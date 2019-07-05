Новости Украины и Новороссии 05 июля 2019

«Кремлёвский ублюдок, твоих сторонников побьют!» — в Порошенко вселился бес на митинге (ВИДЕО)

Бывший президент Украины Петро Порошенко, который отчаянно надеется прорваться в Верховную раду со своей наспех переименованной политсилой «Европейская солидарность», ездит по стране с предвыборным чёсом. Вечером в четверг, 4 июля, он встречался со своими потенциальными избирателями в Каменце-Подольском (Хмельницкая область) и выдал такое выступление со сцены, что шокировал даже тех наблюдателей, которые давно следят за его сомнительной политической деятельностью. Слушая Порошенко, сложно поверить, что этот человек ещё недавно возглавлял государство. Он, не скрывая злорадства, хвастался, что «его команде» удалось не допустить до выборов в Раду известного украинского медиаэксперта Анатолия Шария, которого он называл «кремлёвским ублюдком». Сторонников Шария, которые присутствовали на митинге Порошенко с традиционными для них красными шариками, экс-президент оскорблял, называя «выб…ми», гнал в ВСУ и пообещал, что их «побьют». В ходе выступления он сначала начал скандировать: «Гань-ба вам! Гань-ба Шарию!», а затем зачем-то: «По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!». Читайте также: Что-то пошло не так: Ирина Геращенко хотела подколоть Зеленского, но опозорилась (ФОТО)

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Для ДОНБАССА

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На Украине задумались над освоением Арктики

Фото: © РИА Новости / Александр Ковалев Фото: © РИА Новости / Александр Ковалев В Киеве заинтересовались арктической темой. Такое заявление сделал посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген, пишет газета High North News , передает РИА Новости

“Сейчас Украина не участвует в арктической деятельности. Но мы начинаем думать, что страна может стать арктическим игроком” – цитирует дипломата издание.

По словам Яцюка, одной из целей его визита было подтверждение намерений Украины активизировать сотрудничество с Норвегией именно по арктическим вопросам. В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики. “Наш опыт в сочетании с опытом канадских партнеров может дать результат. Мы можем начать новую страницу построения наших отношений и хотим выступать надежными партнерами”, – заявил тогда глава украинского кабмина.

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“Четкая приверженность достижению мира на Донбассе”

Владимир Зеленский побывал в Торонто. Нет, речь идет не о заслуженном отдыхе, который работающий в авральном режиме президент Украины решил провести вдали от дома, чтобы хотя бы на несколько дней отмежеваться от проблем насущных. Зеленский побывал в Канаде с вполне официальным визитом, в ходе которого украинская делегация провела ряд важных встреч, а сам президент смог пообщаться с Куртом Волкером, который имеет величавый статус «спецпредставителя Госдепа США по Украине».

«Великолепная встреча с президентом Зеленским — четкая приверженность достижению мира на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад. Он заявил о своем решительном настрое реформировать Украину, что мы в полной мере поддерживаем», — так Волкер охарактеризовал итоги переговоров с президентом Украины.

Четкая приверженность достижению мира на Донбассе. Звучит многообещающе, но, на мой взгляд, немного пафосно. Вопросы мирного урегулирования ситуации, сложившейся в зоне проведения АТО, инициированной украинским правительством, вряд ли получится решить, находясь в Канаде. Какие бы лестные характеристики не давал Зеленскому Волкер, это вряд ли снизит интенсивность обстрелов городов республик Донбасса и будет способствовать уменьшению количества жертв среди мирного населения «временно оккупированных территорий». Зеленский повторяет тактику Порошенко, который очень любил призывать к миру с трибун ООН и ПАСЕ, но при этом не желал садиться за стол переговоров с теми, кто мог реально повлиять на ситуацию. Итог его политики нам известен – идет шестой год войны.

Однако встреча с Волкером была не единственным мероприятием, в котором принял участие «миротворец» Зеленский во время визита в Торонто. Власти Украины договорились с Канадой о поставках вооружения и новейших образцов оружия, в частности, бронетехники. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Четкая приверженность достижению мира на Донбассе. Несомненно, количество бронетехники, поставленной на вооружение ВСУ, существенно увеличит шансы Зеленского на решение конфликта на Юго-востоке исключительно мирным путем.

И это еще не все. Также канадцы заявили о своих намерениях инвестировать денежные средства в оружейные заводы, расположенные на Украине. «Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение. Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов в Украине. И мы продолжим работать с Украиной, чтобы они получили поддержку, в которой они нуждаются: как от канадских военных инструкторов, так и в вооружении», — порадовал своих сограждан премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Несомненно, все это не противоречит четкой приверженности достижению мира на Донбассе, о которой заявил Курт Волкер, комментируя мировоззренческую позицию Владимира Зеленского.

