутствием смены авторитарного режима в Турции, может лишь усугубить ситуацию стране.
Я не буду пересказывать вам всю историю от древних шумеров до начала войны РПК в Турции и вторжения США в Ирак в 2003 году с последующим подъемом ИГИЛ. Давайте перейдем к заявлению Трампа от 19 декабря: «Мы победили ИГИЛ в Сирии, и это единственная причина, почему (США) находятся там во время президентства Трампа».
ИГИЛ побеждено? И кем же?
Позвольте мне прояснить: вообще-то группировка ДАИШ не побеждена в Сирии. Всего несколько дней назад они обстреливали наши позиции из ракетницы, но промахнулись. Конечно, сейчас подконтрольная им территория значительно сократилась. В то же время у них все еще есть тысячи боевиков, много тяжелого вооружения и, вероятно, уцелела часть их высшего руководства, которое обосновалось в Хаджине в долине реки Евфрат и окружающих пустынях, между Хаджином и иракской границей. Не стоит забывать, что у ИГИЛ есть большой опыт и широкий спектр сложных стратегий защиты, и они по-прежнему готовы умереть, чтобы истреблять своих врагов.
Трамп просто лжет. Как и в случае с американской экономикой, Трамп берет на себя ответственность за результаты политики предыдущей администрации. Что еще более важно, достижение, которое он приписывает себе, во многом является заслугой именно тех людей, которых он предает теперь для убийства турецким властям.
При Обаме Министерство обороны и ЦРУ придерживались совершенно разных стратегий в отношении восстания и последующей гражданской войны в Сирии. ЦРУ сконцентрировалось на свержении Асада любыми средствами до такой степени, что оружие и деньги, которые они поставляли, оказалось в руках Джабхат Аль-Нусра и ИГИЛ. В отличие от этого, Пентагон был более сосредоточен на победе над ИГИЛ, сосредоточившись на поддержке курдских Сил народной самообороны (YPG / YPJ) во время обороны Кобани в 2014 году.
Народное ополчение Сирийского Курдистана это Отряды женской самообороны (YPJ) и Отряды народной самообороны (YPG).
Как анархист, который желает полной отмены любого правительства, я не люблю Пентагон или ЦРУ, но если мы оценим эти два подхода в соответствии с их собственными декларациями, план Пентагона сработал довольно хорошо, в то время как план ЦРУ был катастрофичен. В этом отношении было бы справедливо сказать, что предыдущая американская администрация способствовала как росту ИГИЛ, так и его подавлению. Трамп, со своей стороны, не сделал ничего, кроме того, что тот тип националистической исламофобии, которую он пропагандирует, помогает создать симметричную форму исламского фундаментализма.
Вплоть до декабря Трамп поддерживал стратегию Пентагона в Сирии, которую он унаследовал от администрации Обамы. При этом, поскольку YPG и YPJ были вынуждены координировать свои действия с американскими военными, курдам приходилось взаимодействовать с сомнительными персонажами, чьи цели сильно отличалась от их собственных.
Подводя итог: вовсе не применение ракет позволило почти полностью освободить территории захваченные ИГИЛ. Это сочетание смелых и боеспособных наземных сил с авиационной поддержкой. В некоторых частях Сирии это произошло благодаря действиям YPG / YPJ на земле с поддержкой США с воздуха. В другом месте в Сирии, надо сказать, ИГИЛ было оттеснено благодаря действиям российской авиации и лоялистской армии (САА) вместе с ополченцами, поддерживаемыми Ираном.
Внешние вмешательства
Было бы чрезвычайно трудно отбить у ИГИЛ захваченную территорию любым другим способом. Сотрудничество YPG / YPJ с военными США остается спорным, но факт в том, что каждая сторона в сирийском конфликте была поддержана более крупными внешними державами и потерпела бы крах без этой поддержки.
