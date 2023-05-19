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США торопятся «окончательно разрушить» Украину

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США торопятся «окончательно разрушить» Украину — международный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи Ким Мен Чхоль

Из заявлений Кима:

▪️ американские инструкторы гонят десятки тысяч украинских наемников на поле кровавой битвы;

▪️ США на грани дефолта. Являясь крупным должником по всему миру, Америка продолжает поставки оружия Киеву;

▪️ на сегодня страны-члены НАТО во главе с США поставили Украине летальное вооружение и технику стоимостью $71 млрд, в том числе более 230 ОБТ Leopard-2 и Challenger 2, 1 550 единиц бронетехники, БЛА, вертолеты, крупнокалиберное оружие и боеприпасы;

▪️ Запад за счет поставок Украине ракет большой дальности Storm Shadow пытается перекинуть боевые действия вглубь территории России;

▪️ доставка Соединенными Штатами и их союзниками высокоточных ударных средств Киеву является очевидным объявлением войны России, угрозе суверенитету Москвы и ее безопасности. США перешли самую опасную красную черту;

▪️ США и их сторонники прилагают отчаянные усилия, чтобы превратить Украину в полигон для испытаний своего смертоносного оружия и театр опосредованной войны для победы над Россией любой ценой;

▪️ Америка и западные силы больше всего опасаются, что победа России не закончится только поражением Украины, а приведет к краху и гибели возглавляемого США западного мира. Именно поэтому своей абсурдной военной поддержкой Украины они стремятся продлить кризис, громко призывая к «мирному решению украинского вопроса»;

▪️ США и их вассалы приукрашивают свою помощь Украине летальным оружием как акт «защиты мира», а справедливую поддержку международным сообществом России называют «заговором» с «агрессором», чтобы превратить черное в белое. Но они никогда не смогут скрыть правду;

▪️ cправедливому международному сообществу давно пора поднять настроение на победу России;

▪️ Россия может одним ударом стереть с лица земли все на Украине, создав огромное грибовидное облако;

▪️ Зеленский и его клика, наиболее верные США марионетки, отдавшие судьбу украинского народа в кровавые руки иностранных сил, уже потерпели поражение и приговорены к жалкой гибели. Америка и их вассалы будут следующими.

 @china3army – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8366754.html
Метки: война на украине, Запад, империализм, кндр, нато, Россия, северная корея, США, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10967 8347
    чужой 49 мин. назад

      Если хохлы будут старательно вылизывать жопу москалям, то их накормят и возьмут в таежный союз.

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