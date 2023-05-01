Последняя минута
Последняя минута матча на первенство мира по шахматам.
Эмоции очень показательны. Тут и крах всех надежд и огромная эмоциональная усталость человека, который достиг цели всей жизни, взобравшись на вершину шахматного Эвереста. Куда до тебя с XIX века дошло всего 16 человек.
Дин сейчас оказался в ситуации Карпова, который стал чемпионом мира после отказа Фишера от игры.
Карпов смог всем все доказать своими впечатляющими победными сериями, после чего никто уже не говорил, что он случайный чемпион. Дину это еще только предстоит сделать. Так или иначе – он вошел в историю. Большинство топ гроссмейстеров идут к этому моменту всю жизнь, но останавливаются задолго до вершины, а Дин благодаря своей устойчивости и способности держать удары, так сказать "прошел шахматы" и как бы не сложилась его дальнейшая карьера, его будут и спустя десятилетия упоминать наравне с великими чемпионами прошлого.
Я бы еше отметил, что итоговый триумф китайских шахмат, которые стартовав с крайне низких позиций в начале 90х, используя в том числе советский опыт государственной поддержки шахмат, смогли вывести китайских шахматистов и шахматисток на вершину. На это потребовалось около 30 лет. И вот результат достигнут. Безусловно, это придаст дополнительный импульс развитию шахмат в Китае.
Ну а по Яну что сказать – был близок как никогда, но сам упустил свои шансы в целом равном матче. Будет ли у него еще такой шанс – далеко не факт – молодая поросль уже напирает на современную шахматную элиту.
Теперь уже экс-чемпион мира Магнус Карлсен (но по прежнему самый сильный шахматист на планете Земля) так отозвался о матче.
«Я не следил за партиями в прямом эфире, но посмотрел их. Они были довольно интересными. Я ожидал, что участники будут лучше защищаться, но меня впечатлило, как им удавалось создавать шансы и насколько они не могли или не хотели свернуть игру как можно раньше.
Думаю, что очень многое зависит от того, какие позиции вы получаете на выходе из дебюта. Если они очень сложные, ошибок неизбежно будет больше. В этом матче так и происходит, поэтому партии и получились столь увлекательными.
В прошлых матчах мои противники, играя чёрными, выбирали самые крепкие линии и пытались убить игру, что является лучшей стратегией, которую можно избрать против меня. Да и за белых всегда играли солидно, не слишком рискуя, и «давили на тормоз», если появлялись опасения.
Мне кажется, в этом матче участники чувствуют, что могут больше рисковать. Мои соперники понимали, что, если я поведу в счёте, у них будут большие проблемы. У меня плотный репертуар за чёрных, который я очень хорошо знаю, и им крайне сложно будет получить шанс, не идя на большой риск. А если я, ведя в счёте, буду играть белыми, то уже сам не стану рисковать. В этом же матче мы видим, что оба участника плохо играют в защите, поэтому оба могут больше рисковать и атаковать» (с) Карлсен
Насчет Карлсена без титула чемпиона мира мы тоже посмотрим. Каспаров после потери титула еще 5 лет сохранял большую практическую силу, оставаясь номером один.