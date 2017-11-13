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Новости Украины и Новороссии 13 ноября 2017

09:41. 13 ноября 2017 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:

Саакашвили пообещал украинцам «Новый год без Порошенко»

Саакашвили пообещал украинцам «Новый год без Порошенко» | Русская весна

Экс-губернатор Одесской области, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили пригрозил каждое воскресенье проводить так называемые «марши возмущенных» у здания администрации президента Украины и намекнул, что Новый год украинцы могут встретить без Порошенко.

«Друзья, призываю максимально распространять информацию о Марше возмущенных, только так мы победим провластные каналы, которые на каждом шагу нас оговаривают…

Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой (Администрации Порошенко — прим. РВ), потому что нас все больше и больше!

Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко…

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Если они не услышат нас до 3 декабря — Новый год будем праздновать без них», — написал Саакашвили на своей странице в соцсети, добавив, что «Facebook — наша сила, а смартфон — наше оружие».

Напомним, вчера «Русская Весна» освещала шествие сторонников Саакашвили по центру Киева: «возмущенные» промаршировали от Михайловской площади до палаточного городка у стен Верховной рады.

Саакашвили пообещал украинцам «Новый год без Порошенко» | Русская весна

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Следим за руками: Украина разоряется, олигархи богатеют (ФОТО)

Следим за руками: Украина разоряется, олигархи богатеют (ФОТО) | Русская весна

Удивительные метаморфозы происходят с украинской экономикой, которая, вопреки всем законам капитализма, демонстрирует одновременное падение производства и рост доходов владельцев предприятий.

Впрочем, это только на первый взгляд кажется странным. Если внимательно присмотреться к тому, как организована экономическая жизнь Украины, все окажется довольно логичным, хотя и абсолютно несправедливым.

Только цифры

Экономика Украины, если верить отчетам Государственной службы статистики, находится в предынфарктном состоянии. Промышленное производство неуклонно падает, а сельское хозяйство отстает от показателей домайданного периода, рост тарифов ЖКХ обгоняет рост зарплат, поэтому правительство Владимира Гройсмана вынуждено дотировать более семи миллионов домохозяйств, не имеющих средств для оплаты жилья, горячего и холодного водоснабжения и электроэнергии. А это почти половина населения страны.

Так, например, производство стали сократилось по отношению к соответствующему периоду прошлого года, по данным Укрметаллургпрома, на 13%. Падает и производство чугуна. Правда, хоть и незначительно, выросло производство труб. Но это по сравнению с предыдущим полностью провальным периодом. А ведь Украина была одним из основных экспортеров в Европу чугуна и стали.

Но есть и другие цифры. За тот же минувший год, как утверждают украинские СМИ, олигархи стали богаче. Так, Ринат Ахметов (с капиталом 6,9 миллиарда долларов) на 68%, Виктор Пинчук (1,4 миллиарда) на 13%, Вадим Новинский (1,2 миллиарда) — 113%, народный депутат Константин Живаго с таким же капиталом, как и у Новинского, увеличил свое богатство на 203%.

Президент Украины Петр Порошенко выглядит в этом рейтинге несколько скромнее своих товарищей по олигархическому цеху — с капиталом в миллиард долларов он «подрос» с начала года только на 7%. Но эти проценты обеспечили ему перемещение в олигархическом табели о рангах на пятое место и, таким образом, он теперь вместе с перечисленными Ахметовым, Пинчуком, Живаго и Новинским возглавляет список самых богатых украинцев.

Тарифы и «деньги Януковича»

Рината Ахметова когда-то называли «хозяином Донбасса», потому что большинство металлургических и угледобывающих предприятий Донецкого бассейна принадлежали ему. Поэтому гражданская война ударила прежде всего по Ахметову.
Еще в период предвыборной президентской кампании (март — апрель 2014 года) Ахметов выступал по всем телеканалам страны с резкой отповедью «социалистам из Донбасса». Как утверждал Ахметов, в Донбассе тогда шел процесс по национализации принадлежащих ему предприятий. 

Сам Ахметов перерегистрировал свои многочисленные предприятия (в том числе находящиеся и в Донбассе) в Киеве и здесь платит с них налоги. Центр металлургии перенес из Донецка в Мариуполь, а с тем, что у него осталось в ДНР и ЛНР, пока непонятно — что-то было национализировано, что-то работает с не до конца понятным статусом, налоги отчисляются по месту нахождения предприятий.

