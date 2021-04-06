Трамп сказал про некое глубинное государство. Раньше об этом говорили конспирологи, теперь это сказал император. А что он имеет в виду? Люди давали под присягой показания, как именно шла фальсификация выборов. Показания под присягой для американцев очень много значат. Так примите и рассмотрите! Оказывается, что за такое уже убивают. Чья диктатура устроила всю эту штуку? Так же и с ковидом.

Трамп— очень шустрый человек, – говорит известный политолог Сергей Кургинян, – такой веселый шоумен, вполне современный. И он не мог себе представить, что масс-медиа ему как ньюсмейкеру заткнут рот. Это было за пределом его представлений. Как так? Я император главной державы мира! Я главный ньюсмейкер мира! А вы мне: «Пошел вон! Фейк-ньюс!.. Вы мне затыкаете рот!» Тогда возник вопрос: кто затыкает рот императору?

Борьба за экономику методом затыкания ртов ведущим политикам при наличии имеющегося основного мерила экономики Аннотация . Неожиданно возникла ситуация, требующая ослабления влияния американских IT-гигантов на Россию . Решение назревшего вопроса диктовало ускорение развития национальных интернет-сервисов и переход госструктур на отечественное программное обеспечение, что стала особенно актуальна после блокировки аккаунтов Дональда Трампа со стороны Twitter, Google, Apple, Facebook и Amazon. То, что мир ищет альтернативы их продуктам, подтверждал взрывной рост числа пользователей Telegram, За всем этим стоит борьба западных финансистов с политиками национальных интересов, типа Трампа, обойти которых «денежные мешки» могут только путем замены лицемерной «демократии» на откровенный нацизм и фашизм.

2

Оставим Трампа и посмотрим на то, как заткнули рот Ленину, хотя его уже давно не было в живых. В этой связи вспоминается случай, когда после Сталина к финансовым интересам устремилась верхушка партократии Хрущева. В этом смысле в порыве денежной страсти хрущевцы были вынуждены заткнуть рот ленинским идеям об «электрификации всей страны», как экономической модели развития признанного лидера, который покоился в Мавзолее, но философские труды его жили и живут.

Лет десять назад Нина Александровна Андреева позвонила мне и спросила, откуда я взял выражение Ленина: «Если не электрификация, возврат капитализма неизбежен». Я ей назвал 32 том полного собрания сочинений вождя, 4-го издания, с. 302, работа называлась «План брошюры "О продовольственном налоге"».



Нина Александровна потом искала эту работу Ленина по 5-му изданию полного собрания сочинений, но не нашла такую. Я сделал тоже самое и не нашел такую работу.



Потом искал по интернету и всё бесполезно. Получалось так, что эту работу почему-то в 1963 году не включили создатели 5-го издания ПСС в перечень собрания сочинений Ленина, тогда как в 1953 году «План брошюры "О продовольственном налоге"» свое место в ПСС 4-го издания нашел. Характерно, что хрущевская верхушка, борясь со Сталиным, называла себя «верными ленинцами», подобно тому как «независимые СМИ» современных IT-гигантов, отключившие американского «императора», выставляют себя в качестве верных приверженцев «демократии».

Собственно, поиски довольно злободневной для 20-х годов прошлого века работы вождя возникли при подготовке публикации в 2008 году статьи «Ленинская электрификация как оружие мировой революции пролетариата», где тогда пришлось громить «верных ленинцев» хрущевского периода за извращение второй программы партии, которую как раз и составляла ленинская электрификация.



Ведь после ХХ съезда КПСС хрущевское окружение начинало слом экономической базы электрификации, которое к тому времени уже оформилась в ресурсную экономику социализма в Советском Союзе и определяла быстрый рост темпов экономического развития, отчего им очень хотелось заткнуть рот Ленину в его работах с целью перевести экономику страны с базы электрификации на денежную базу. Что они законодательно и сделали в 1965 году, переведя роль прибыли в СССР с ресурсной на денежную основу.