Я не хочу защищать решение о сотрудничестве с США, а стремлюсь показать, что в сложившихся обстоятельствах оно было практически единственной альтернативой уничтожению. В то же время ясно, что эта стратегия не создала безопасность для социального эксперимента в Рожаве. Даже если мы отбросим этические проблемы, существуют практические проблемы с опорой на Соединенные Штаты – или на Францию, Россию, Турцию, Саудовскую Аравию или любое другое государство, у которого всегда есть свои собственные цели и интересы.
Как анархисты, мы должны очень серьезно подумать о том, как создать другие варианты для людей в зонах конфликта. Существует ли какое-либо международное горизонтальное децентрализованное объединение, которое могло бы решить проблемы, с которыми сталкиваются жители Рожавы, чтобы они не были вынуждены зависеть от армии США? Если мы не найдем ответа на этот вопрос, когда рассмотрим Сирию 2013–2018 годов, сможем ли мы что-то сделать в дальнейшем? Это чрезвычайно актуальные вопросы.
Никто не должен забывать, что ИГИЛ было сведено к их нынешнему положению только благодаря многонациональному радикально демократическому движению массового сопротивления, в котором случайно участвовали добровольцы со всего мира. Теперь из-за приказа Трампа о прекращении войны против ИГИЛ, каждый искренний человек, который хочет остановить распространение фундаменталистских террористических групп, таких как ИГИЛ, или их неизбежных преемников, должен перестать рассчитывать на какое-либо государство и направить все свои ресурсы на прямую поддержку децентрализованных интернациональных эгалитарных движений. Становится ясно, что это наша единственная надежда.
Что означает вывод войск?
Я не удивлен, что Трамп и американские власти «предают союзника» – я не думаю, что у кого-то здесь была иллюзия, что Трамп или Пентагон намеревались поддержать освободительный политический проект в Рожаве. Учитывая историю было понятно, что после разгрома ИГИЛ США покинут Рожаву, передав жителей региона во власть турецких военных. Силы YPG / YPJ сделали свое дело — ударили по ИГИЛ и изгнали фундаменталистов из их последних цитаделей и это могло стать одной из причин решения США.
Но все еще шокирует тот факт, что Трамп так поспешно отказаться от опоры, которую США создали в Сирии, и что военное ведомство США позволит ему сделать это. С точки зрения сохранения глобальной военной гегемонии США, решение не имеет никакого смысла вообще. Это огромный подарок для Путина, Эрдогана и ИГИЛ. Теперь фундаменталисты могут воспользоваться ситуацией для возрождения во всем регионе, возможно, в какой-то новой форме.
В любом случае, решение Трампа – большая новость. Это указывает на то, что «глубинное государство» США не имеет власти над внешней политикой Трампа. Это говорит о том, что неолиберальный проект США мертв, или, по крайней мере, некоторые элементы правящего класса США считают его неактуальным. Это подразумевает будущее, в котором этно-националистические автократы, такие как Эрдоган, Трамп, Асад, Больсонаро и Путин, будут хозяйничать во всем мире, потворствуя друг другу, чтобы сохранить власть над своими частными владеньями.
В этом случае вся эпоха военной гегемонии США после холодной войны закончилась, и мы вступаем в «многополярный век», в котором тираны будут править авторитарными этническими конгломератами. Историческая параллель – Европа до Первой мировой войны. Те, кто думает будто это хорошая новость – глупцы, сражающиеся со вчерашним врагом и вчерашней войной. Де-факто коалиция авторитарных сил спешит нас всех загнать в дивный новый мир, в котором все больше и больше территорий в мире будут выглядеть как худшие этапы гражданской войны в Сирии. Война в Сирии началась в 2011 году и продолжается до сих пор.
Что будет дальше?
К сожалению, курдские и всякие левые движения в Турции были уничтожены властями за последние несколько лет. Я был бы очень удивлен, если бы произошло какое-либо восстание в Турции, независимо от того, что происходит в Рожаве. Мы не должны позволять себе надеяться, что турецкое вторжение здесь вызовет мятеж в северном Курдистане [Территория проживания курдов в составе Турецкого государства] .
