Спешу внести ясность, пока отдельные СМИ не развязали ядерную войну.Сообщение The New York Times о повышении готовности американских войск в Европе до наивысшего уровня на фоне обострения на Донбассе не то, чем показалось некоторым журналистам.Ключевая фраза в статье издания – "watch level". Это значит, речь идет про уровни готовности WATCHCON, которые не являются степенями боеготовности в привычном для обывателя понимании и подразумевают усиление только разведывательной деятельности.Если бы была введена высшая степень именно боеготовности ВС США, то, проще говоря, это бы означало, что солдаты уже сидят на танках и готовы выдвигаться вот прям сейчас. Естественно, ничего подобного на фоне Донбасса у американцев в Европе не происходит.Более того, высшая степень боеготовности вводится в ВС США, только когда Вашингтон находится на грани неминуемого крупномасштабного конфликта с применением ядерного оружия. Она объявлялась лишь однажды – во время учений НАТО 1983 года Able Archer. А почти всю холодную войну американцы провели в степени боеготовности всего лишь на одну выше, чем при мирном времени.Описанное выше называется в ВС США степенями DEFCON. Есть еще у американцев и REDCON. Речь могла бы идти и про их высшую степень, но это тоже бы означало готовность экипажей "Абрамсов" прямо сейчас ознакомиться с пейзажами юго-востока Украины, что, повторюсь, в корне не верно.В этих вопросах нужно быть максимально аккуратным, ибо неверное их толкование может радикально исказить суть происходящего. https://t.me/brussinf – цинкPS. В Кремле сегодня заявили, по поводу появившихся видео о переброске российских войск в Крым, что РФ перемещает войска на своей территории, никому не угрожает и беспокоится не о чем.