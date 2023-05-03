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1. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал воссоздать СМЕРШ.
2. Глава комитета Госдума по обороне Андрей Картаполов призвал вернуть в армию комиссаров
3. Депутат Госдумы Андрей Иванов призвал к отмене моратория на смертную казнь для террористов.

Захотели порядка и организации?
Ну и куда вас это привело? Снова ко мне.

PS. А заметили, как после вскрытия различных проблем после начала СВО, никто не призывает к вернуться к организационным практикам Николая II. Это вам не иконы на Бессмертном полку таскать, тут порядок нужен. А за порядок в XX веке у нас отвечал товарищ Сталин, отсюда и все эти отсылки к сталинской эпохе и сталинским управленческим и организационным решениям. Это в мирное время можно было ломать комедию про Николая II выигравшего вторую мировую войну. А в военное время ориентир слишком очевиден.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8332535.html
Метки: Россия, смерш, сталин, юмор
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