Если что-то действительно неожиданное не произойдет, здесь есть два возможных исхода.
Первый сценарий
Курдское PYD заключит какое-то соглашение с режимом Асада, вероятно, на менее благоприятных условиях, чем было бы возможно до вторжения Турции в Африн; обе стороны пойдут на какие-то уступки и согласятся сражаться в союзе в случае вторжения Турции.
И режим Асада, и различные курдские формирования в переговорах не достигали особых успехов, но, возможно, угроза как Рожаве, так и режиму Асада настолько велика, что они выберут этот вариант. Возможно, что это одна из целей турецкой угрозы или даже политики Трампа: заставить Отряды народной самообороны (YPG) отказаться от военной автономии, подчинившись режиму Асада.
YPG, PYD и компания не находятся сейчас в очень выгодном положении для ведения переговоров, но режим знает, что он может по крайней мере торговаться с ними, так как если северная Сирия будет оккупирована поддерживаемыми Турцией джихадистами и различными мародерами, неясно, что вообще произойдет дальше. Рожава – это большая часть лучших сельскохозяйственных земель Сирии на севере, а также нефтяные месторождения.
Я могу только предполагать, какими могут быть условия этого теоретического соглашения. В Интернете много спекуляций: языковые права, гражданское равноправие курдов, приравнивание служба в YPG к военной службе, так чтобы солдаты, которые боролись с ИГИЛ все эти годы, смогли вернуться к мирной жизни, а не были немедленно призванными в САА, своего рода ограниченные политическая автономия или тому подобное. В обмен на это YPG и ее союзники, по сути, должны были бы передать военный и политический контроль над территориями правящему режиму.
Можно ли верить в то, что режим Асада будет соблюдать соглашения после получения контроля? Остается под вопросом.
Чтобы было ясно, мне слишком легко говорить абстрактно о режиме Асада как про меньшее из двух зол. Мне часто рассказывали о многих зверствах, совершенных властями, но я сам не испытывал их, и это не та часть Сирии, где они творили наиболее страшные преступления, поэтому я чаще слышу рассказы местных жителей о ДАИШ и других джихадистах, не говоря уже о Турции. Вероятно, есть люди в других частях Сирии, которые испытывают такой же страх перед восстановлением режима Асада какой люди здесь испытывают перед турецкими военными и ИГИЛ.
В любом случае, есть некоторые признаки того, что этот первый сценарий все еще возможен. Режим направил войска в Манбидж, на одну из линий, где происходит массовое наращивание войск Турции / TFSA. Проходят встречи между PYD и режимом, а также с русскими. Переговоры между PYD и режимом при посредничестве Египта запланированы на ближайшее время.
Этот первый сценарий не предлагает очень привлекательный набор вариантов. Это не то, ради чего отдали свои жизни такие люди, как Джордан МакТаггарт [Американский анархист и доброволец YPG, погиб в ходе битвы за Манбидж] или тысячи и тысячи сирийцев, которые сражались и погибли в рядах YPG / YPJ. Но это было бы предпочтительнее другого сценария …
Турция оккупирует курдский кантон Африн, начало операции «Оливковая ветвь», январь 2018 года.
Второй сценарий
Режим Асада заключает соглашение с Турцией, а не с курдским YPG. В этом случае турецкие войска и их сторонники будет вторгаться с севера, а режим вторгается с юга и запада. YPG будет сражаться до смерти, улица за улицей, квартал за кварталом, в огненном шторме, напоминающем восстание в Варшавском гетто или Парижскую коммуну, используя всю оборонительную практику, которую они приобрели, борясь с ИГИЛ. Количество жертв будет огромным. В конце концов, режим Асада и Турция / TFSA установят некоторую границу между своими зонами контроля. В обозримом будущем возникнит какое-то турко-джихадистское государство.
