Дыбенко против Ленина: почему глава матросов был недоволен вождём/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Очередная серия цикла «Настоящая игра престолов». В этом эпизоде речь о событиях, когда Павел Дыбенко оставил Нарву и вместе с революционными матросами покинул фронт обороны от кайзеровских войск. Видео вышло на площадках Дмитрия Пучкова в 2017-м году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/