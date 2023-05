Три обанкротившихся в этом году американских банка — First Republic, Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York — имели больше активов, чем все 25 финансовых организаций, рухнувших во время кризиса 2008 года.Банковский кризис в США ещё не закончился. Региональные банки продолжают терять резервы на фоне оттока денег вкладчиков. Кроме того, Федеральная резервная система не прекратила повышение ключевой ставки, что негативно влияет на банки.@banksta – цинкЗа последние сутки снова обострился кризис в банковском секторе. Некоторые американские банки за сутки упали на 20-30%.Грядет очередное изменение процентной ставки.PS. Между тем продолжаются процессы глобальной дедолларизации – Аргентина и Бразилия договорились перейти на национальные валюты в торговых расчетах. Аналогичное соглашеение подписали Индонезия и Южная Корея.Глава МВФ вчера мелахнолично заметила, что фиксируется постепенный отказ от доллара в глобальном масштабе.