Все оставшиеся курды, ассирийцы, армяне, христиане и другие меньшинства будут изгнаны или подвергнутся этническим чисткам. Протурецкие силы и связанные с ним формирования, вероятно, разграбят все, что только смогут. В долгосрочной перспективе Турция, вероятно, выгонит сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции, обратно в эти оккупированные районы, что приведет к необратимым демографическим сдвигам, которые могут стать причиной будущих этнических конфликтов в регионе.
Мы не должны верить каким-либо заверениям турецкого государства или его апологетов о том, что результат их вторжения будет иным. Ведь именно это они уже и сделали в Африне, и у них нет оснований вести себя по-другому в Рожаве. Помните: с точки зрения турецкого государства, YPG / YPJ являются врагами номер один в Сирии.
На захваченных территориях ИГИЛ/ДАИШ устраивает показательные казни, запугивая население.
Теперь давайте поговорим о ДАИШ
Несмотря на надвигающуюся угрозу вторжения, СДС все еще добивает блокированные в районе Хаджина силы ИГИЛ. Если бы не тот факт, что Турция бросает ДАИШ спасательный круг, угрожая вторжением, фундаменталисты были бы обречены, так как они окружены СДС, САА и иракской армией. Позвольте мне сказать это еще раз: Трамп дает Турции добро на вторжение в Рожаву – практически единственное, что может спасти ИГИЛ.
Трамп неоднократно говорил о том, что Турция обещает прикончить ИГИЛ. Чтобы поверить в эту ложь, вы должны быть политически неосведомленными, да, но кроме того, вы также должны быть географически неграмотными. Это описывает сторонников Трампа очень точно. Даже если бы турецкое правительство намеревалось бороться с ДАИШ в Сирии – предложение, которое весьма сомнительно, учитывая, что Турция даже не соприкасается с территориями, захваченными ИГИЛ. Чтобы достичь Хаджина и долины реки Евфрат, турецкие войска должны кататься по всей Рожаве. Другого пути добраться до Хаджина у них нет. Если вы не знакомы с этим районом, посмотрите на карту, и вы поймете, о чем я говорю.
Режим Асада удерживает позиции прямо через реку Евфрат, соприкасаясь как с позициями СДС, так и ДАИШ, и был бы готов и способен завершить разгром ИГИЛ. Что касается меня, то я бы предпочел, чтобы правительственные войска взяли на себя потери, нежели видеть как YPG тратит на это силы истекая кровью. Но дело в том, что когда Трамп говорит, будто «Турция добьет ИГИЛ!», он посылает сигнал турецким сторонникам жесткой линии, что они могут напасть на Рожаву, и он не сделает ничего, чтобы остановить их. Это не имеет ничего общего с ИГИЛ, зато делает возможным этническую чистку в Рожаве.
Если Турция сможет выполнить то, о чем говорит Трамп – проложить путь через всю Рожаву до последнего района базирования джихадистов, то турецкие власти, вероятно, дадут боевикам ДАИШ безопасный проход, новый комплект одежды, трехразовое питание, и территорию для жизни в обмен на их помощь в борьбе с будущими курдскими мятежниками.
Вот и все: объявив о победе над ИГИЛ, Трамп предоставляет единственную возможность для бойцов ИГИЛ выйти из окружения без потерь. Это вполне в духе Оруэлла, если не сказать больше.
Иной вариант, который я могу себе представить, если переговоры с режимом Асада сорвутся или курдские объединения откажутся от компромисса с режимом, который не заслуживает доверия и совершил множество злодеяний, – это позволить Турции и ее союзникам войти в Рожаву без сопротивления, не теряя боевых сил YPG / YPJ, и тут же начать мятеж. Партизанская война может быть умнее, чем обреченное столкновение регулярных сил, но кто знает.