Украину в ближайшее время не только накачают оружием, но и вынудят это оружие крайне активно применять, хотя бы для того, чтобы начали приносить прибыль те украинские заводы, в которые инвестировали свои денежные средства представители Канады. И Зеленский, заключая подобные соглашения, прекрасно понимает, что лучшего «полигона» для «утилизации» боеприпасов и полученного из-за границы оружия, чем территории непризнанных республик Донбасса нет, и не будет. Таким образом, ведя в подобном контексте переговоры о мире, он обрекает и Украину, и Донбасс на длительный и кровопролитный военный конфликт. Разумеется, все это в рамках четкой приверженности достижению мира на Донбассе!

Когда-то, еще в 2014 г. мы пытались рассказать всему миру о том, что Запад сознательно культивирует конфликт на Юго-востоке Украины для того, чтобы создать некую зону нестабильности, я бы даже сказал напряженности на границе с Россией. И западным политикам абсолютно все равно, сколько украинцев сложит свои головы, реализуя их геополитические планы. Они делают свое дело. Не дают конфликту угаснуть, а в самые сложные моменты подкидывают разочарованным аборигенам игрушки в виде бронемашин, стрелкового оружия, обмундирования и прочей экипировки, которая очень мотивирует борцов за территориальную целостность Украины. Но нам не особо верили, обвиняя во всем Россию, которая, якобы, заболев имперскими настроениями, решила воссоздать некое подобие Совестного Союза. Воссоздать, даже не особо считаясь с мнением жителей тех территорий, которые было решено «присоединить к Матушке-России». Но время шло, а российские войска так и не перешли заветную границу, да и Киев все еще управляется украинским правительством, а не российским генерал-губернатором. В общем, самые пессимистичные прогнозы сбываются. И это печально.

Но мне интересно совсем другое. О каком вкладе, который должна сделать Россия, говорил Волкер? Судя по всему, мы должны взять пример с Канады, сесть за стол переговоров с Пасечником и Пушилиным, которые, несомненно, продемонстрируют четкую приверженность достижению мира на Донбассе, и по факту проведения данной беседы начать абсолютно официально поставлять ДНР и ЛНР новейшее российское вооружение? Само собой, оборонительное, хотя я не вижу препятствий для того, чтобы любое оборонительное оружие превратить в наступательное. Нет, а что, вполне разумная тактика. Особенно учитывая, что все это будет делаться в рамках четкой приверженности достижению мира на Донбассе…

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«Ценный свидетель в деле MH17»: детали захвата и ареста командира ПВО ДНР (ФОТО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», в конце июня киевские спецслужбы провели очередную грязную операцию — на этот раз в непосредственной близости от российской границы — в приграничном городе Снежное (ДНР). Спецгруппа СБУ (по другим данным, ССО) посреди бела дня похитила ветерана ополчения Владимира Борисовича Цемаха — бывшего начальника ПВО легендарной Первой Славянской Бригады. Его ударили по голове около дома, накачали психотропными веществами и под видом парализованного отца — инвалида-колясочника вывезли на территорию Украины через пункт пропуска «Марьинка». Факт захвата подполковника Вооружённых сил ДНР «Русской Весне» пару дней назад подтвердили близкие «Борисыча» (именно такой позывной у похищенного). Захват и арест В этот четверг состоявшееся 27 июня похищение было подтверждено и назначенным в столице Украины государственным защитником — адвокатом Романом Гонтаревым, а также и дочерью неожиданно оказавшегося в плену офицера Донецкой Народной Республики. «28 июня в День Конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на 2 месяца. Дата апелляции пока не назначена», — рассказал адвокат Гонтарев представителям СМИ. Пояснять другие обстоятельства дела он отказался, сославшись на тайну следствия. Дочь Владимира Цемаха Мария сообщила, что первым пропажу ветерана боевых действий на Донбассе обнаружила его супруга, вернувшись с работы, она увидела дома следы борьбы и пятна крови (при захвате ему разбили голову). В течение следующих суток его родные и близкие пытались организовать поиски исчезнувшего военного. Во второй половине дня 28 июня жена получила письмо на рабочую электронную почту от киевского адвоката, который информировал, что на следующий день в суде будет рассмотрен вопрос о заключении под стражу Владимира Цемаха. Похищенного планируют судить по части 1 статьи 258–3 Уголовного кодекса Украины («Создание террористической группы или террористической организации»). Ему грозит наказание сроком до 15 лет лишения свободы. На прошедшем заседании судья принял решение о его аресте на два ближайших месяца — до конца августа. По версии украинской пропаганды, именно в Снежном в 2014 году был замечен зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, согласно выводам международной следственной группы, был сбит «Боинг» MH17 в июле 2014 года. В Киеве радостно заявляют, что «командир сепаратистского подразделения ПВО» Цемах может оказаться ключевым свидетелем в расследовании данной нашумевшей катастрофы. В списках не значится Очень любопытно, что в списке обвиняемых в уничтожении малайзийского авиалайнера «Борисыча» нет. Да и саму должность начальника ПВО 1 Славянской бригады он занял лишь в октябре 2014 года, через 3 месяца после крушения самолёта. Напомним, 19 июня 2019 г. голландские следователи озвучили имена граждан России и Украины, которые якобы причастны к пуску зенитной ракеты, сбившей пассажирский «Боинг» 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года погибли 298 пассажиров и членов экипажа — граждане почти двадцати разных стран. Для расследования трагедии была создана международная Объединённая следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Читайте также: Коломойский: Война на Донбассе готовилась 20 лет, и Россия к ней непричастна

