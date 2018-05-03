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Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 мая 2018

12:30. 3 мая 2018 Просмотров - 608 Один комментарий Опубликовал:

СРОЧНО: Очевидцы сняли момент крушения истребителя Су-30 в Сирии (ФОТО)

СРОЧНО: Очевидцы сняли момент крушения истребителя Су-30 в Сирии (ФОТО) | Русская весна

Как сообщалось, сегодня истребитель Су-30СМ ВКС России потерпел крушение в Сирии, оба военных лётчика погибли. 

Очевидцы из провинции Латакия сняли на камеру момент крушения боевого самолёта, видно, что он упал в прибрежной зоне.

Судя по фотографии, «сушка» взорвалась от сильного удара об воду, в которую она вошла на большой скорости.

«Если в море, то, получается, при взлете — во избежание поражения ПЗРК самолеты идут в сторону и со стороны моря на взлет и посадку соответственно. Столб дыма указывает, что с полным  топливом упал», — комментирует фотографию ветеран военной службы, автор Telegram-канала «Оперативная линия».

В Министерстве обороны ранее рассказали, что около 09:45 в четверг при наборе высоты после взлёта с военного аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел крушение российский многоцелевой истребитель Су-30СМ.

«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Военные уточнили, что истребитель не был повреждён огневым воздействием. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель.

Похожий случай произошёл 30 ноября 2009-го года: Су-30МКИ ВВС Индии разбился в районе Джатегаона (штат Махараштра). После срабатывания сигнализации о пожаре двигателя лётчики успешно катапультровались. Причиной пожара стало попадание инородного предмета в воздухозаборник двигателя.

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СРОЧНО: Очевидцы сняли момент крушения истребителя Су-30 в Сирии (ФОТО) | Русская весна
СРОЧНО: Очевидцы сняли момент крушения истребителя Су-30 в Сирии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В районе Хмеймима разбился Су-30



Недалеко от авиабазы Хмеймим у побережья Сирии разбился истребитель Су-30. Оба пилота погибли, пытаясь посадить машину на воду.
По данным мин.обороны, наиболее вероятной причиной катастрофы стала птица попавшая в двигатель машины.




Машина упала в море недалеко от города Джаблех, расположенного к юго-западу от авиабазы.

Мир праху.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

МОЛНИЯ: В Сирии разбился российский истребитель

МОЛНИЯ: В Сирии разбился российский истребитель | Русская весна

Российский истребитель Су-30СМ разбился в Сирии, оба пилота погибли. 

«3 мая около 09:45 (мск) при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ.

Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — сообщили о трагедии в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что речи об огневом воздействии по самолёту не идёт. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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Российские военные контролируют выезд боевиков из пригородов Дамаска. По ходу погрузки проверяют, чтобы лишнего с собой не увезли.







Стоит отметить, что продолжается работа российских военных и в Северном Хомсе, где при посредничестве российских военных представителей продолжаются переговоры о формате капитуляции Растанского котла. Часть боевиков уже согласилась на предложение условия, часть продолжает торговаться, рассчитывая на то, что Турция им поможет.
Жители Растана вчера вышли на улицы и потребовали от боевиков принять российское предложение, чтобы не устраивать "героическую оборону", которая все равно закончится автобусами.
В некоторых группировках произошел внутренний раскол между умеренными и радикалами – умеренные хотять уехать сразу, радикалы хотят "сражаться до последней капли крови". Российские военные пытаются им втолковать, что результат будет тот же и нет смысла множить жертвы и разрушения.
Было бы интересно, если по итогам всех этих переговоров потом сделают документальный фильм, особенно если представлять, с насколько упоротой публикой приходилось работать, чтобы освобождать сирийские города.

При этом вчера был перехвачен большой контрбандный груз оружия из Дераа, которое пытались провезти в котел. Это опять же к вопросу о снабжении анклавов и объемах этого снабжения.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Добрым словом и автоматом: «Вежливые люди» пришли к боевикам и убедили их сдаться (ФОТО)

Добрым словом и автоматом: «Вежливые люди» пришли к боевикам и убедили их сдаться (ФОТО) | Русская весна

В среду завершилась встреча по анклаву исламистов Эр-Растан, расположенному севернее Хомса. Переговорщики согласились капитулировать, а тяжелое и среднее вооружение передать Сирийской армии.

Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник. 

Все боевики, которые решат вернуться к нормальной жизни смогут воспользоваться амнистией. Остальных членов НВФ с их семьями будут эвакуировать в Идлиб и Джараблус (район на границе с Турцией). Первый конвой решили отправить в Идлиб в субботу.

Кроме того, правительством запланированы проведение мероприятий, которые будут направлены на достижение политического урегулирования кризиса и оказание всесторонней помощи жителям региона. 

Российские военнослужащие приступили к формированию конвоя гуманитарной помощи и уже готовы отправить на север Хомса мобильный медицинский пункт. 

По сообщениям местного источника в Тартусе начали формировать машины со строительными материалами. В основном на грузовики грузят наиболее востребованные материалы, доски, силовые кабели, краску и водопроводные трубы. Их передадут местной администрации, в целях восстановления инфраструктуры провинции.

Безопасность в данном регионе будет обеспечивать российская военная полиция совместно с сирийскими правоохранителями.

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СМИ сирийской оппозиции опубликовали фотографии с места переговоров боевиков и российских военных.

Добрым словом и автоматом: «Вежливые люди» пришли к боевикам и убедили их сдаться (ФОТО) | Русская весна
Добрым словом и автоматом: «Вежливые люди» пришли к боевикам и убедили их сдаться (ФОТО) | Русская весна
Добрым словом и автоматом: «Вежливые люди» пришли к боевикам и убедили их сдаться (ФОТО) | Русская весна

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Он помог избежать большого кровопролития: Российские военные наградили сирийца Иззата Башури (ФОТО)

Он помог избежать большого кровопролития: Российские военные наградили сирийца Иззата Башури (ФОТО) | Русская весна

Глава партии Баас (Партия арабского социалистического возрождения) провинции Хама Иззат Башури Мухаммад Ашраф был награждён российским Центром примирения враждующих сторон медалью «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА».

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Иззат Башури Мухаммад Ашраф принёс большой вклад в примирение населённых пунктов, которые находились под контролем боевиков, без его участия не удалось бы убедить население перейти на сторону правительства и война продолжалась бы в этих районах.

Он оказал помощь в подписании более 20 соглашений по примирению с населёнными пунктами на севере провинции Хама, которые находились в зоне деэскалации № 1 «Идлиб», а также 16 н. п. согласились на примирение на юге  — в зоне деэскалации № 2 «Хомс». Среди них и стратегически важные города — Таксис и Абу-Духур.

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Он помог избежать большого кровопролития: Российские военные наградили сирийца Иззата Башури (ФОТО) | Русская весна
Он помог избежать большого кровопролития: Российские военные наградили сирийца Иззата Башури (ФОТО) | Русская весна

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