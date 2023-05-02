Поможет ли томограф Савельева в формировании элиты?
Как отличить гения? Передается ли гениальность по наследству? Влияет ли этическая принадлежность на процент гениев? Работает ли евгеника? Почему гениям нельзя давать власть? Говорим с доктором биологических наук, профессором Сергеем Савельевым. Ведущий – Андрей Фефелов.
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