Пылает трофейный флаг ИГИЛ
Жду с нетерпением
Лично я хочу, чтобы сирийская гражданская война закончилась, и чтобы Ирак каким-то образом был избавлен от очередного цикла войны в ближайшем будущем. Я хочу, чтобы ИГИЛ не смогло восстановить свою корневую систему и подготовиться к новому витку насилия. Это не означает усиление контроля над этой частью мира – это означает решение вопроса о том, как разные люди и группы населения могут сосуществовать, и как они могут защитить себя от таких формирований, как ДАИШ. Это часть того, что люди пытались сделать в Рожаве, и это одна из причин почему Трамп и Эрдоган считают эксперимент здесь таким опасным. В конце концов, существование группировок вроде ИГИЛ делает власть привычных политиков предпочтительной и оправданной. Но горизонтальные интернациональные проекты, основанные на участии, показывают, насколько гнетущей является государтсвенная модель.
Я надеюсь, что когда-нибудь произойдет какое-то урегулирование конфликта между сирийским режимом и YPG / YPJ, режимом и повстанцами в Идлибе, и всеми остальными, кто страдает здесь. Если проблема заключается в капитализме и государственной тирании, то такая гражданская война не является решением, хотя вполне вероятно, что то, что произошло в Сирии, произойдет в других частях мира, поскольку кризисы, порожденные капитализмом, государственной властью и этническими конфликтами, заводят людей в тупик и приводят к ссоре.
Что вы можете сделать, читая этот текст в более безопасной и стабильной части мира?
Во-первых, вы можете распространять информацию о том, что решение Трампа не является ни способом установления мира в Сирии, ни подтверждением того, что ИГИЛ побеждено. Вы можете рассказать другим людям то, что я рассказал вам о том, как выглядит ситуация здесь.
Во-вторых, в случае турецкого вторжения вы можете использовать все имеющиеся у вас средства, чтобы разоблачить эту агрессию и помешать турецкому государству, Трампу и другим политикам. Даже если вы не сможете остановить их – даже если вы не сможете спасти нашу жизнь – вы будете частью социальных движений и создаваемого коллективного потенциала, которые потребуются для спасения жизни других людей в будущем.
Акция протеста против террора турецких властей в отношении курдов
Кроме того, вы можете организовать сбор помощи для людей в этой части мира, которые так сильно пострадали уже, и будут страдать дальше, по мере того, как разыгрывается следующий акт этой трагедии. Вы также можете оказать поддержку сирийских беженцев, которые разбросаны по всему миру.
Наконец, вы можете подумать о том, какие мы могли бы предложить лучшие варианты в следующий раз, когда вспыхнет восстание, подобное тому, которое произошло в Сирии. Как добиться падения правительств до того, как их власть сменится господством грубой силы, в рамках которого только группировки, поддерживаемые другими государствами, могут получить контроль? Каким образом мы можем предложить альтернативные возможности людям жить и удовлетворять свои потребности вместе, без нужды в каком-либо государстве?
Это трудные вопросы, но я верю в вас. Мне приходится.
Бойцы-анархисты из разных стран мира сражаются в составе курдских сил народной самообороны.
Приложение: противоборствующие нарративы
Вот обзор взглядов, которые мы встречаем у разных сторон в сирийской гражданской войне:
Позиция сторонников режима Асада
Акцент на то, как США и другие страны поддерживали и финансировали повстанцев для их собственных геополитических целей, в качестве основной причины эскалации конфликта. Существование ИГИЛ в основном объясняется тем, что ресурсы для повстанцев попали в чужие руки и, что более важно, как последствие войны в Ираке в 2003 году.
Акцент на связях и сотрудничестве между так называемыми умеренными повстанцами и такими группами, как Хайат Тахрир аш-Шам (HTS), чтобы утверждать, что все они являются частью одной и той же проблемы.
Разные взгляды на сирийские демократические силы (СДС) и их легитимность. Похоже, это отличается от лоялистов к лоялистам: некоторые думают, что они почти так же плохи, как остальные повстанцы, а другие считают их союзниками против ИГИЛ и мятежников, поддерживаемых Турцией.