Что же их так беспокоило в работе Ленина «План брошюры "О продовольственном налоге"»? Хрущевскую когорту беспокоило то, что в коротких набросках статьи Ленин намечались вехи политической экономии для социализма и то, как социализм способен удержаться и не опрокинуться в капитализм, используя механизмы рыночной экономики в тот тяжёлый для Советской России период. Эту работу следует рассмотреть повнимательней.

В конце марта – начале апреля 1921 года Владимир Ильич Ленин анализировал «План брошюры "О продовольственном налоге"», где определял пути перехода «от «военного» коммунизма к правильному социалистическому фундаменту» и намечал критерии работы в государственном капитализме с введения новой экономической политики (НЭП). «Правильный социалистический фундамент» он устанавливает фразой «Электрификация: мерило».



И далее поясняет: «Если электрификация через 10-20 лет, ни капли не страшен индивидуализм мелкого земледельца и свободная торговли его в местном обороте». Но больше всего поражает следующая фраза: «Если не электрификация, все равно неизбежен возврат к капитализму» [ПСС, 4-е изд-е, т. 32, с.300, 302].

То есть мерой измерения социалистической экономики он называет электрификацию, ибо «Электрификация: мерило». Что на практике означает необходимость измерения темпов экономического развития в энергозатратах, как самой точной меры в развитии экономики социализма. Эту роль электрификации потом разъяснит И.И. Скворцов-Степанов в своей книге «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства» (с.108).



Поэтому в ленинском анализе 20-х годов экономический рост ведется в затратах топлива. О топливе Ленин говорит постоянно, потому что это и есть мерило экономики.



И когда оказывается мало кормов для крестьянской лошадки, которую только и можно задействовать на вывоз дров для замерзающих поселений России, Ленин без тени смущения призывает к широкому товарообмену для того, чтобы живые лошадиные силы получали своё топливо, т,е., корма, которые можно было организовать за счет ухода от продразверстки к налогу, и вводя для усиления товарообмена НЭП, как суровую необходимость для выживания социализма в условиях государственного капитализма.

3

О топливе говорит и Сталин на XIV съезде ВКП(б) в 1925 году, когда касается проблем противостояния между Америкой и Англией: «Ибо вопрос о нефти есть жизненный вопрос, ибо от того, у кого больше будет нефти, зависит, кто будет командовать в будущей войне. От того, у кого больше будет нефти, зависит, кто будет командовать мировой промышленностью и торговлей. Нефть… является жизненным нервом борьбы мировых государств за преобладание как во время мира, так и во время войны» (Соч. т.7. с.278).

Собственно, мировой рынок капитализма в 1944 году так и сделал. На Бреттон-Вудской конференции ведущие финансисты приравняли статус доллара к золоту, что позволило вести торговлю на рынке капитализма по цене бочки (барреля) нефти в долларах. Получилась некая «электрификация» всего империализма, хотя по всем атрибутам империализм должен был более тщательно вести учет стоимости тройской унции золота в долларах.



Но империализм с тех пор мерилом стоимости на мировом рынке оставляет цену барреля нефти, а не тройскую унцию золота. Вот тут и получается некая «электрификация рынка капитализма» в спекулятивной форме содранного с социалистического рынка.

Почему же так происходило?

Оказалось, что на эмиссии доллара, получившей «добро» американских законодателей, можно подмять под себя всё «черное золото» на планете вместе с металлами, которые разрешили покупать только за доллары, а не за золото, имеющееся у большинства государств, – можно строить мировую экономику во главе с США и указывать остальному миру кому и как жить.



Поэтому хрущевскому окружению очень хотелось на этот рынок со своими ресурсами и чужой эмиссией доллара, но не хотелось попадать под критику уничтожения «Второй программы партии», каковой является ленинская «электрификация всей страны», означающая экономическую базу электрификации на практике выполнявшей роль мерила в экономике при Сталине. К тому же великолепно проявившей себя в период индустриализации страны.

