Проект Wartears выложил свое исследование относительно потерь украинских формирований с начала войны.

О потерях ВСУ



Имея на проекте базу данных из более чем 125 000 записей, мы решили попробовать оценить потери и общую численность ВФУ (вооруженных формирований Украины, куда входят и ВСУ, и НГУ, и территориальная оборона, и добробаты) на основе полученных данных статистическими методами. Сделать это напрямую довольно сложно из-за множества причин, которые могут существенно исказить статистику. Но часть записей, а именно — записи об убитых, пленных и заявки от родственников — мы вручную проверяем на уникальность, поэтому дубликаты могут влиять на оценку общей численности, но не на оценку потерь.

Мы делаем предположение, что распределение людей, которых ищут через проект WarTears.org (https://wartears.org/), и распределение данных, полученных проектом из открытых источников – независимы. Информацию о пленных и погибших мы по большей части получаем из открытых источников. Потери в офицерском составе ВФУ регулярно всплывают в СМИ, мы мониторим эти потери специально, а также следим за посмертными награждениями, так что в этом случае можно предположить, что нам известно обо всех или почти обо всех случаях гибели офицеров.

По каждому состоянию (погибшие, пленные) оценка высчитывалась по формуле: T = R / (A / Q)

где:

T — общее количество солдат ВФУ в этом состоянии,

R — количество записей об этом состоянии у нас в базе,

Q — общее количество заявок на поиск от родственников,

A — количество заявок, по которым солдат был найден и находится в этом состоянии.

Другими словами, мы априори предполагаем, что вероятность того, что у нас в базе есть запись о ком-то, совпадает с вероятностью того, что его нашли в нашей базе при условии, что искали.

На 27.10.2022 потери ВФУ погибшими: 100 523 человека.

Пленными — 22 940 человек.

Активный состав ВФУ — 356 422 человека.

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Реальные потери ВФУ, кроме этих чисел, включают в себя раненых, дезертиров и реально пропавших без вести. Мы предполагаем, что общие безвозвратные потери ВФУ (как убитые, так и раненые, непригодные к военной службе) могут быть в два раза выше нашей оценки. Численный же состав, возможно, преувеличен.

Также необходимо помнить, что это – запаздывающая сглаженная оценка. Во-первых, она учитывает то, что родственники обратились в наш проект. Такое может произойти и через две недели, и через пять месяцев, как было с ударом по расположению 137 ОБМП в Николаеве 18 марта 2022. Скачки наших оценок, например, 5 или 24 октября, напрямую связаны с тем, что мы наткнулись на какой-то достаточно большой список погибших и внесли его одномоментно.

Оценку пропавших без вести и прочих категорий мы не производили. В случае пропавших нам доподлинно известно множество случаев, когда киевский режим сообщал родственникам, что люди пропали без вести, тогда как этот человек погиб при ракетном обстреле расположения в глубоком тылу.

Оценку других категорий пока считаем преждевременной, потому что число известных случаев в них недостаточно для получения статистически значимых значений.

Мы так же понимаем, что оценка общей численности ВФУ скорее всего завышена. Мы планируем отчистить базу от дубликатов записей и, соответственно, скорректировать оценку.

Полный текст и графики доступны в публикации на нашем сайте (https://wartears.org/posts/math-model/).

