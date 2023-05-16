СПГ-бум в США: Америка Захватывает мировой Рынок Газа | Геоэнергетика Инфо
CША наращивает производство СПГ и поставки газа. Геоэнергетика Инфо
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У США есть серьезный потенциал для увеличения экспорта СПГ, но все больше компаний сталкиваются с одинаковыми проблемами. В США за последние годы анонсировано множество проектов, цель которых — увеличить мощности страны, необходимые для роста экспорта СПГ. Некоторые из них уже строятся, другие на стадии разработки или ждут одобрения от различных регуляторов. Динамика производства и продаж сжиженного газа в США за последние 7 лет действительно впечатляет. По данным Wood Mackenzie, в 2022 году американский экспорт СПГ в размере 76,4 млн тонн был третьим по величине в мире после Австралии и Катара. В Bloomberg назвали несколько другой объем — 81,2 млн тонн.
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