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На Украине назвали причину, почему Донбасс не вернётся на Украину (ВИДЕО)

Украинский политолог Вадим Карасев назвал причину, по которой Донбасс не вернется в состав Украины. В эфире украинского телевидения он заявил, что невозможно вернуть регион, если применяется тотальная украинизация. В таком случае проще совсем отказаться от этих территорий. «Они не вернутся военным путем. Если вы не можете обеспечить военным путем возвращение Донбасса, то как вы их возвратите, украинизацией тотальной? Не возвратите», — сказал Карасев. «Я думаю, что вот эта сейчас реэскалация, да, какая-то эскалация военных действий — это ремиссия перед тем, как закончить весь этот процесс», — сказал политолог. По его словам, реинтеграция неподконтрольных территорий Донбасса — это историческая миссия президента Зеленского Однако теми методами, которые использует нынешняя власть, сделать это практически невозможно. «Скажите, что мы не хотим этот регион в составе Украины. Говорите вот это, пусть они там сами живут, а вы дальше продолжайте тотальную украинизацию», — добавил Карасев. Как ранее сообщала «Русская Весна», глава администрации президента Украины высказался за придание русскому языку регионального статуса на Донбассе. Читайте также: Доказательств нет: участники войны на Донбассе впервые в истории приговорены в Италии (ФОТО) На видео с 00:12:20

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Опасный план Зеленского: чем «большая приватизация» грозит Украине

Владимир Зеленский анонсировал «большую приватизацию», которая готовится на Украине. Об этом он заявил на встрече с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы Сирилом Мюллером. По его словам, приватизация вступит в силу в этом году. Он также напомнил, что ранее отменил 160 указов, которые, по его мнению, мешали развитию бизнеса. К слову, закон о приватизации на Украине вступил в силу в 2018 году. Его долго обсуждали в надежде нажиться на ней и навариться. Порошенко успел это сделать перед уходом. На тот момент, по подсчетам Рады, можно было продать около 3500 предприятий. Причем не все они были убыточны, хотя большинство из них, конечно, уже давно перестали приносить доход, ибо никто ими не хотел заниматься. Во многом подгоняли украинских политиков и их западные коллеги, которые хотели получить с этого выгоду. В Европейском парламенте, например, заявили, что если закона о приватизации не будет, то Украине не стоит ждать новых инвестиций. Тем временем украинское правительство провело анализ 100 самых крупных госкомпаний. Так вот, лишь пять из них оказались прибыльными. Очень многие предприятия канули в Лету после распада СССР. Например, «Антонов» — гигантский завод, который был создан еще в 1952 году в Новосибирске и производил самолеты. Потом концерн переехал на Украину и был лучшим по всем показателям. После развала Украина и Россия все еще очень плотно сотрудничали. Так, например, прежний директор «Антонова», Дмитрий Кива, считал РФ главным стратегическим партнером. В 2014 году сотрудничество стало, мягко говоря, затруднительным. Или вот, другой пример, Запорожский автозавод, легендарный «ЗАЗ». Он уже давно не может выпустить ни одного авто, являясь почти банкротом. И подобного на Украине очень много. Закон о приватизации позволил легко избавляться от таких предприятий. Вместо того, чтобы развивать их, новые украинские власти предпочитали продавать, причем по грошовой официальной стоимости, а остальное, кулуарное, класть себе в карман. Также произошло и с украинским черноземом, который активно скупали западные инвесторы. Под их контролем находится более 2,5 млн га этой отличной земли. Часть ее и вовсе вывозят, причем выкапывают все слои, а это значит, что больше чернозём в этих местах не появится. То же касается и древесины, которую на Западе покупают у Украины, чтобы не портить собственные леса. Украинские политики рады гнобить свою страну, ведь разрушенная экология — это еще одна причина взять очередной кредит и погрузить Незалежную в долговую яму. Что под «большой приватизацией» имеет в виду Владимир Зеленский, пока неизвестно. Но можно предположить, что если он продолжит дело своего предшественника, то лучше не станет. Отдавая страну в руки западных инвесторов, он рискует окончательно потерять Украину. Хорошо, если у него есть другой план, и новый украинский президент не станет повторять чужие ужасные ошибки. Читайте также: В США горят 5 миллионов литров виски (ФОТО, ВИДЕО) Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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Ещё один шаг на пути к независимости ДНР (ВИДЕО)

