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Продолжение банковского кризиса

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Три обанкротившихся в этом году американских банка — First Republic, Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York — имели больше активов, чем все 25 финансовых организаций, рухнувших во время кризиса 2008 года.

Банковский кризис в США ещё не закончился. Региональные банки продолжают терять резервы на фоне оттока денег вкладчиков. Кроме того, Федеральная резервная система не прекратила повышение ключевой ставки, что негативно влияет на банки.

@banksta – цинк

За последние сутки снова обострился кризис в банковском секторе. Некоторые американские банки за сутки упали на 20-30%.
Грядет очередное изменение процентной ставки.

PS. Между тем продолжаются процессы глобальной дедолларизации – Аргентина и Бразилия договорились перейти на национальные валюты в торговых расчетах. Аналогичное соглашеение подписали Индонезия и Южная Корея.
Глава МВФ вчера мелахнолично заметила, что фиксируется постепенный отказ от доллара в глобальном масштабе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8331082.html
Метки: банки, доллар, кризис, США
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