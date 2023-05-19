Русский самолет приземлился в Тбилиси
"Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия приземлилась в Тбилиси рейсом, которому не рады" (c) президент Грузии
Грузинские истерики особенно смешны, с учетом того, что переговоры с Россией о восстановлении авиасообщения велись переговорщиками от "Грузинской мечты", которую выбрали большинство грузин, причем уже не первый раз. Так что грузинский народ как таковой, очень даже не против, так как с материальной точки зрения это выгодно грузинам (до 500 млн. долларов в год для маленькой грузинской экономики это большие деньги)
Просто сторонники габунизма снова проиграли, продемонстриров, что в Грузии они являются радикальным крикливым меньшинством. Поэтому грузинская полиция спокойно себе винтит протестующих против открытия авиасообщения с Россией. Горлопаны деньги Грузии не принесут – только новые проблемы.
PS.
- Товарищ майор, как там сопротивление в Тбилиси?
- Незначительное, товарищ генерал.
Мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с Россией на
порядок лучше, чем пустозвонство и русофобия политиканов Грузии ради майданов и “цветных” революций США.