Кто придумал, что Россия платит «Талибану» за «американские скальпы»

О подоплеке обвинений https://colonelcassad.livejournal.com/5989903.html о выплатах 100 000 долларов российскими спецслужбами боевиками Талибана за головы американских солдат.Боевики «Талибана» (запрещен в РФ) сократили количество нападений на объекты и инфраструктуру американской коалиции в Афганистане. Однако количество нападений на правительственные силы (включая формирования, которые были обучены и вооружены США) в последние месяцы растут. Кабул отвечает на эти атаки, обе стороны несут потери, а переговорный процесс между «Талибаном» и правительством Афганистана буксует — и это препятствует выводу войск, так как если США выводят войска без наличия договоренностей о коалиционном «правительстве афганского единства», то получается, что они уходят из Афганистана в обмен на обещания «Талибана» не преследовать сотрудников текущего правительства и вести контртеррористическую борьбу против афганских филиалов «Аль-Каиды»1 и ИГИЛ1 (обе группировки запрещены в РФ).Так вывод войск США будет выглядеть как бегство в обмен на обещания. США отчаянно нужен прямой договор, который позволит заявить, что миссия в Афганистане успешно выполнена, война окончена, а, значит, американцы уходят с гордо поднятой головой и чувством выполненного долга. В идеальном для Дональда Трампа сценарии это должно было бы произойти до президентских выборов в США в ноябре 2020 года. Это позволило бы заявлять о том, что Трамп смог сделать то, что не смогли Буш-младший и Обама. Поэтому, несмотря на то, что «Талибан» продолжает воевать с правительством и даже прямо в время переговоров убивать американских солдат (что в свое время сорвало прямые переговоры Трампа с делегацией «Талибана» в Кэмп-Дэвиде), США продолжают тесно контактировать с политической верхушкой «Талибана» и готовить почву для его легализации через структуры ООН. В этом вопросе Вашингтон рассчитывает на поддержку России и Китая, которые согласны на сценарий коалиционного правительства.Вопрос иностранной помощи боевикам «Талибана» всегда был болезненным для США. Большую часть Афганской войны тыловой базой и источником ресурсов для талибов был Пакистан, и «Талибан» тесно контактировал с военной разведкой Пакистана. На это отвечали нотами Госдепа США, ударами БПЛА по территории Афганистана, секретным операциям спецназа против талибских лидеров на пакистанской территории, — но это не вносило никаких изменений в общую стратегию Пакистана по поддержке «Талибана».После убийства в начале 2020 года иранского генерала Касема Сулеймани и замкомандующего иракских «Хашд Шааби» Абу Мехди аль-Мухандиса на первый план вышла тема контактов «Талибана» с Ираном.В течение большей части войны их отношения были весьма прохладными, порой доходя до точки замерзания. Но в рамках стратегии Сулеймани Тегеран смог подобрать ключи к талибам и в последние два-три года эти отношения несколько потеплели. После гибели Сулеймани проиранские ресурсы особо и не скрывали — возможность руками «Талибана» мстить американцам является одним из элементов иранского ответа.Загадочная история с гибелью воздушного командного пункта ЦРУ с рядом высокопоставленных сотрудников (среди которых, предположительно, был один из кураторов на Ближнем Востоке Майкл Д’Андреа, известный как «Аятолла Майк»), лишь подогрела слухи о том, что Иран уже использует или готов использовать талибов (наряду со стандартной стратегией — обстрелом американских баз и посольства в Ираке).Кроме Ирана есть еще и Россия, которая уже не первый год контактирует с «Талибаном» и ведет переговоры с представителями исламского движения.Спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов еще в начале 2010-х годов прямо говорил, что в интересах РФ вывод американских войск из Афганистана, создание коалиционного правительства с участием «Талибана» и постепенное «окультуривание» талибов, чтобы заставить их отказаться от терроризма и наркоторговли.Российский посол Замир КабуловПо мере того, как поражение США в Афганистане становилось все более очевидным, «Талибан» начал делать «толстые намеки» России и Китаю — именно талибы являются неизбежным будущим Афганистана и «Талибан» надо признать единственным законным правительством. В обмен на это лидеры «Талибана» обещали учитывать интересы России и Китая в Афганистане — они всячески стремились показать, что с ним можно работать даже в условиях, когда в Афганистане продолжали взрываться смертники, а маковые поля колосились новыми урожаями.Впрочем, Россия и Китай на эту наживку не клюнули — официально Москва продолжает настаивать на том, что нормальные отношения с «Талибаном» и его легализация будут возможных лишь после того, как будет сформировано коалиционное правительство. Этого будет достаточно при уходе США из Афганистана — что подорвет влияние Вашингтона в Средней Азии, в то время, как возможности РФ и Китая будут возрастать.