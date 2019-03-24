Американские обыватели о российских войсках в Венесуэле

Реакция на прибытие российских военных в Венесуэлу из комментариев к Твиттеру Трампа, Болтона, Рубио и еще ряда высокопоставленных лиц.

Почему России разрешено отправлять самолеты в Венесуэлу и из нее ? Они просто «толкают нас», как это делает Китай в Южно-Китайском море.Демократы и СМИ мешают нашему президенту выполнять свою работу. Они будут источником гибели Америки.Трамп уже выразил признание признания аннексии Крыма приказом немедленно вывести войска из Сирии.Теперь российские войска перебираются в Венесуэлу.Путин не уважает силу США – рассчитывает на поддержку ТрампаОго, мы будем вести хорошую прокси-войну против России в Венесуэле ? Я так расстроен – черт, Мадуро и Россия. Если Путин действительно послал российские войска, мы не можем допустить, чтобы этот акт агрессии прошел. Держись подальше от нашего полушария, мудак.Если США не могут вмешиваться в ситуацию из Венесуэлы , почему Россия может?Ну, сенатор, пока вы даете все эти ценные советы и излагаете мнения, Россия и ее министр обороны только что ввели в Венесуэлу 100 солдат вместе с военными материалами ..У России есть своя собственная нефть, если не считать других ресурсов. Интерес России (и Китая) к Венесуэле отвлекает США и их активы от Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и Восточной Азии.Мадуро сделал Венесуэлу гнездом зла. Это не ново; Россия , Куба, Китай, Хезбалла и Чависты – всегда открыто заявляли о своей ненависти к нам.Мадуро предоставил им свободу и они используют эту страну в качестве базы и распространяют свою ненависть на континенте.WSJ предупреждал об этом еще в 2014 году. Обама проигнорировал это.Господин Трамп! Вы были заняты твиттингом, чтобы глумиться и издеваться над как можно большим количеством людей. Пришло время приступить к работе. Россия послала войска в Венесуэлу , если вы не знали. Путин заставляет тебя снова выглядеть плохо.США находятся в процессе свержения демократически избранного лидера Венесуэлы , нападения и нанесения вреда всей ее энергосистеме, почти ежедневно угрожая ее правительству и их семьям угрозами смерти и шантажа, и вы продолжаете говорить о российских постах в Facebook?Венесуэла падает и идет война за их нефть. Россия и Китай хотят заключить сделку, а США выглядят как плохой парень.Новые войска скорее всего являются закаленными ветеранами из Сирии спасшими тиранический режим Асада. Плохая новость для парней борящихся за свободу.Если Россия обоснуется в Венесуэле, то это будет выглядеть как самая большая слабость любой администрации США за всю их историю.Я живу 376 милях от Москвы. Но у меня "всего" 1967 миль от Каракаса. Похоже, Путин хочет быть ближе к своей марионетке, ТрампуУ самолета российской авиации было 100 военнослужащих на борту. Что дальше, Ким Чен Ин на Кубе? Это слишком ужасно.Много разговоров и ноль действий … Сейчас у нас под носом Россия планирует построить военные базы в Венесуэле. Отлично. Мадуро и Путин, должно быть, смеются над Трампом и США.Россия не боится, США больше не служат серьезным сдерживающим фактором для их повестки дня. Самолеты ВВС России приземляются в Венесуэле с войсками.Выглядит как очередной «Инцидент в аэропорту Приштины». Где дипломатия?Если вы поддерживаете вмешательство Трампа в Венесуэлу , вы марионетка Путина, потому что Трамп – агент. Если вы противодействует вмешательству Трампа в Венесуэлу, которое помогает России добывать нефть, вы – марионетка Путина. Поздравляю, вы сделали каждого человека в мире путинской марионеткой.Америка должна была вмешаться месяц назад и не стала, а теперь посмотрите, что Россия разрушает наши планы. Я хочу верить, что внешняя политика Америки сейчас состоит в том, чтобы растянуть Россию как можно больше по всему миру, а затем нанести сильный удар.То, что происходит в Венесуэле, – это то же самое, что и в Сирии. Давайте вернемся к 2013 году, когда Обама собирался напасть на Сирию и отступил в последнюю минуту и ​​позволил России вмешаться и сорвать планы Америки.