Как тайная сеть масонов контролирует западные правительства
Исследователь Дионис Каптарь о тайном параллельном правительстве, существующем в Западной Европе и о масонских корнях современной итальянской власти.
Книга «Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи.» Каптарь Д. https://den-magazin.ru/utm/1313
Книга “Запрещённая экономика. Что сделало Запад богатым, а Россию бедной.” Каптарь Д. https://den-magazin.ru/utm/1204
Мероприятия “День-центра” https://den-magazin.ru/utm/1473
Канал ДЕНЬ на других платформах
Уникальный архив канала “День” https://dentv.ru/den-nash/
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #тайнаявласть #тайноеправительство #конспирология #масоны #Каптарь