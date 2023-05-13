Одиннадцать друзей Гурлитта
Почему у швейцарского пенсионера в кладовке оказалась коллекция из 1400 полотен считавшихся утерянными в период Второй Мировой войны. Что прятал в подводных пещерах озера Топлиц Кальтенбруннер. Как в фильме Джорджа Клуни «Охотники за сокровищами» американцы оправдали культурное разграбление Европы. Где на самом деле спрятана Янтарная комната, поиски которой загадочно унесли немало жизней. Представляем первую лекцию из цикла «О перемещенных ценностях». В студии Дмитрий Перетолчин.
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