Разница здесь похоже в том, что это официальные российские войска. Не частные подрядчики, такие как Вагнер. Небольшое число (вероятно, отряд спецназа), но то, что они официальные, означает, что Россия занимает более определенную позицию по Венесуэле.Наш послужной список свержения режимов за последние десять лет оставляет желать лучшего. В какой момент мы начинаем поражать страну крылатыми ракетами? Это не такая уж сложная мысль. Не поймите меня неправильно – Мадуро должен уйти.Как жаль. Поддержка США здесь была высокой. Скоординированная атака томагавками могла бы свергнуть нынешний режим и спровоцировать благоприятные перемены для Запада. Опять же, не то, чтобы мы могли ожидать, что у кого-то вроде Трампа будет такой уровень стратегической мысли.Вполне возможно, что Венесуэла действительно становится Сирией и спуститься в гражданскую войну. Необходимо постоянное наблюдение, чтобы Россия не размещала ракеты большой дальности там или на Кубе.Я думаю , что вероятность того, что Россия осуществит существенное развертывание в Венесуэле являются очень низкой, но с другой стороны, примерно также начиналось и в Сирии.МИСТЕР ПРЕЗИДЕНТ!! В Венесуэле есть российские войска без разрешения Законного Национального Собрания. Чего США ждут, чтобы освободить Венесуэлу от этих мафий?! Люди умирают из-за диктатуры, а Россия танцует на заднем дворе США !!Это прямой выстрел из Венесуэлы в округ Колумбия.Доброе утро Америка. Надеюсь вы знаете, что Россия согласилась направить "военных советников" в Венесуэлу в поддержку Мадуро. Весь мир устал от смены режимов осуществляемых США, НАТО, Великобританией или просто Уолл-стрит.России достаточно американских войн.Если Россия создает военные базы в Венесуэле, то США должны положить этому конец.Я считаю , что правительство США делает большую ошибку, не мешая России подрывать политику США. Пример: Крым, Украина, Сирия, а теперь и Венесуэла . Нельзя демонстрировать страх или опасение врагу, подобному Путину, он съест тебя заживоДорогой президент. Обама определил красную линию с Сирией. Теперь, хотя вы не установили никакой линии, Россия и Мадуро укрепляют свой союз в Венесуэле. Сколько еще красных линий нужно пересечь Мадуро, прежде чем США выступят в Венесуэлу?Если США хотят действовать в Венесуэле они должны сделать это в ближайшее время. Если они будут ждать, будет слишком поздно, а Россия будет действовать быстрее. Нерешительность предотвратит применение военной силы, и, как мы вновь и вновь наблюдали, бесконечные санкции также не сработают. Хватит с ними шутить.Венесуэла уже оккупирована войсками из Ирана, России, Китая, ФАРК, ЕЛН, Хезбаллы и более чем 20 000 кубинцев, а страна находится под непосредственным управлением из Гаваны. Только лицемеры этого не видят!Господин Гуайдо. Российские войска начали вводится в нашу страну сегодня. Если вы ничего не сделаете по свержению Мадуро, то ФСБ убьет вас, а наша страна станет российским социалистическим протекторатом и демократия умрет.Россия хочет вторгнуться и захватить Венесуэлу , чтобы украсть их ресурсы самостоятельно.Ваше Превосходительство, президент Трамп, если вы думаете о том, чтобы спасти Венесуэлу , сделайте это сейчас, не позволяйте России ободриться – сейчас или никогда. Свобода для Венесуэлы"Отличная" работа против России в Венесуэле! Прямо как наша слабая политика в Сирии, еще одна катастрофа для глобальной свободы.Точно также как Обама прошляпил Крым, вы сейчас прошляпите Венесуэлу. Россия уже размещает там войска.Россия и Китай отправили 390 тонн продовольствия и лекарств. Единственная «помощь», которая не принимается, – американская, так как в последний раз, когда они посылали «помощь» в Никарагуа – это была партия оружия.Вы можете видеть, что Россия помогает вернуть некоторые напоминания о стабильности в Сирию, которая привела к возвращению в Сирию нескольких тысяч беженцев. Конечно, сторонники Трампа будут утверждать, что помощь в предотвращении государственного переворота в Венесуэле заключается в том, что они разыгрывают присущие им коммунистические тенденции.