Игры Королей: Британские ученые

Круизный лайнер медленно подплывал к причалу. Перед пассажирами уже открылись пейзажи Стамбула – жемчужины некогда могущественной Османской империи. Город, в котором пики величавых башен касаются бескрайнего звёздного неба, по утрам слышен призыв муэдзина, а девушки, следуя заветам пророка Мухаммеда, под платками скрывают свои улыбки. На пристань сошли четверо. Впереди всех в белоснежном костюме, «шаркающей кавалерийский походкой», бодро шагал Иван Иванович – король телевидения. За ним на пристань ступил Василий Васильевич – алкогольный магнат, Пётр Петрович – глава секс-индустрии и повелитель чревоугодников – Дядя Миша.

– Жить, как говориться, хорошо! – ни к кому конкретно не обращаясь, сказал Иван Иванович. На его лице расплылась счастливая улыбка и, повернувшись к своим спутникам, он добавил, – не пройтись ли нам, господа, по набережной?

– Погода хорошая, да и торопиться нам особо некуда, – согласился Василий Васильевич.

– Кстати, господа, британские учёные выяснили, что находиться днём под прямыми солнечными лучами – опасно, так как… – начал было Дядя Миша, но Иван Иванович резко повернулся к нему и, сняв очки в золотой оправе, пристально посмотрел на спутника.

– Я Вам, Дядя Миша, настоятельно не рекомендую читать российский интернет до обеда, – перефразировал Булгакова Иван Иванович и рассмеялся.

– Что же нам теперь и наукой не интересоваться? – спросил Дядя Миша. – Я, конечно, всегда подозревал, что вы корректируете направленность развития науки через всякие там премии и гранты на исследования, но чтобы так прямо научными фальсификациями заниматься…

– Наукой интересоваться, конечно, стоит. Только какое отношение имеет «фейковый» бред британских учёных – к науке? – всё так же улыбаясь, спросил Иван Иванович.

– А что… не имеет? – робко спросил Дядя Миша.

– Вы бы если бы с нами чаще собирались, так были бы в курсе наших дел. Мы этот тренд с «британскими учеными» уже давно запустили, потому как слишком много «думающих» людей стало появляться, пришлось искать новый способ борьбы с ними. На простые уловки о том, что разного рода деградационное времяпровождение – это модно, они уже не ведутся. Вот мы и решили с точки зрения «науки» подойти к этому вопросу, – объяснил Иван Иванович.

– К сожалению, сегодня ещё не всем людям плевать на своё здоровье. Поэтому если просто внушать, что беспорядочный секс, к примеру, это круто и современно – не все на это поведутся. А вот если сказать им, что «врачи рекомендуют три раза в неделю» – вот это уже может подействовать на многих, – вступил в разговор Пётр Петрович, вспомнив свою старую приятельницу Елену Малышеву.

– Ну вы даёте, господа. Вот бы не подумал, что все эти научные новости, которыми забиты популярные ресурсы про здоровье и так далее, – ваших рук дело, – с удивлением сказал Дядя Миша.

– Не научные, а псевдонаучные, – поправил спутника Иван Иванович, – Вы что, правда, думаете, что мы проводим какие-то исследования? Мы просто пишем то, что нам выгодно, а потом разбавляем эту писанину умными словечками, чтобы выглядело как научное исследование. И находим того, кто готов подписаться под всем этим бредом ради пиара в научном мире. Кстати, – Иван Иванович повернулся к Петру Петровичу, – что это я недавно прочитал очередное исследование о том, что «измена партнеру помогает похудеть»? Они, конечно, идиоты, но не до такой же степени, чтобы повестись на такой бред. Не перегибаете ли вы палку, уважаемый?

– Да бросьте, Иван Иванович. Когда у человека есть какая-то зависимость или пагубная страсть – он всегда найдёт ей красивое и достойное оправдание. А если ему в этом ещё и помочь, так он зацепится за любую, даже самую бредовую идею, – ответил Пётр Петрович.

– Вы всё-таки поаккуратнее. А то, если чернь станет ставить под сомнения «научные исследования», то нам придётся очень несладко. Вон, – Иван Иванович кивнул в сторону Василия Васильевича, – алкогольная империя тогда совсем рухнет. Потому что там сейчас всё держится только на мифе «британских учёных» о пользе «маленьких доз». Ибо в то, что пить – это «круто», сейчас большей частью верят уже только подростки. А люди постарше начинают понимать, к чему приводит самоотравление алкоголем.

– Это точно. Благодаря этому мифу удаётся постоянно повышать объёмы продаж алкоголя. В советской энциклопедии, конечно, написано, что этанол – это наркотический яд, только мы уже подрастающему поколению внушили, что «совок – это отстой», – рассмеялся Василий Васильевич.

– Да и моя секс-индустрия тоже во многом держится благодаря «британским учёным». Мы уж лет 20 людей запугиваем баснями о том, что от воздержания чуть ли не умереть можно. Они этого воздержания уже сильнее, чем нашего СПИДа боятся. Готовы где и с кем попало – лишь бы только не постигли их ужасы воздержания. Вот олухи… – расхохотался Пётр Петрович.

– И лишь немногие находят некоторое несоответствие с тем фактом, что все духовные практики во всех традициях и религиях для внутреннего совершенствования рекомендуют воздержание. И самое главное – почему-то их последователи не умирают в страшных муках от этого самого воздержания, а даже скорее наоборот – приобретают крепкое здоровье и высокую продолжительность жизни. Конечно, для этого надо себя и от дурных мыслей оградить, но как это сделать, когда со всех экранов и плакатов мы только и делаем, что транслируем эти самые дурные мысли, – отметил Иван Иванович, довольный эффективностью своего телевизионного детища.

