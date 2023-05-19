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Потери ВСУ с 22.02.2022 по 18.05.2023

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Потери ВСУ с 22.02.2022 по 18.05.2023 по версии проекта War Tears https://t.me/wartearsorg

Убито – 264 432 человека.
В плену – 11 175 человек.
В строю – 407 169 человек

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8365720.html
Метки: война на украине, всу, потери, трупозаваливание
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