В то время как мы читаем о дебилах и предателях, обвиняющих нашего президента в сговоре с Россией , Россия высаживает ядерные бомбардировщики и сотни солдат в Венесуэле! Они там, чтобы поддержать коррумпированное правительство. Они наш враг. Так начинается мировая война. Проснись, черт возьми!Убийственный геноцидный тиран Мадуро и Россия/Путин плюют вам в лицо! Освободите народ Венесуэлы до того, как Венесуэла станет одним голодным русским ГУЛАГом, таким как Куба с ядерным оружием, нацеленным на США.Трамп, который обвиняется в том, что он русский агент/актив по версии демократов- хочет освободить народ Венесуэлы от подлого социалистического режима. Многие демократы повторяют российскую тему «Оставьте Венесуэлу в покое».Марко Рубио, со всем уважением и восхищением американским гражданином по отношению к вам, но удивительно, как Россия бросает вызов США этими военными самолетами!!! В Венесуэле!!!Похоже, что США опаздывают на эту вечеринку. Россия , похоже, не колеблется защищать свой интерес в Венесуэле.С российскими войсками в Венесуэле самое время задать несколько трудных вопросов о том, кого ДЕЙСТВИТЕЛЬНО скомпрометировали Россия или другие враги свободы.Сейчас уже слишком поздно, Россия берет контроль. Мы неудачники.Пока США и остальной мир ждут, когда Россия начнет отправлять своих военнослужащих в Венесуэлу, скоро мы увидим китайских солдат, и это уже не говоря уже о сотнях кубинцев, которые уже здесь.Россия создает свою оперативную базу в Венесуэле прямо на наших глазах. США знают это, но спокойно смотрят на это, надеясь, что это просто плохой сон, который пройдет. Это неправильно.Российские войска в Венесуэле защищают Мадуро. Make Russia Great Again!Между Корейской войной и сегодняшним днем ​​самым близким днем, когда мы были близко к войне с Россией , было присутствие российских войск и ракет на Кубе. Сейчас в Венесуэле российские войска , и наш президент не пишет в Твиттере о своем недовольстве.Господин Болтон! Мы должны попасть в Венесуэлу. Россия сейчас там, и венесуэльцы доверяют США, так же как народ Никарагуа и Кубы, пожалуйста, не дайте этим преступникам победить, они убивают наших людей.Эта дурацкая задержка военных действий в Венесуэле привела к ужасным последствиям. Россия сейчас готовится к установке мощного ядерного оружия там, на заднем дворе США – в Америке и в США может произойти следующая большая война.Существует много разговоров о том, чтобы принести демократию в Венесуэлу. А пока Россия отправляет войска в Венесуэлу. Вскоре войска с Кубы, Ирана и Китая также будут развернуты. Продолжайте говорить и ничего не делать, пока не станет слишком поздно. Спасибо!Вот дерьмо! Россия идет за Венесуэльской нефтью.Россия – капиталистическая нация, но с крошечной экономикой, которая находится под экономическим удушением. Из-за этого они использовали свои (относительно небольшие) вооруженные силы, чтобы противостоять новым нацистам Запада в Украине. Для борьбы с терроризмом в Сирии. Теперь она защищает Венесуэлу перед лицом вторжения.Доброе утро, господин президент, все варианты на столе с Венесуэлой, угадайте, что? Путин уже съел все, что было на столе! Россия только что приземлила в Венесуэле 2 самолета с более чем 90 солдатами, министром обороны и 35 тоннами ракет!Россия направила в Венесуэлу поддержку в виде 120 военнослужащих. Вероятно, спецназ или коммандос. Это делает военный переворот несколько сложнее.Трамп, Болтон и Помпео были ужасно тихими в отношении Венесуэлы в последнее время Кажется, что они потеряли немного своего чванстваПока Мадуро играет в шахматы, они играют в шашки … или в гольф.Пока вы болтали в твиттере и отпускали невежественные комментарии про наших союзников, Путин принес войну к нашему порогу.Отличный день и для тебя. Господин Президент, Мадуро, этот осел, бросает вызов и издевается над вами и демократией когда он позволяет военным из России попасть в Венесуэлу. Это неуважение к тебе и США. Пожалуйста, поставьте Путина и Мадуро на место как можно скорее.