Позиция повстанцев, вооруженной оппозиции режиму
Акцент на Арабскую Весну и то, как жестокое подавление (относительно) мирных протестов привело к эскалации конфликта, вооруженному восстанию, и, в конечном итоге, к полномасштабной гражданской войне.
Существование ИГИЛ в основном объясняется действиями Асада. Часто утверждая, что его жестокие действия и опора на сектантские группировки создали среду, в которой ИГИЛ могло расти и получать поддержку. Кроме того, отмечается, что военные Асада преднамеренно наносили удары по другим повстанцам больше, чем ИГИЛ, и, следовательно, в значительной степени виноваты в его росте.
Акцент на том, что существует четкое различие между умеренными повстанцами и радикалами, и необходимости их разделять.
Взгляды на СДС варьируются от недружественных до откровенно враждебных. Часто подчеркивали случаи, когда Сирийская Арабская Армия (САА) и СДС действовали вместе. В более мягких формах эта точка зрения критикует чрезмерную зависимость от курдов в большинстве арабских районов, в то же время, признавая легитимность организации в большинстве курдских районов.
Протурецкая позиция
Турецкий нарратив в основном совпадает с предыдущим по большинству вопросов, за исключением того, что враждебность по отношению к СДС усиливается до крайности. Здесь подчеркиваются связи между СДС и РПК. СДС характеризуется исключительно как незаконная и террористическая организация, представляющая угрозу для Турции и якобы подавляющая местных арабов.
Позиция курдов
Конфликт часто рассматривается как историческая возможность для курдских народов в их стремлении к собственной государственности. Акцент на том, как курды подвергались дискриминации до войны и как они могут взять свою жизнь в свои руки сейчас.
В существовании и расширении ИГИЛ в основном обвиняют Турцию. Особенно подчеркивается пассивность Турции во время битвы за Кобани, а также обвинения в прямой поддержке ИГИЛ и импорте у них нефти.
Что касается повстанцев, взгляды, как правило, приближаются к взглядам лоялистов. Повстанцы (в любом случае, в соответствующих областях) рассматриваются либо как союзники Турции, либо как радикалы, на которых Турция может закрывать глаза. Граница между повстанцами и ИГИЛ часто размыта, хотя они не объединены в такой же степени, как в представлении лоялистов.
СДС рассматривается как единственное дееспособное объединение в условиях конфронтации «плохих против плохих». Злодеяния как властей, так и мятежников приводятся в поддержку этой точки зрения.
Позиция группировки ИГИЛ и радикальных исламистов
Начало конфликта расценивается как великое пробуждение мусульман против вероотступников. Акцент на солидарность иностранных боевиков по отношению к своим страдающим сирийским братьям.
Повстанцы рассматриваются как слуги иностранных правительств и поборники неисламских идеалов. Акцент также делается на том, как повстанцы ведут переговоры и заключают сделки с лоялистами, только чтобы быть преданными и потерять территорию.
СДС считаются отступниками-атеистами и друзьями США. Главным отличием от Турции, возможно, является упор на отсутствие религии, а не на связь с РПК.
https://avtonom.org/news/ugroza-rozhave-anarhist-uchastvuyushchiy-v-borbe-kurdov-v-severnoy-sirii-o-tom-chto-oznachaet – цинк
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Ад у базы США в Сирии: боевики, сексуальное рабство и торговля органами беженцев (ФОТО)
Призрак «Дахау» на Сирийской земле.
Практически каждый день в новостных лентах СМИ и социальных сетей появляется новая информация об ухудшении обстановки в сирийском лагере беженцев Эр-Рукбан, расположенном около главной военной базы США в Сирии.