Ахметов некоторое время проживал в Лондоне, но весной 2015 года неожиданно активизировался и вернулся в большой бизнес.

Ему принадлежит крупнейшая энергетическая компания ДТЭК, которая фактически обеспечивает электроэнергией половину страны. И вот, когда по требованию МВФ тарифы на электроэнергию, тепло- и водоснабжение привели в соответствие с «реальными ценами», дела у обедневшего украинского олигарха пошли много лучше, и он постепенно восстанавливает утраченное.

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Что значит при капитале 6,9 миллиарда долларов увеличение по сравнению с прошлым годом на 68%? А то, что Ахметов получил чистой прибыли (при полном разорении страны) около четырех миллиардов долларов.

Интересно получилось и с другим украинским олигархом Сергеем Косюком. Косюк — бывший заместитель главы администрации президента Украины, на эту должность назначен был Петром Порошенко. Но главное — он близкий друг и товарищ украинского президента. А по совместительству владелец крупнейшей на Украине группы агропромышленных компаний «Мироновский хлебопродукт» и почти монопольный производитель в стране куриного мяса.

В нынешнем году, по сравнению с 2016-м, Косюк при наличии активов в 693 миллионов долларов стал богаче всего лишь на 10%. Каким образом, если роста сельхозпроизводства не наблюдается?

Дело в том, что в марте нынешнего года украинская власть при непосредственном участии украинской Генеральной прокуратуры арестовала 1,5 миллиарда долларов, которые приписывают Виктору Януковичу (на самом деле принадлежали 10 бенефициарам из его окружения).

Решением Краматорского городского суда эти деньги были перечислены в казначейство. Правда, несколько дней назад стало известно, что 10% (более 150 миллионов) исчезли и по этому поводу открыто уголовное производство, а вот с другой частью денег, которые не были украдены, поступили так: значительную часть из них направили на поддержку аграрного сектора. Но это в теории, а на практике их получили предприятия «Мироновского хлебопродукта».

Эти средства Косюк перевел в Голландию, где построил огромную птицефабрику, которая теперь будет обеспечивать куриным мясом европейских потребителей. Такая вот арифметика.


Украинский бизнесмен Ринат Ахметов © РИА Новости / Сергей Старостенко

Сладкое для горькой жизни украинцев

На Украине до каких-то невероятных размеров выросло количество ломбардов и магазинов «Рошен». «Рошен» присутствует несколькими десятками магазинов в Киеве и есть практически в каждом более-менее крупном населенном пункте Украины.

Такое впечатление, что люди сдают в ломбарды драгоценности, чтобы потом купить конфеты в президентском «Рошене».

Кстати, как утверждает статистика, при падении производства чугуна и стали на Украине на 7% выросло производство шоколада. Такой вот сладкий привкус у горькой жизни украинцев.

Но это — мелочи, на которых больших денег не сделаешь. К тому же президенту принадлежат не только конфетные предприятия страны, но и промышленные. А промышленные предприятия, как заявил Порошенко в прошлом году, теперь должны выпускать продукцию военного назначения, чтобы обеспечивать успешное отражение «агрессии» северного соседа.

Так, например, завод «Ленинская кузня», который принадлежит Петру Порошенко и его партнерам по бизнесу, производит БМ «Тритон-0103» (боевая машина). В 2015 году кабмин Украины решил приобрести на этом заводе 34 «Тритона» по цене 4,75 миллиона гривен каждый.

Президентская «Кузня» произвела в 2016-м только четыре БМ и продала их пограничникам, обеспечивающим сохранность госграницы, но уже за 15 миллионов.

А теперь следите за руками

Когда широкая общественность во главе с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) вскрыла факт чудовищной переплаты за поставленную на границу технику, кабинет министров Украины, возглавляемый еще одним другом президента, Владимиром Гройсманом, просто-напросто задним числом переоформил контракт. Вместо 34 «Тритонов» — четыре, ну и, конечно, по цене, втрое превышающей первоначальную.


Премьер-министр Украины Владимир Гройсман © РИА Новости / Михаил Палинчак

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Захар Виноградов

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Декоммунизировать 8 марта



Украинский институт национальной памяти внес коррективы в свои ранее озвученные предложения по внесению изменений в календарь праздников и выходных дней.