А если исчезает мерило для определения экономических темпов развития, будь то золотой запас или «черное золото», то о каком развитии можно говорить? Остается только модель анархо-синдикализма, к чему и скатилась советская экономика после 1965 года, когда прибыль стали учитывать в денежном выражении, а не в ресурсном. Рабочие ведь не могут от подсчета ресурсных, т.е., энергетических затрат, перейти на денежный эквивалент затрат по примеру западных биржевиков. Они по природе рабочие, а не маклеры.

Конечно, перехват инициативы в деле использования экономической базы электрификации рыночной экономикой, путем приравнивания барреля «черного золота» к цене жизнеобеспечения капиталистического рынка, не могло продолжаться сколь угодно долго. Финансовый капитал США сам себе устроил ловушку, спекулируя на экономической модели социалистического рынка в результате нагнал финансовых пузырей, которые валят теперь всю финансовую систему капитализма.



Обозначился системный кризис капитализма, выход из которого финансовые короли способны осуществить через изменение мирового устройства, когда либералы под лозунгами «демократии» осуществляют введение режимов фашизации по всему миру.

4

В ближайшие 10 лет может произойти реабилитация вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявил лидер общественно-политического движения «Суть времени» Сергей Кургинян 23 января в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Данное заявление стало результатом политического интереса к С. Кургиняну электронной газеты «БИЗНЕС Online», которой он дал интервью 17 января 2021, и где напомнил, что когда в 1945 году произошел разгром нацизма, «большая часть этой волны из нацистов и пособников нацистов из разных стран Европы отхлынула и была взята Западом в качестве пособников своих интересов и начала готовиться для войны против Советского Союза».



Политолог заявил, что когда Советский Союз развалился, именно эти подготовленные под крылом западных спецслужб кадры стали заполнять идеологический вакуум на постсоветском пространстве и возглавили декоммунизацию. И то, что происходит на Украине, – это «первая ласточка большого процесса», с которым в перспективе ближайшего десятилетия связана реабилитация Гитлера.

«А процесс этот странным образом прост. Чем больше идет декоммунизация, тем выше акции Гитлера, потому что все они понимают, что Гитлер – это есть главный борец с Россией, коммунизмом, со всем, что они ненавидят», – пояснил эксперт.

Рано или поздно, уверен Кургинян, этот процесс будет доведен до логического финала «Поэтому я лично жду, что в ближайшие 10 лет произойдет условная реабилитация Гитлера. И что эти силы радикальные могут, наконец, захватить власть в Европе. А также не только в Европе, и тогда вокруг этого вектора может объединиться новый геополитический блок».

5

Анализируя ситуацию вокруг ковида, лидер движения «Суть времени» говорит о том, в какую ловушку попало человечество и почему второразрядные ученые заткнули рты Нобелевским лауреатам: «Я считаю, готовится неонацистское и что-то хуже, чем неонацистское. Всплывает какая-то лодка, гностическая или нацистская, либо проект «Великий инквизитор».



Это структуры, которые хотят подмять человечество». В интервью «БИЗНЕС Online» он рассуждает о том, какое отношение к пандемии коронавируса имеет Форт-Детрик и японская якудза, в чем миссия России в наступившем посткапитализме и почему война на пороге.

— Кто же все-таки бенефициары ковида?

— Я несколько раз всерьез натыкался на некоторые следы. Во-первых, на следы всей группы в Форте Детрик, которая была взята из Японии и Германии. Они разрабатывали биологическое оружие так же, как Манхэттенский проект. Только Рузвельт Манхэттенский проект подписал сам, а эту затею химико-биологическую он списал на министра обороны Генри Стимсона: не хотел марать руки в этом.



Возникло секретное заведение, где сидели «доктора менгеле» нацистского блока в основном японцы, потому что немцы занимались ракетостроением. И там сидел Вернер фон Браун. Его президент Кеннеди сделал руководителем космического проекта по высадке на Луну. Есть фото, где они идут почти под ручку. А потом Браун ухмыляется и говорит: «Мы этого Кеннеди кончили». Обнялся с гремучей змеей. Вернер занимался ракетами. А чем были заняты нацисты наиболее серьезно? Биологическим оружием в Японии, где творили ужасы невероятные.