Их дополняют свидетельства тех немногих, кому удалось бежать из лагеря в такие города как Хама, Хомс, Дераа и Алеппо. По их словам, администрация лагеря никак не заинтересована в улучшении качества жизни беженцев, а делает все только ради собственной наживы и обеспечения всем необходимым многочисленные банды проамериканских головорезов, которых инструкторы США на протяжении последнего года тренировали на учебных базах рядом с Эр-Рукбаном.
Именно эти бандиты, с разрешения администрации лагеря, при молчаливом согласии американских покровителей, фактически разграбила гуманитарный конвой ООН, прибывший в Эр-Рукбан в ноябре 2018 года, оставив беженцам лишь часть гуманитарных грузов. Медикаменты боевики и администрация лагеря присвоили себе. Стоит отметить, что беженцы все же могут получить лекарства из гуманитарного конвоя ООН, правда в немногочисленных аптеках Эр-Рукбана, которые контролирует администрация лагеря, и само собой по баснословной цене.
Однако проблема с обеспечением продовольствием и медикаментами это лишь часть бед, с которыми сталкиваются жители лагеря. По сообщениям очевидцев благодаря политике, проводимой администрацией лагеря внутри Эр-Рукбан процветает преступность, сексуальное насилие и эксплуатация, проституция. При этом к последнему нередко привлекают детей. Слова немногочисленных очевидцев подтверждают ряд официальных лиц.
Так, в ноябре 2018 года представитель Министерства обороны Российской Федерации в Женеве полковник Юрий Тарасов выступил с заявлением следующего содержания:
«Еще одним негативным аспектом жизни в лагере является неспособность местной администрации обеспечить беженцам личную безопасность. На территории „Эр-Рукбана” широко распространено воровство, проституция, практикуются неравные браки. Процветает сексуальная эксплуатация малолетних, гендерное неравенство», — сказал Тарасов.
Однако проституция и сексуальная эксплуатация — это еще не все, что происходит с попустительства администрации лагеря. По словам Тарасова, в лагере процветает торговля людьми. По сообщениям очевидцев вопрос стоит не о наемной работе, а обыкновенной, средневековой работорговле.
Основными потребителями сексуальных услуг и рабского труда являются многочисленные представители проамериканских вооруженных формирований, а весь доход с этих мероприятий идет в карман дирекции Эр-Рукбана. Более того, неспособные выполнять работу и удовлетворять потребности своих хозяев попросту бесследно пропадают.
Все это конечно печально и страшно. Однако в последнее время стали появляется сообщения об исчезновении детей в Эр-Рукбане. Многие подозревают, что маленькие жители лагеря были похищены сотрудничающими с администрацией проамериканскими боевиками, или попросту проданы им, доведёнными бедностью и голодом, до отчаяния беженцами. Однако больше этих детей никто не видел.
Многие связывают это с незаконной, дополнительной, если так можно сказать, медицинской деятельности заграничных специалистов на территории лагеря, которую они проводят в лагерных больницах. Всего на территории Эр-Рукбана действует пять платных медучреждений с крайне ограниченными возможностями, услуги которых простым беженцам недоступны. Однако оказание медицинской помощи далеко не основой вид деятельностью этих больниц.
По сообщениям бежавших из лагеря, в операционных медучреждениях лагеря постоянно кипит работа, а помогавшие иностранным врачам беженцы, рассказывают о большом количестве завозимых и, через некоторое время, вывозимых из этих больниц пластиковых контейнеров.
Название фирмы «Avatherm» и описание этих ящиков указывает на то, что предназначаются они для транспортировки донорских органов. Однако жители Эр-Рукбана не могут себе позволить, зачастую, банальный медицинский осмотр, или простое лечение, а речи о сложной операции где могут быть использованы донорские органы и речи быть не может. И здесь вырисовывается страшная взаимосвязь между пропажей детей, постоянной работой операционных, и вывозимыми за территорию лагеря, из медучреждений, контейнерами для перевозки донорских органов.
Ситуация в лагере Эр-Рукбан — это позор для современного человечества, для международных гуманитарных и правозащитных организаций.
