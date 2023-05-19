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Русский самолет приземлился в Тбилиси

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"Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия приземлилась в Тбилиси рейсом, которому не рады" (c) президент Грузии

Грузинские истерики особенно смешны, с учетом того, что переговоры с Россией о восстановлении авиасообщения велись переговорщиками от "Грузинской мечты", которую выбрали большинство грузин, причем уже не первый раз. Так что грузинский народ как таковой, очень даже не против, так как с материальной точки зрения это выгодно грузинам (до 500 млн. долларов в год для маленькой грузинской экономики это большие деньги)

Просто сторонники габунизма снова проиграли, продемонстриров, что в Грузии они являются радикальным крикливым меньшинством. Поэтому грузинская полиция спокойно себе винтит протестующих против открытия авиасообщения с Россией. Горлопаны деньги Грузии не принесут – только новые проблемы.

PS.
- Товарищ майор, как там сопротивление в Тбилиси?
- Незначительное, товарищ генерал.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8367131.html
Метки: авиация, грузия, деньги, Россия, русофобия, тбилиси
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18255 16677
    Руса 14 мин. назад

      Мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с Россией на
      порядок лучше, чем пустозвонство и русофобия политиканов Грузии ради майданов и “цветных” революций США.

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