— По поводу ковида наиболее серьезное заявление, по мнению Кургигяна, сделал Люк Монтанье (французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года. Вместе с Барре=-Синусси открыл в 1983-м вирус ВИЧ), заявивший, что у ковида есть несколько спидоподобных врезок в ген, и сослался на китайцев. Так его съели и косточки выплюнули.



Французская общественность и какие-то странные силы, которые по уровню никак не совпадают с ним. Например, Нил Фергюсон (английский математик из имперского колледжа Лондона, его компьютерная модель COVID-19 стала основой жестких карантинов в разных странах. Предсказал 510 тыс. смертей в Великобритании и до 2,2 млн в США. В 2001 году смоделировал смертность в 150 тыс. человек в Англии от коровьего бешенства. В итоге погибли 200 человек, но миллионы животных забили. – прим. ред.) Кто такой Фергюсон по отношению к Монтанье и другим людям, которые говорят серьезно о ковиде?

— Аргументы политиков, стоящих за Фергюсоном просты: «Это не эпидемия. Потому что смертность меньше одного процента. Это норма».

6

Кургинян продолжил серией примеров анализа: «А кто такой Байден? Это ничто. Всем управляет Обама из офиса, который охраняется лучше, чем ЦРУ или Пентагон. А Байден шевелит пальцами еле-еле. А кто такая Камала Харрис? Просто агентесса Обамы и Сороса и очень даже неглупая баба. Что будет происходить дальше? И какова будет роль самого Байдена? Мы не знаем. Ему предписано жить, умереть, лечь в постель или имитировать, что он правит? За эти четыре года в США ничего не будет. Демократы никогда не занимались самой Америкой — только внешней политикой. Значит, с Китаем они как-то повернут».

— «И еще отдельная тема — ислам,- продолжил политолог,- мы про радикальный исламизм. Но почему-то именно при Обаме расцвел ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ» — прим. ред.)».

— Да. А что такое ДАИШ? Это иракские военные, которые никакого отношения к исламу не имели и которых американцы исламизировали и сделали из них структуру. А кто такой Бен Ладен? Выясняется, что невозможно создать сильную исламскую структуру для разрушения цивилизованного мира (того же Китая) в интересах США без того, чтобы не найти какое-то государство, которое возьмет на себя этот подряд. Бен Ладен провалился. Кстати, мои коллеги говорят, что у Бен Ладена начались неприятности с Америкой, когда он отказался тренировать уйгурских сепаратистов в своих лагерях».

— Кому же передать подряд? Саудовской Аравии? Уважаемое государство, замечательные нефтяные, экономические возможности. Но с точки зрения военной мощи не канает. Иран? Невозможно. Афганистан, Пакистан? Не то. Китай ночует в этом Пакистане. Думали-думали-думали, что же делать, и поняли, что одна Турция.



Нет другого заявителя с какими возможностями, с флотом, авиацией, артиллерией. Турки при Кемале заявили четко, что они ограничатся Анатолией и никуда больше не пойдут, что у них национальное светское государство, а те, кто начнет проповедовать даже относительно мягкий ислам, им всё… Вдруг в одночасье военные сдулись. И появился гражданин, который говорит о неоосманской империи. И вы уже видите на парадах, как стоят высокие военные и показывают знак «Серых волков». Это что за поворот?».

— Для чего готовят их?

— Конечно, для удара по Китаю, но заодно и по России. Россия ближе. Теперь приходит Байден, все разворачивается. Китаю надо чуть-чуть поумериться. Ислам надо поддержать. С Европой необходимо дружить. А по кому бить? Против кого-то же надо дружить. Если против Китая нельзя, против радикального ислама нельзя, против Европы нельзя. Так против кого? Против Австралии? Новой Зеландии? Антарктиды? Ну ясно же, против России.



И уже идут совещания представителей генштабов Турции и Украины. Уже говорится про Крым. А дальше я обращаю внимание духовных лиц весьма почитаемого мною ислама. «Серые волки» — это не исламская организация. А если они кому-то дурят голову, то пусть эти люди все-таки разберутся. Это языческая организация. И суфийские группы на нашей территории, и мягкий ислам в целом, и просто «классика» исламская должна понять, что займутся ею.