В ДНР открыли Республиканское казначейство. В церемонии открытия приняли участие руководители Республики — Глава ДНР Денис Пушилин, заместитель председателя Правительства ДНР Татьяна Переверзева и руководитель Республиканского казначейства Наталья Кошкина. В своей поздравительной речи Денис Пушилин отметил, что открытие казначейства — это важный шаг на пути к независимости и самостоятельности. Теперь появилась возможность контролировать, на что действительно тратятся деньги из республиканского бюджета. «Это важное событие для нашего государства. От эффективного управления бюджетными, финансовыми потоками зависит состояние кровеносной системы государства, результативность действий органов власти, экономическое развитие Республики», — заявил Пушилин. Республика переходит к новому плану счетов и стандартов учёта, что является чрезвычайно сложным делом. Учреждение республиканского казначейства позволит повысить эффективность функционирования бюджетной системы ДНР, а также усовершенствовать процесс исполнения республиканского бюджета. «Создание полнофункционального казначейства как единого центра обеспечения исполнения республиканского бюджета позволит в полной мере осуществлять предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами республиканского бюджета. Это вопрос выживания. Он гарантирует, что каждая копейка будет потрачена именно на то, на что запланировано», — отметил Глава ДНР. «Начало работы Республиканского казначейства — это внедрение новой системы финансового менеджмента, которая не только улучшит, но и оптимизирует процесс расходования средств республиканского бюджета», — отметила в свою очередь руководитель Республиканского казначейства Наталья Кошкина. Читайте также: Пушилин обратился к Армии ДНР (ВИДЕО)

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«Нафтогаз»: виртуальные «перемоги» и реальные многомиллионные премии его главы

Украинский политолог Тарас Загородний — о виртуальных «перемогах» главы «Нафтогаза» и его реальных многомиллионных премиях. Рубрика «Дайте мне таблеток от жадности. Да побольше, побольше». Когда (премьер Украины) Гройсман стал требовать от (председателя правления НАК «Нафтогаз») Коболева вернуть 300 млн гривен незаработанной премии, он стал нести откровенную пургу насчет виртуальных денег, которые якобы получил бюджет Украины, и виртуальных денег, которые якобы он «защитил» в судах. 1. В судах работают юристы, которые получили свою долю, что логично. При чём тут Коболев? 2. «Живых» денег от «Газпрома» как не было, так и нет. 3. «Додатково» (дополнительно, укр.) перечисленные в бюджет деньги — это результат дополнительного налогообложения, которое Коболев перекинул на граждан Украины через систему завышенной цены на газ и тарифов. Тюрьма давно плачет по кое-кому. Читайте также: «Победа над Россией за $8 млн»: вот зачем украинский «Нафтогаз» затягивает переговоры с «Газпромом» (ВИДЕО)

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Коломойский: Война на Донбассе готовилась 20 лет, и Россия к ней непричастна

Одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский уверен, что война на Донбассе является «внутренним гражданским конфликтом». Об этом он заявлял и раньше, а сегодня вновь напомнил в интервью одному из украинских изданий. «А у нас-то, что произошло на Донбассе — это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт», — шокирует «патрiотiв» Коломойский. «Основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы», — добавил бизнесмен. Миллиардер не считает, что условное присутствие российской техники или отдельных российских военнослужащих могло оказать какое-то влияние на развитие конфликта. «Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть». « А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? “Джавелины” есть у нас? Это чья техника?» — заявил олигарх журналистам. «Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт… И не делайте из этого катастрофу — это нормальное явление», — отметил Коломойский. Бизнесмен также добавил, что в гражданском конфликте принимают участие, и совершенно этого не скрывают, иностранные наёмники из стран-членов НАТО, а также других стран из антироссийского блока. Коломойский поделился своими соображениями о том, кому более выгодно поддерживать гражданское противостояние на Донбассе. По мнению миллиардера — это вовсе не Россия. «США предоставили Украине военную технику, чтобы поддерживать конфликт на Донбассе, потому что Америке выгодно держать санкции против России», — объяснил свою позицию олигарх. Читайте также: Крым и Донбасс: Зеленский ставит безумные условия США и ЕС

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Порошенко против Винницы

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