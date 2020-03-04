Учёные рассказали об опасности курения вейпов

Анализ флюрографий подростков, легкие которых серьезно повреждены испарениями электронных сигарет, позволил ученым выделить признаки болезни EVALI, пишет научный журнал Radiology.

Появление болезни врачи связывают с вейпингом. Ученые считают, что анализ поможет своевременно диагностировать это опасное заболевание.

Причиной болезни вейперов назвали искусственную форму витамина Е.

Эксперты говорят, что болезнь нельзя выявить только лишь по рентгеновским снимкам. Для обнаружения всех признаков ее развития нужно использовать компьютерную томографию.

«Томографы позволят нам диагностировать болезнь на ранних этапах развития, что крайне важно для того, чтобы своевременно начать лечить и спасти жизнь подростков», — рассказала Мэдди Артундуага, радиолог из Техасского университета (США) и один из авторов исследования.

Отметим, исследования показали, что табачный дым вейпов оказался более опасным для здоровья человека. Испарения содержат различные токсины, канцерогены и другие вещества, которые не только повышают вероятность развития рака легких, но и делают стенки артерий и вен более ломкими.

Заболевание, которое врачи назвали EVALI (ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких), изначально напоминает по своим симптомам пневмонию. Но антибиотики и другие лекарства ее не лечат.

Медики активно изучают легкие носителей этой болезни в надежде понять, какие типы электронных сигарет вызывают болезнь и как можно помешать ей.

Для своего исследования ученые собрали группу из четырнадцати несовершеннолетних парней и девушек, которые страдали от этой болезни и «курили» электронные сигареты до того, как попали в больницу.

Специалисты просветили их легкие с помощью рентгеновского аппарата и компьютерного томографа. Опросив подростков и сравнив эти снимки между собой, медики выделили несколько опознавательных черт и симптомов EVALI, которые отличают эту болезнь от других заболеваний легких.

В частности, развитие EVALI сопровождается тошнотой и нарушениями в пищеварении, которые обычно ассоциируются с болезнями желудочно-кишечного тракта, а не с заболеваниями органов дыхания. Еще в нижней части легких уже можно увидеть характерные темные образования округлой формы.

По своей структуре эти изменения похожи на то, как меняются легкие при развитии пневмонии. При этом оболочка легких деформировалась так, как будто этот орган перенес серьезный ушиб.

Как надеются ученые, эти опознавательные черты помогут лечащим врачам своевременно диагностировать EVALI — до того, как у подростков разовьется полноценная пневмония. Это может сократить потенциальное число жертв этой болезни и упростить борьбу с последствиями ее развития.

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