Не она получит преференции, а займутся ею как повар картошкой. Сколько бы ни было проблем в отношениях между татарским населением и русским, они всегда жили в каком-то симбиозе. Этот естественный симбиоз есть условие существования всех.

7

На этом Кургинян не успокаивается и продолжает:

«Один крупный олигарх, имеющий внешнеполитическое влияние, мне кричал по телефону: «Скоро-скоро будем платить не деньгами, а сроком жизни. Представляешь, как заработают, когда им скажешь: плохо работаешь — 50 лет, хорошо — 150 лет. Ух, как работать будут! Человечество двинется семимильными шагами вперед». «Да, да, — кричал другой, — уже и превышение скорости света есть, мы вообще создадим новый мир!» Откуда я знаю, в какой степени неадекватны хозяева Гейтса? Не он сам, а его хозяева?».

— Никита Моисеев (советский и российский ученый в области общей механики и прикладной математики, академик Академии наук СССР и ВАСХНИЛ. Основатель и первый декан ФУПМ МФТИ. Основатель и руководитель ряда научных школ. — прим. ред.), я с ним разговаривал, считал, что человечество сейчас будет проходить такую узкую горловину, которая была между палеолитом и неолитом, и что этот эволюционный барьер хуже любой революции и любой катастрофы. Он огромен.



И весь вопрос заключается в том, что будет происходить с человеком. «Все прогрессы реакционны, если рушится человек». Что такое этот переход и как его хотят пройти? Его хотят пройти так, чтобы по ту сторону человека уже не было?

8

Оставим Кургиняна и перейдем к рынку, как основному полю, с которого начинаются современные военные действия. Как известно, одной из основных форм существования капитала являются ценные бумаги, которые обращаются на фондовом рынке. А фондовые рынки стремятся превратить ценные бумаги в цифру и с цифрой хотят заставить работать искусственный интеллект.



В ближайшей перспективе большую часть рабочих мест на фондовом рынке займут роботы, ибо алгоритмическая торговля уже в 2012 году занимала 85% рынка. А сегодня алгоритмическая торговля движется в сторону высокочастотной HFT – торговли, в которой акции продаются и покупаются за доли секунды.



Алгоритм быстро обнаруживает и использует расхождение, прибыль становится всё меньше и меньше, но объем торгов не сокращается. Исследование ведущих хедж-фондов, использующих искусственный интеллект показало, что они демонстрируют значительно лучшие результаты, чем те, что управляются людьми.



В результате назрел вопрос вытеснения искусственным интеллектом людей с биржи, где «делают деньги». То есть, гениям спекуляции заявляют, если машины победят, то лучшие «технари» смогут принести больше пользы в реальной экономике. Отчего не трудно представить. что радость всех этих маклеров, брокеров, трейдеров финансового передела мира не знает границ.

Вместе с тем, превращение фондовой биржи, являющейся олицетворением мирового трынка, в штамповочный цех по вычислению долей существования капитала и обеспечения прибыли на имеющиеся акции капитала, остро ставит вопрос уровня человеческого интеллекта, контролирующего искусственный интеллект.



Вот тут-то и прорывается наружу острая проблема поиска живых людей, способных управлять всей этой системой автоматизированного мирового рынка с техникой торговли в считанные доли секунды. Нужны супермены, обладающие колдовским ясновидением. Звучит хорошо, но на практике уходит в облачные дали.



Отчего в такой неустойчивой экономической обстановке перспективой контроля остается хорошо зарекомендовавший себя способ фашизации режимов. поскольку ничего другого капитализм предложить не способен: нет другой идеологии. Широкие массы должны будут переместить свои мозги в «цифровой концлагерь», который и должен стать их новым местом жизни.

Однако, утверждать, что многие жители планеты этих изменений не замечают, было бы большим преувеличением. Даже отечественные либералы не готовы приветствовать новый мировой порядок и поумерили свой политический пыл, а кое-кого качнуло в сторону патриотизма., например, руководство партии «Яблоко».



