На Украине под страхом уголовного преследования запрещено озвучивать потери своей армии. Однако военкомы — народ простой. К тому же Владимир Зеленский недавно уволил практически всех руководителей областных военных комиссий. Вот и выдал вчера и. о. начальника Полтавского областного военкомата (на Украине это сейчас называется ТЦК — территориальный центр комплектации) подполковник Виталий Бережной примерные цифры потерь ВСУ, даже не подумав о последствиях.

Выступая прямо с трибуны очередной сессии Полтавского горсовета, военком заявил о цифрах по области: «Из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10—20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя». То есть украинский подполковник, опираясь на официальную статистику (а уж военком-то обладает всеми цифрами), прямым текстом объявил, что средние потери ВСУ только за последний год составили 80—90% от общего состава!

И на этом основании он потребовал от местных депутатов поднажать с целью усиления очередной волны «могилизации» полтавчан. Военком пожаловался, что в городе Полтаве план набора очередного пушечного мяса выполнен всего на 13%! Чем лишний раз подтвердил давно уже очевидный факт: добровольцы на Украине давно уже закончились, народ не хочет быть отправленным на убой и всячески избегает этой страшной участи.

Вот какие цифры опубликовать бы на Западе! А то на днях вернулся с Украины Борис Джонсон и накатал статью для журнала The Spectator, в которой требует от Лондона и Вашингтона дать киевскому режиму столько оружия, сколько возможно. Причём он ссылается на мнение тех украинцев, с которыми он пообщался, и заявляет: «Они находят идею переговоров смехотворной. В последние несколько дней я изо всех сил старался расспросить их по этому поводу, но не обнаружил ни малейшего ослабления решимости украинцев». Ну да, он пообщался с Зеленским да с мэром Львова. А надо было пообщаться с 87% полтавчан, которым пока удалось сбежать от военкомов. Поинтересовался бы у них, почему же при такой-то «решимости» план по «могилизации» там выполнен лишь на 13%!

Джонсон в своей статье требует давать оружие украинцам до тех пор, пока они «не завершат работу». А мы помним, это именно он приехал в Киев, когда Зеленский уже согласился на щадящие условия мира, и принудил того отринуть мирные предложения России и воевать «до последней капли крови». То есть в этом и заключается украинская «работа», по мнению экс-премьера Британии, — чтобы все погибли!

И когда американский сенатор Митт Ромни в интервью газете The Daily Telegraph заявил о том, как же удачно Запад «инвестирует в украинскую войну», он ведь ни словом не обмолвился о погибших украинцах! Он рассуждал о том, как «мудро» тратить всего 5% оборонного бюджета Штатов на то, чтобы ослабить армию своего противника — России. Перевожу специально для украинцев: американский сенатор считает гибель сотен тысяч военных ВСУ результатом «удачной инвестиции США»!

Ни Джонсону, ни Ромни, ни кому-то на Западе нет никакого дела до гибели украинцев, сколько бы их ни было отправлено в топку под каким-нибудь Работином или Клещеевкой. В общем-то, для них украинцы — это те же русские. Поэтому и призывают они ВСУ менять тактику, отправляя в «мясные штурмы» пехоту, а не бронетехнику — та ведь стоит денег и имиджа. Но когда ты слышишь заявления Зеленского, Залужного, Буданова, того же подполковника из Полтавы, знающих обо всех этих потерях, но всё равно бросающих своих молодых парней на верную погибель, ты понимаешь уровень ненависти и презрения западных марионеток по отношению к собственным согражданам!

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Политолог Владимир Корнилов @kornilov1968

Комментарий редакции

1. Согласно заявлению украинского военкома, потери украинской армии за последний год составляют 80-90% личного состава. Это говорит о чрезвычайно высоком уровне потерь.

2. Мобилизация в Украине проходит крайне неудачно – планы по призыву не выполняются, люди не хотят идти на войну. Это свидетельствует об отсутствии мотивации среди украинцев.

3. Западные политики призывают поставлять Украине оружие, не обращая внимания на людские потери. Для них жизни украинцев не имеют ценности.

4. Украинское руководство, зная о колоссальных потерях, продолжает бросать людей на убой ради достижения своих целей и интересов Запада. Это демонстрирует циничное отношение властей к собственному народу.

Таким образом, статья показывает катастрофический уровень потерь украинской армии, нежелание украинцев воевать и циничное отношение западных и украинских политиков к человеческим жизням.