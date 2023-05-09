Исторический Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Полная версия торжественного Парада Победы 1945 года. Совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов редакцией была проделана уникальная работа. Кадр за кадром собрана хроника всего праздничного дня 24 июня 1945 года — с самого раннего утра до вечернего салюта. В программу добавлено много новой аутентичной информации из архивов, восстановлена логика и последовательность действий.

Найдены и оцифрованы все киносъёмки, сделанные во время легендарного Парада: их оказалось около полутора тысяч метров! На Красной площади в тот день работали 72 кинооператора, и лишь малая доля отснятого ими материала попала позже в широко известный ранее документальный фильм. Остальное долгие годы лежало в спецхране. Теперь же удалось восстановить всю картину того, что тогда происходило на Красной площади и вокруг.

По сути, это первая в истории нашей страны полномасштабная видеосъёмка реального события, которую лишь спустя 75 лет сможет увидеть каждый.

«Это удивительное, волшебное чувство: мы будто изобрели машину времени, и все вместе сможем перенестись в тот дождливый день 1945 года, чтобы проследить за всем, что происходило в сердце Москвы. До сих пор весь мир видел либо 50-минутную версию тех событий, либо краткий 18-минутный цветной документальный фильм. У нас же получилось собрать воедино почти три часа, минута за минутой. Это фантастическая возможность окунуться в реальную царившую тогда атмосферу, увидеть неотредактированное».

Благодаря экспертам и историкам музыки, звучат именно те военные марши и та музыка, которая действительно звучала в тот день. Исторические архивные кадры и музыкальное сопровождение бережно восстановлены и отреставрированы вручную телеканалом «ПОБЕДА».

Парад 24 июня 1945 года в Москве — это триумф советского народа, одержавшего победу над гитлеровской Германией. Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Командовал Парадом Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Руководил всей организацией командующий Московским военным округом и начальник гарнизона Москвы генерал-полковник Павел Артемьевич Артемьев. Движение войск сопровождал огромный оркестр численностью 1400 человек!

Текст читают легенды советского телевидения:

Народный артист СССР Игорь Леонидович Кириллов,

Народная артистка РСФСР Анна Николаевна Шатилова,

Заслуженная артистка РСФСР Дина Анатольевна Григорьева.