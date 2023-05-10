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Неприемлемая провокация

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Отрабатывающая западную повестку президентша Грузии назвала отмену визового режима с Россией "неприемлемой провокацией".

Разумеется, она в курсе того, что консультации об отмене визового режима и возобновлении авиасообщения Россия проводила не в одиночку, а с представителями грузинских властей. Поэтому можно ожидать очередной порции обвинений "Грузинской мечты" и олигарха Иванишвили в том, что они морят голодом Саакашвили, не участвует в санкциях против России, не помогает Украине, отказывается от учений НАТО и т.д. и т.п.

Разумеется, при этом будут помалкивать, что даже частичная нормализация отношений с РФ позволит депрессивной грузинской экономике поддержать штаны. С точки зрения адекватной части грузинского "истеблишмента", частичная нормализация выгодна Грузии экономически, но сказать об этом открыто они не могут, иначе "барин заругает". Поэтому всячески юлят по этому вопросу, что вполне типично для стран лимитрофов, не обладающих полной военно-политической субъектностью.

России само собой выгодна – "условно-нейтральная Грузия". Западу нет, поэтому с помощью Саакашвили это пытались изменить, но не фартануло. Поэтому Грузию будут качать по другим линиям.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8346934.html
Метки: грузия, кавказ, Россия, русофобия, Саакашвили
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8882 7376
    Женечка только что

      Похоже тётка просекла как нужно общаться с нашим правительством: ведь наши любят делать всё назло, прям как маленькие дети. Она типа так троллит: не бросайте меня в терновый куст. Ещё, наверное, каких-нить преференций ждёт. Реверсивная психология называется, моему шестилетнему такое уже не прокатывает.

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