Надвигающаяся волна фашизации режимов взволновала политические круги Израиля, а политолог Яков Кедми, в прошлом дипломат, руководитель секретной израильской спецслужбы «Натив» (с 1992 по 1999 годы), на российских СМИ вообще порой говорит, как Сталинский большевик, разоблачая с большевистской энергией лицемерие профашистских режимов на Украине и в Прибалтике.



При этом нетрудно понять, как нарастает тревога, прогнозируя, что без Сталинского Советского Союза увернуться от щупальцев фашизма вряд ли получится. И в этом есть огромная доля правды.

9

Поэтому, исходя из сложившейся обстановки, необходимо не только возродить Советский Союз в ритме индустриализации 30-х годов, но и вернуться к строительству коммунизма по двум программам партии, определённых еще В.И. Лениным, а на практике реализованных Сталиным.



Сам по себе призыв к индустриализации ничего не значит, если он не опирается в экономическом развитии на мерило ленинской электрификации. Как известно, одна из программ называется «Советская власть», представляет собой первую политическую программу, вторая «электрификация всей страны» представляет собой экономическую базу электрификации и является второй, экономической программой партии.



Собственно, «электрификация всей страны» – это и есть суть социалистического рынка, который трудовые массы защищали как от внутренней контрреволюции, так и от гитлеровского нацизма, пока Советский Союз резко шел в гору.



Потом, когда Сталина не стало 5 марта 1953 года, советские труженики долго горевали, понимая, что никто из новой волны политиков в СССР не обеспечит советскую власть, по примеру Сталина, чтобы они могли продолжать своё победное экономическое развитие.

В чем же заключалась роль социалистического рынка на основе второй программы партии – электрификации всей страны. А роль эта сводилась к энергозатратам или затратам топлива на выпуск своей продукции. Это как в современном автомобиле – каждый водитель хочет, чтобы топлива в баке хватало как можно дольше, поскольку частые заправки больно бьют по карману.



Вот и в экономии этого топлива как раз и состояла роль прибыли при социализме, которая накапливалась «в каждой мастерской, в каждой волости» в напряженной работе по экономии энергозатрат на каждом рабочем месте, чтобы потом реализоваться в строительстве нового жилья, в бесплатном образование для самых широких масс, в обеспечении здравоохранения этих масс.



В конечном счете, после Великой Отечественной войны начали даже понижать цены на потребительские товары, чтобы направить действие денежной системы к отмиранию при движении к коммунизму, а за счет понижения цен – к нулю. Коммунизм наступает тогда, когда отмирают деньги.

Чем отличался социалистический рынок в Сталинском СССР от капиталистического рынка Запада? В социалистическом рынке рабочие массы сами сознательно повышали свою производительность труда, а вместе с нею в ответ от государства получали повышение своего прожиточного минимум, поэтому и рынок этот работал на подсчет затрат энергетического топлива на выпуск установленной продукции.



Рабочие города этот подсчет энергозатрат осуществляли из затрат себестоимости продукции в своих мастерских, сопоставляя данные с контролем бухгалтерии, которая в рублях считала по всем составляющим себестоимости выпускаемой продукции.



Сельские жители затраты бензина и солярки на свою технику осуществляли в мастерских имеющихся машинно-тракторных станций (МТС), также корректируя затраты с бухгалтерией, сопоставляя затраты топлива на сбор собранного урожая и определяя его количество в энергозатратах на любую выращенную продукцию.



В итоге балансы сводились в одно целое. То есть, взявшись за звено топливной составляющей в цепи затрат себестоимости продукции, трудовые массы вытягивали всю цепь проблем экономики с ростом прибыли.



Прибыли, которую советская власть направляла на повышение жизненного уровня всего населения: жилье, образование, здравоохранение, а с понижением цен на потребительские товары повышалась покупательная способность всего населения. Электрификация как мерило очень эффективно выполняла свою роль в экономике социализма, демонстрируя всему миру взлет темпов производительности труда, на что был способен освобожденный труд.

