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И из-за этих американских ценностей мы можем делать все, что хотим

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«Я открою вам секрет. США солгали, потому что уже начиная с 1992 года существовали планы по расширению НАТО, включая, кстати, Украину уже в 1992 году. Я недавно разговаривал с ведущим историком, который работает с архивными материалами. Он мне объяснил, что Украина была в списке уже в 1992 году. США высокомерны. Извините, что открываю вам еще один секрет. США считают, что они управляют миром, что они единственная сверхдержава и могут делать все, что хотят. И из-за этих американских ценностей мы можем делать все, что хотим, будь то подрывные операции, свержение правительств, развязывание войн под ложным предлогом, бомбардировка Белграда, Ливии. Неважно. Не надейтесь получить правдивую историю. Потому что вы ее не получите». (c) Джеффри Сакс

Капитан Очевидность.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8355702.html
Метки: гегемонизм, империализм, США
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