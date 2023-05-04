НАТО вместо Энергетики: русофобия завела Экономику Финляндии в Тупик
Антироссийской энергетическая политика Финляндии. Геоэнергетика Инфо
Отказ от от российских энергоресурсов и задержка с запуском третьего энергоблока АЭС Олкилуото 3 привели к увеличению угольного потребления в стране в 2022 году на 10%. Хельсинки в 2022 году отказался от российских нефти, газа, угля и электроэнергии, что привело к росту цен и значительной дестабилизации энергетической системы. Финляндия долгие годы зависела от российских энергоресурсов, поэтому события 2022 года больно ударили по ее экономике. Хельсинки понес чувствительные потери и сжег все мосты с Россией ради вступления в состав НАТО. Финляндия переживает последствия антироссийской энергетической политики.
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