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По реке Лене. Документальный фильм (1979)

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Об одной из крупнейших рек мира, настоящей жемчужине Северо-Восточной Сибири – великой сибирской реке Лене. Зритель совершит увлекательнейшее путешествие от истока до дельты реки, познакомится с чудесами природы на берегах реки, с городами Усть-Кут, Киренск, Якутск, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Тикси и национальными традициями и обычаями народов Якутии.

#ДокументальныйФильм
Дальневосточная ст. кинохроники. По заказу Гостелерадио СССР, 1979

Автор сценария – А. Бирюков
Режиссер – Виктор Василенко
Оператор – А. Чешев

#гостелерадиофонд #якутия #РекаЛена

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TaTLM33WglU
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