Об этом директор Института Владимир Вятрович сообщил в интервью ресурсу «Главред».
По его словам, выходной 1 мая сохраняется, однако его формат будет изменен — вместо Международного дня солидарности трудящихся украинцы будут отмечать Праздник труда.
Международный женский день 8 марта превратится в День борьбы за права женщин, который будут отмечать без выходного.
А вот праздновать победу во Второй мировой войне 8 мая (вместо 9 мая) будут праздновать и как выходной день.

По словам Вятровича, соответствующий законопроект был подан на рассмотрение правительства, но его отозвал Минкульт, представители которого настояли на проведении широких консультаций с участием общественности.
«Я считаю, что для страны это (принятие закона. Ред.) будет очень важный шаг вперед. Это — продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором», — заявил глава Украинского института национальной памяти.

http://fakty.ua/250189-vyatrovicha-rasskazal-chem-v-ukraine-zamenyat-8-marta-i-9-maya – цинк

PS. Борьбу за права женщин намерены начать с отжатия выходного.
Само собой, 9 мая Украина не может отмечать День Победы, так как нынешние герои Украины в этот день проиграли.
Ну и разумеется, о какой солидарности трудящихся может идти речь, если евромайдан привел к усилению эксплуатации рабочего класса и довел уровень его бесправия до новых уровней дна.
Вот так вот – начинали митинговать за бумажки "евроассоциации", а закончили отменой 1 и 9 мая и 8 марта. На майдане митинговому мясу про это понятное дело не рассказывали.

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На Украине признали: уровень мотивации у «АТОшников» — хуже некуда (ВИДЕО)

На Украине признали: уровень мотивации у «АТОшников» — хуже некуда (ВИДЕО) | Русская весна

Морально-психологическое состояние бойцов ВСУ оставляет желать лучшего.

С каждым днём оно продолжает ухудшаться, не спасают даже визиты на фронт артистов эстрады с ободрительными концертами. Уровень мотивированности в рядах военнослужащих — хуже некуда, ведь самые лучшие и мотивированные бойцы погибли в 2014.

Такое мнение в прямом эфире передачи выразила ведущая шоу «Камтугеза» на «Радио ROCKS» певица и волонтёр Соня Сотник.

Соня Сотник подчеркнула тот факт, что сейчас в ВСУ довольно-таки упаднические настроения и низкая мотивация, связанная с отсутствием возможности ответа стране-агрессору на обстрелы в связи с Минскими договоренностями:

«Безусловно, они замучены, они хотели бы активных действий. Мы, артисты, не развлекаем их, мы просто занимаем их время. Мы не спасём их от деградации, от падения боевого духа. Для чего нас приглашают? Чтобы хоть немного подбодрить их и увидеть улыбки. А так — очень сложно сидеть сложа руки, не имея возможности ответить обидчику».

Отвечая на вопрос ведущего, волонтёр добавила, что, по её мнению, нынешняя украинская армия — уже не та, что была в самом начале войны, ведь «самые лучшие погибли в 2014-м»:

«Я сейчас скажу ужасную вещь, возможно, неправильную, но самые лучшие погибли в 2014-м. Это были максимально мотивированные добровольцы, которые вышли на фронт… Это огромная трагедия. Это были те люди, которые делали всё искренне.

Заметьте, у нас же армия менялась трижды: вначале были добровольцы, потом мобилизованные, теперь им на смену пришли контрактники. Уровень мотивации очень разный. Сейчас он намного меньше».

«ПолитНавигатор»

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Румыния «отжимает» южные регионы Украины (ВИДЕО)

Румыния «отжимает» южные регионы Украины (ВИДЕО) | Русская весна

Украинская власть почему-то не реагирует на то, что в Черновицкой области целые территории политически и экономически интегрированы с румынским государством.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

«В Черновицкой области фактически создан эксклав, где висят исключительно румынские флаги на сельсоветах. По сути, эта территория интегрирована в политическом, а главное — экономическом плане в состав румынского государства. То же самое происходит на Закарпатье. Так вот ничего против этого украинская власть не делает, не делала и очевидно не собирается делать. Хотя если бы хотели показать свою принципиальность и патриотический настрой, нужно было бы заняться этим», — подчеркнул Волошин.

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ПолитНавигатор

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Маргинальный, зять Путина и StopFake

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