Так Россия вторгается в Венесуэлу? Напомню, Россия отмывала деньги через Венесуэлу, чтобы отдать их Трампу.У России будет военная база в # Венесуэле, это и есть уважение Мадуро/Путина к нашему @ realDonaldTrump . @ jguaido – невинная марионетка, отвлекающая внимание, чтобы дать время разграбить то, что осталось от Венесуэлы .Что может сделать Россия , если США пойдут на Венесуэлу? Единственное беспокойство, которое могут испытать американцы, – Китай идет на Тайвань.Если администрация Трампа продолжит сговор с Россией такими темпами, мы будем смотреть на 3-ю мировую войну до Рождества.Просто подумайте: если Россия готова терять деньги на Кубе в течение 40 лет, какие усилия они предпримут для удержания Венесуэлы? Это имеет мало общего с экономикой.Вместо того, чтобы возиться с Брекситом, избивать союзников, дружить с Северной Кореей, умиротворять враждебную Россию , обыгрывать Иран – пожалуйста, пришло время для эффективного устранения оставшихся диктаторов-социалистов, наносящих такой большой вред людям Сирии и Венесуэлы .Несколько российских военных самолетов приземлились в Венесуэле. Россия и Китай стали основными источниками дестабилизации Запада! Южная Америка в опасности с российскими войсками в Венесуэле! Мадуро не уйдет без войны.В то время как наша страна прикована к докладу Мюллера, Путин поражает доктрину Монро сегодняшним «вторжением» российских войск в Венесуэлу.Что касается Венесуэлы, то России приходится напоминать криминальным американским правителям – опять же – о международном праве и уважении национального суверенитета, как это ранее делала Москва в отношении Сирии.Если Россия построит эту базу, США не смогут ее демонтировать, если только США не будут готовы к глобальной войне. США еще не готовы вмешаться, поэтому народ Венесуэлы должен двигаться быстро, пока русский спецназ не обосновался там.Россияне прибыли первыми в Венесуэлу, быстрее чем морская пехота США, даже если их поездка была намного, намного дольше … какой позор!Российские военные самолеты прибывают в Венесуэлу. Россия имеет неподдельный интерес к венесуэльской демократии.С помощью российских технологий они блокируют все новостные порталы в Венесуэле. Вполне возможно, что через короткое время голоса из Венесуэлы не поступят. Узурпации тирана Николаса Мадуро укрепила свои позиции в Венесуэле с помощью России .Россия пытается превратить Венесуэлу в следующую Кубу! Америка, пожалуйста, обрати очень пристальное внимание на это!Если мы позволим им быть там, это значит, что им можно быть в США и Мексике!Пока Россия отправляет свои войска в Венесуэлу, Британия отправляет своих королевских особ на Кубу.Мадуро становится похож на Асада. Господин Трамп, не уподобляйтесь Обаме, хватит красных линий, пора действовать, пока не стало слишком поздно.Президент, пока вы наказываете коррумпированных чиновников, Россия отправляет войска в Венесуэлу, чтобы гибель людей была больше. Допустим ли мы их военные базы в Венесуэлу? Это будет выглядеть так, как будто США боятся россиян, как при JFK. Я всегда думал, что США были демократическими, а не боязливыми.Северная Корея не отказывается от ядерного оружия.Китай не подходит к столу переговоров по торговле.Россия игнорирует санкции, захватывает территорию, и эта администрация слишком занята, чтобы ее остановить.Венесуэла делает то, что хочет. Башар по-прежнему правит Сирией. Трамп это злая шутка.И вишенка на торте от Каспарова.Ничто из того, что сделал Трамп с Путиным до выборов, не может быть таким же предательским, как то, что он сделал для Путина после избрания.PS. На фоне этих истерик, Болтон пригрозил, что экономически задушит Мадуро и чавистов как Дарт Вейдер. Это уже породило волну шуток про Джона Вейдера, который застрял на планете Земля и пытается вновь обрести Силу путем удушения случайных людей.По фильму, кстати, Дарт Вейдер это плохой персонаж, совершавший чудовищные преступления.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4870607.html