Делегация из Афганистана в Москве.Обвинения в адрес России заключаются в том, что Россия якобы платит «Талибану», чтобы боевики убивали американских солдат, — которых они на встрече в Дохе обещали не убивать. Эта ситуация ведет к подрыву мирных договоренностей и срыву процессов, которые должны привести к выводу американских войск из Афганистана.Для противостояния «Талибану» США активно действовали на территории Пакистана.Как это работает, можно было видеть во время подготовки переговоров в Кэмп-Дэвиде, когда прибывшая было в США делегация «Талибана» была вынуждена уехать обратно в Катар после того, как за несколько часов до начала переговоров в Кабуле погиб американский солдат. Если масштабировать это событие, придумав целую программу по финансированию убийств американских солдат другим государством, — да не простым, а зловещей Россией, — то политические круги на воде в Вашингтоне могут повлиять на общий стратегический курс США в Афганистане.Допустим, можно предполагать, что в Москве всерьез считают, что лучше и дальше пусть США вязнут в Афганистане, расходуя огромные ресурсы в условиях, когда никакого позитивного результата нет и не может быть. Однако именно этого — сохранения присутствия в Афганистане и наращивания там войскового контингента — хотят американские неоконсерваторы и часть верхушки Демократической партии США. Под знаменем «осуждения российских манипуляций» они требуют не только новых санкций, но и «жесткого ответа» в Афганистане — что как раз и означает наращивание воздушных и наземных операций, а также войскового контингента. То есть они требуют всего, против чего выступает Трамп.Если следовать логике демократов, то получается, что они хотят того же, чего и Россия — чтобы США и дальше оставались в Афганистане. Но при этом демократы обвиняют Трампа в том, что он «потворствует политике России в Афганистане» и даже «замалчивает убийство американских солдат». Тогда получается, что и Трамп фактически помогает США остаться в Афганистане, так как покрывает действия России, которая именно этого и добивается.Эту причудливую логическую конструкцию, призванную сорвать перемирие между США и «Талибаном» и подорвать внешнюю политику Трампа, сейчас пытаются продать американскому обществу, делая вбросы из «анонимных источников». Неудивительно, что Белый дом, Агентство национальной безопасности, ЦРУ и Пентагон всячески отбиваются от этих обвинений, при этом оказываясь в роли адвокатов России. Это не потому, что они очень любят Россию, а потому, что эта история бьет не только по Трампу, но и по силовым ведомствам США.Тему «помощи России «Талибану» уже поднимали в 2017 году — один из пленных талибских полевых командиров заявил, что Россия якобы организовала серую схему по перепродаже топлива из Таджикистана, а деньги шли на закупку оружия.Распространяли эту историю те же СМИ, которые сейчас рассказывают историю про «100 тысяч долларов за скальп американского солдата». Как и сейчас, никаких реальных доказательств представлено не было, и тема заглохла.Теперь мы вновь видим ворох анонимных источников с идентичными обвинениями. Информация пошла в СМИ якобы из ЦРУ — сейчас руководство американских спецслужб пытается установить этот источник, так как эти заявления бросают тень не только на Трампа, но и на руководство Пентагона, ЦРУ и АНБ, которые фактически прошляпили «коварную операцию русских».В иной ситуации это была бы история об утечке из спецслужб и ведомственной борьбе. Но сейчас это — очевидное предвыборное дело, которое затрагивает не только вопросы доверия к внешней политике Трампа со стороны избирателя, но и стратегию ухода из Афганистана, которую Трамп планировал сделать одним из центральных элементов своей внешнеполитической повестки во время первого срока.Переплетение предвыборных вопросов с результатами сделки США и «Талибана» делает очень живучими любые обвинения, выдвинутые в адрес России, которая для американского обывателя заведомо виновата в том, в чем ее обвиняют. Точно такие же обвинения можно выдвинуть и в адрес того же Ирана.Принцип простой — надо показать, что Трамп «потворствовал врагам Америки» и не защитил жизни американских солдат. Результатом этого должна стать не только очередная порция санкций против России (почти наверняка они будут введены до ноября 2020 года), но и подрыв всего курса Трампа в Афганистане.Специально для ФАН https://riafan.ru/1290674-kto-pridumal-chto-rossiya-platit-talibanu-za-amerikanskie-skalpy-kolonka-borisa-rozhina – полностью материал по ссылке

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5998235.html