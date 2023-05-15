Удар Госдепа: Санкции против России из-за Запорожской АЭС
Конгресс США предложил ввести санкции против Росатома из-за Запорожской АЭС. Геоэнергетика Инфо
Законопроект наложит ограничения на корпорацию за финансовую поддержку войны на Украине, а также против всех, кто подрывает безопасность ядерного объекта. В Палату представителей Конгресса США внесена инициатива, предусматривающую введение санкций в отношении Росатома, а также любого физического или юридического лица, “подвергающего опасности Запорожскую атомную электростанцию ЗАЭС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа.
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драка за самую крупную и нужную цукам Запада АЭС-уступит Россия ??или тоже торг таких же порхатых наших обмене на что-то..
А в РБ уже обьявлено об возрождении на наших заводах заказов РФ по самолетостроению(малый тр-т)и машиностроению,станкостроению- без чего ВПК не перевооружишь..В июле уже деньги будут распределять..
Про возрождение станкостроения – хорошая новость. Станки – основа любого машиностроения. Нет станков – нет машин, механизмов и всего прочего.