Капиталистический рынок существовал за счет перераспределения прибавочной стоимости, хотя это тоже самое повышение производительности труда, только осуществлялось оно насильно со стороны капитала, за счет действия фондового рынка, который по стоимости ценных бумаг производства позволял его владельцу либо рост развития, либо диктовал разорение.



Но даже если были все шансы на прогрессивный рост: всё решали банкиры – какую прибыль получат они? Чаще всего для банкиров было выгоднее банкротство, поэтому они тормозили выдачу текущих расходов. Что в итоге вынуждало затягивать свои пояса рабочим, вынужденным продавать свою рабочую силу. И как говорил Маркс, «штрафная книга приказчика заменяла для них кнут рабовладельца».

В результате социалистический рынок работал по себестоимости выпускаемой продукции, а капиталистический – по стоимости товара. Поскольку в анализируемом Максом капитализме сам рабочий представлял собой стоимость рабочей силы, которую он продавал. А вот у Ленина уже анализ замыкается на энергозатраты машинного производства, в котором затраты топлива он анализирует периодически, а начиная с декабря 1920 года – в каждом выступлении.



Поэтому современный буржуазный мир так уважает Маркса и как может выражает недовольство к Ленину и Сталину, потому что идейным вдохновителям «экономической базы электрификации» нет места на современном мировом рынке. Как, впрочем, нет места троцкистам и бухаринцам на социалистическом рынке, поскольку они его тут же продадут со всеми патрохами.

10

Поэтому, возвращаясь к незаконно обиженному Трампу, можно сказать одно: он активно боролся за возрождение промышленного потенциала США, воссоздавая старый, во многом утраченный патриотизм, намереваясь таким образом восстановить находящиеся в стопоре производительные силы и за счет их совершить индустриальный рывок.



Но, увы, оттесненные им от вершины власти либеральные силы, не могут позволить бороться за возрождение производительных сил, ибо им в затылок дышат огромные производительные силы в развивающемся мире, готовых за доллар свернуть себе шею. Зачем же эти финансисты, называющие себя «демократами», будет возрождать базу дорогостоящих слоёв американских рабочих, если за бесценок им готовы служить огромные миллионные массы батраков и нищих во всем мире, нужно только перевести туда производство.



Хотя, конечно, у Трампа в США имеется огромная поддержка как производительных сил, так и американских патриотов, которые уже привыкли за счет банковской торговли долларами в развивающемся мире, получать высокий уровень жизни.

Вопрос современных патриотов США в том, насколько нахлынувший системный кризис капитализма способен их пощадить? Ведь американские, да и западные финансисты, уверовали в непогрешимость доллара, а в действительности доллар исчерпал себя как мировая валюта, присвоив себе право управлять мировыми затратами «черного золота» и металлов, чем из-за жадности взорвали изнутри свою финансовую систему, превратив её в пузыри.



Тем самым, приспособив ленинскую электрификацию для нужд капитализма на своем капиталистическом рынке, западные финансисты с ценой барреля нефти оказались у разбитого корыта и теперь для спасения своих привилегий играют в финансовые пузыри, подобно тому как как детям свойственно играть в пузыри мыльные.

Мировыми затратами «черного золота» эффективно могут управлять только рабочие из своих мастерских, а не трейдеры с их роботами на фондовых биржах. Но на место индустриализации социализма приходит цифровизация мирового рынка, нагнавшая финансовых пузырей в погоне за прибылью на Уолл-стрит.



Пока положение спасает ширма из долларовой эмиссии, создаваемая путем разгона работы печатного станка ФРС, ибо богатые законодатели США разрешили себе реализовывать эти пузыри в бесконечные долги, уровень которых давно зашкаливает.

«Цифровизация призвана решить как минимум три задачи, – говорит историк и политолог Андрей Фурсов,- во-первых, окончательно сформировать систему тотального контроля над населением; во-вторых, сформировать слои новых бедных («рабы Цифры») и новых богатых («господа Цифры»); в-третьих, окончательно разрушить систему образования. «Алхимики» Цифры торопятся, поскольку кризис может сорвать все их планы, особенно в России. Но, похоже, времени им не хватит – не успеют».