Благодаря их бездействию, раболепству перед США, которые являются хозяевами Эр-Рукбана, десятки тысяч сирийцев обречены на страдания, потерю человеческого облика и мучительную погибель. Страшно осознавать, что спустя почти 74 года после закрытия последнего концентрационного лагеря в наше время человечество вновь наблюдает их возрождение, в изменённой форме, но близкой к ним духом и содержанием.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
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«Мы лучше умрём!» Военные США прибыли к солдатам Сирии с идиотским требованием (ВИДЕО)
Американские военные приехали на позиции 1-й бронетанковой дивизии сирийской армии за пределами города Манбидж в провинции Алеппо.
Оккупанты потребовали от армейцев снять государственный флаг САР, но солдаты Вооружённых сил арабской республики отказались выполнять требования представителей армии США, вызвав этим короткое противостояние с американскими войсками в районе Манбиджа.
Сообщается, что бойцы САА ответили незваным гостям, что лучше умрут, чем снимут флаг своей Родины. В итоге американцы признали, что уважают их гордость и уезжают. Напоследок янки попросили сувенир и сирийцы дали им фотографию Башара Асада.
Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что войска его страны будут выведены из Сирии в ближайшее время, американская армия пока ещё остаётся в нескольких городах и районах САР.
Манбидж находится среди тех городов, в которых в настоящее время находятся американские военные.
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Мы давно потеряли Сирию
Сразу несколько чудесных высказываний..
"Мы давно потеряли Сирию из-за политики Обамы. Я не буду в Сирии вечно. Там песок, смерть, а не богатство. Сирия давно потеряна, Иран там теперь может делать все что захочет. (с) президент США Дональд Трамп
"К сожалению, мы действительно думаем, что Асад некоторое время будет оставаться у власти. Это из-за поддержки, которую он поручил от России (с) министр иностранных дел Британии Джереми Хант
"Мы пытаемся обеспечить, чтобы турки не убивали курдов в Сирии. Что касается вывода войск, то наши части выходят. (с) госсекретарь США Майк Помпео
"Ну что, республиканцы? Долго вы еще собираетесь терпеть этот фарс? В политике и экономике, в стране и в мире — огромные проблемы. Вы ждете настоящей катастрофы, чтобы начать действовать? Так вы ее дождетесь! (с) бывший директор ЦРУ Джон Бреннан
Идет достаточно смешной торг на стадии "Принятия" – выводить войска за 2 или за 4 месяца. Ужасный и нежданный сценарий в котором Асад никуда не ушел реализовался в полной мере. Но не все готовы это принять, поэтому рациональный подход Трампа (Сирийская война для США это токсичный актив – его надо сбросить, пока он еще что-то стоит) подвергается нападкам со стороны тех, кто еще не смирился с реальностью, где Асад и Иран остаются в Сирии. Ну а такие рупоры глубинного государства как Бреннан ретранслируют в массы апокалиптические картины глобальной катастрофы американской империи, хотя речь по сути идет о выводе нескольких тысяч американских военных из зоны конфликта, который США уже давно проиграли, еще при Обаме.
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Встреча в Манбидже
Встреча американских и сирийских солдат в Манбидже.
Американский военный патруль встретил в районе западных окраин Манбиджа патруль 1-й танковой дивизии САА.
Старший американский офицер потребовал от сирийцев убрать сирийский флаг. Сирийцы ответили, что скорее умрут, чем сделают это.
После некоторого спора, стороны оставшись при своих разошлись, при этом сирийцы вручили американскому офицеру на память портрет Башара Асада.
PS. На заглавной фотографии офицер 1-й танковой дивизии САА Мохамед Салум, который отказался снять сирийский флаг. Сирийская пропаганда уже с большим удовольствием подхватила этот эпизод.
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Не надо было курдам метаться , исходя из восточной хитрожопости . Вот и оказались между молотом и наковальней.