– Да бросьте! Мы им уже давно внушили, что духовное развитие – это для «лохов» и импотентов, которые оправдывают своё бессилие какой-то там нравственностью, – снова рассмеялся Пётр Петрович.

– А Вы, Дядя Миша, хотя бы поинтересовались, как мы в СМИ уже лет 20 продвигаем разные псевдонаучные исследования в области питания. Или вы думали, ваш фастфуд просто так процветает? Когда в начале двухтысячных пошла эта мода на отказ от мяса – мы сразу со всех информационных орудий ударили и начали распространять «данные исследований» о том, что это страшно вредно, стали убеждать всех, что человек по своей природе если не хищник, то, как минимум, всеядный. В результате люди сегодня верят не своим ощущениям (ни один ребёнок ещё не почувствовал аппетита при виде живого кролика), а нашим убеждениям. С началом эпохи ГМО нам пришлось приложить огромные усилия, чтобы замолчать факт гибели всех подопытных крыс, питавшихся генномодефицированными продуктами, во втором-третьем поколении. А сколько трудов мы потратили на популяризацию того же Макдональдса? Вы думаете, просто было внушить людям, что весь этот химический шлак – это на самом деле еда, которую к тому же можно ещё и детям давать? Одной рекламой мы бы здесь никак не справились. Толпа верит регалиям и белым халатам, поэтому мы и использовали учёных. И не каких-нибудь, а из сердца цивилизованного мира – «британских», которые медленно, но верно продвигали весь этот современный тип питания, точнее – тип медленного самоубийства, – рассказал об успехах Иван Иванович.

– Однако же я читал и вполне адекватные исследования. К примеру, о том, что бокс приводит к болезни Паркинсона и разрушает мозг. Или о том, что сахар действует на мозг так же, как и кокаин. Зачем же Вы такое публикуете? Вы знаете, какую прибыль я имею с того, что добавляю сахар во все продукты, делая людей зависимыми от него? – возмутился Дядя Миша.

– Ну, мой дорогой друг, всё время врать тоже нельзя. Надо изредка разбавлять ложь какой-нибудь правдой. Как показывает опыт, полуправду люди принимают намного охотнее. И если иногда писать что-либо действительно адекватное, то это повышает авторитетность источника – это, во-первых. А во-вторых, может привлечь внимание даже этих так называемых «осознанных» людей, и возможно они, увидев адекватное «исследование» – поверят «британским учёным» и в следующий раз, когда мы скажем, что коньяк сосуды расширяет или коммуникабельность повышает, – объяснил Иван Иванович.

– Коньяк! Сосуды! Расширяет! – давясь от смеха, повторил Петр Петрович, – И что, верят?

– Да, только так! Даже врачи его заливают литрами. Не зря же им всё время «благодарности» коньяком носят, – рассмеялся Василий Васильевич.

– Как показывает опыт, внушить людям можно всё, что угодно. Мы через «британских учёных» и про пользу просмотра телевизора рассказываем, и про алкоголь. Недавно вот стали продвигать, что даже вред курения, так сказать, преувеличен. А потом и вовсе закинули идею о том, что курение полезно и даже может лечить от ряда болезней. Да что я Вам рассказываю, – Иван Иванович достал из кармана смартфон и, сделав пару нехитрых манипуляций, протянул Петру Петровичу.

– Неужели есть идиоты, которые в это верят? – быстро пробежав глазами по монитору, спросил Пётр Петрович, – здесь даже беременным курить советуют, и тоже со ссылкой на научные исследования. А ещё меня обвиняли, что я про пользу измены партнёру переборщил. Да по сравнению с пользой курения для беременных – это просто детские шалости.

– Ничего, во всё поверят, – вступил в разговор Василий Васильевич, – а тех, кто не поверит, мы объявим отсталыми и несовременными. Мол, они против науки идут, хотят весь мир в каменный век загнать и так далее. И вообще, как обсуждали в прошлый раз – объявим их больными и сумасшедшими.

– Да я вас уверяю, господа, если как следует взяться за это дело, то лет через 20 на некурящего человека будут смотреть примерно так же, как на идущего по улице зимой без штанов, – ответил Иван Иванович.

– На тех, кто не травит себя алкоголем или не ест мяса, уже давно так смотрят. Скажешь, что не ешь бананы – всем по барабану, но попробуй только заикнись, что мясо вредно или надо жить трезво – тут же заклюют. Так что на этом примере можно и всё остальное построить. И заставить их делать всё, что угодно – хоть извёстку жрать, главное, чтобы «британские учёные» рассказали им, как это полезно. А мы ещё и через фильмы и телепередачи добавим о том, что это модно и круто.

– А эти учёные, которые проводят все эти лжеисследования и подтасовывают факты, вы им много платите? – поинтересовался Дядя Миша.

– Их не существует, – коротко ответил Иван Иванович.

Солнце клонилось к закату и четверо спутников, развернувшись в обратную сторону, снова направились к круизному лайнеру. Остановка в прекрасном Стамбуле подошла к концу, и вскоре путешественников снова встретило открытое море, запах морских волн и беспокойный крик чаек.

Слава Ветер

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Источник: whatisgood.ru