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Удар Госдепа: Санкции против России из-за Запорожской АЭС

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Конгресс США предложил ввести санкции против Росатома из-за Запорожской АЭС. Геоэнергетика Инфо
Законопроект наложит ограничения на корпорацию за финансовую поддержку войны на Украине, а также против всех, кто подрывает безопасность ядерного объекта. В Палату представителей Конгресса США внесена инициатива, предусматривающую введение санкций в отношении Росатома, а также любого физического или юридического лица, “подвергающего опасности Запорожскую атомную электростанцию ЗАЭС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DZ7Oen9bxL0
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29446 24972
    марина час назад

      драка за самую крупную и нужную цукам Запада АЭС-уступит Россия ??или тоже торг таких же порхатых наших обмене на что-то..
      А в РБ уже обьявлено об возрождении на наших заводах заказов РФ по самолетостроению(малый тр-т)и машиностроению,станкостроению- без чего ВПК не перевооружишь..В июле уже деньги будут распределять..

      • 561 541
        Сан Санычмарина 46 мин. назад

          Про возрождение станкостроения – хорошая новость. Станки – основа любого машиностроения. Нет станков – нет машин, механизмов и всего прочего.

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