Но рабочим в своих мастерских, чтобы развивать государство нужно строить коммунизм, иначе и у них вся производительность труда за счет идеологов троцкистов и бухаринцев уйдет на покрытие западных пузырей и с темпами роста ничего не получится.



А вот западные банкиры в своих ведущих банках с 11 сентября 2001 года свет в конце туннеля видят в любой фашистской диктатуре, если даже она будет состоять из террористов. На худой конец банкиры будут готовы продвигать в жизнь COVID-19, как вяло текущую войну, лишь бы сохранялась видимость бедствия и существующих на ней потерь, чтобы не всплыла и не завладела массами Сталинская модель 30-50х годов индустриализации в СССР.

Вопрос современного развития в мире стоит очень остро: либо производительные силы, т.е. рабочий класс, будут управлять экономикой из своих мастерских, двигая производительность труда сталинскими темпами и ориентируясь на себестоимость выпускаемой ими продукции, либо финансовые роботы загонят их в «цифровые концлагеря», вынуждая по стоимости своей жизни определять целесообразность существования в новом мировом порядке.



То есть, не роботы-трейдеры с фондовых бирж должны определять пути развития, а развитие может сохраняться только на пути движения к коммунизму, ибо на пути дальнейшего движения к капитализму стоит глухой тупик системного кризиса капитализма с виселицей, в которой «рабы Цифры» всегда смогут свести счеты с жизнью.

11

…По мере того как освоение Земли человеком всё более превращается в модель самоуничтожения, остро встаёт вопрос колонизации Космоса.



И здесь надо отдать должное Владимиру Ильичу Ленину за то, что он первым изменил развитие экономики в сторону «электрификации всей страны», выдвинув энергозатраты на место финансовых затрат.

Хотя основная масса населения как застойного СССР, так и современной России, ленинскую электрификацию способны оценивать разве что по плакатам застойного СССР с линиями электропередач или по количеству электроприборов в своей квартире. И такое понимание появилось в 60-70 годы, когда в ВУЗах преподаватели научного коммунизма видели цель своего предмета в форме устройства СССР, удовлетворяющего «все разумные потребности человека».



Они не ставили целью отмирание денежной системы, хотя иногда об этом невнятно говорили, потому что не знали как эти деньги должны отмереть, ибо ленинской электрификации вообще не касались.



Поэтому, получалось так, что только владелец денег мог себе позволить удовлетворять потребности в энергетических потенциалах для своей жизни, каковыми являлись автомобили, новые квартиры, катера, яхты, дачи, особняки и т.п. В результате появилось выражение – «миром правят деньги», являвшееся лозунгом финансовых королей.

В действительности как планетой Земля, так и Вселенной, правят различные энергии, суть которых, вроде темной энергии, даже передовые физики и астрофизики, объяснить ещё не могут. Но человечество вглядывалось в высь и видело на примере своей Галактики, что там правят огромные потенциалы энергий, которые подчиняются законам природы.



Но как в средневековье было трудно себе представить, что вокруг нашей планеты не вращаются другие планеты и Солнце, так и теперь, основные массы населения готовы верить в то, что экономическая жизнь может вращаться только возле финансовых потоков и денег, а совсем не возле энергетических потоков и энергозатрат.



В то время как современная финансовая система мира превратилась в керенки столетней давности, но их активность продолжает прикрывать мировой рынок, доказывая, что эти доллары только и могут быть настоящими деньгами. Пока не наступил принцип домино финансовых пузырей.

Настоящей мерой экономического учета могут быть только энергозатраты. Их Ленин импровизировал из той же тройственной формулы Теории относительности, ставя в начало Коммунизм, к которому нужно двигаться с определенной скоростью, а добиться скоростного движения можно за счет двух составляющих: массы планов Советской власти и энергии производительности труда широких масс. После чего с этой энергией можно выходить в свою Галактику, где масса и скорость изменят свои приоритеты.

Владимир Рябов



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