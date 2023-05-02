“Зуб за зуб”. Россия Конфискует Активы UNIPER и Fortum
Россия изымает активы европейских энергокомпаний Fortum и Uniper. Геоэнергетика Инфо
По указу президента Владимира Путина доли немецкой Uniper и финской Fortum в российских энергетических компаниях перешли во временное управление Росимущества. Передача активов иностранных компаний в управление государству позиционируется как ответ на лишение России, ее граждан или юрлиц права собственности на активы в «недружественных» странах. Так российское руководство называет страны, которые ввели против России санкции
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