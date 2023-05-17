По реке Лене. Документальный фильм (1979)
Об одной из крупнейших рек мира, настоящей жемчужине Северо-Восточной Сибири – великой сибирской реке Лене. Зритель совершит увлекательнейшее путешествие от истока до дельты реки, познакомится с чудесами природы на берегах реки, с городами Усть-Кут, Киренск, Якутск, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Тикси и национальными традициями и обычаями народов Якутии.
#ДокументальныйФильм
Дальневосточная ст. кинохроники. По заказу Гостелерадио СССР, 1979
Автор сценария – А. Бирюков
Режиссер – Виктор Василенко
Оператор – А. Чешев
#гостелерадиофонд #якутия #РекаЛена
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1