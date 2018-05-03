Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 мая 2018

Как сообщалось, сегодня истребитель Су-30СМ ВКС России потерпел крушение в Сирии, оба военных лётчика погибли.

Очевидцы из провинции Латакия сняли на камеру момент крушения боевого самолёта, видно, что он упал в прибрежной зоне.

Судя по фотографии, «сушка» взорвалась от сильного удара об воду, в которую она вошла на большой скорости.

«Если в море, то, получается, при взлете — во избежание поражения ПЗРК самолеты идут в сторону и со стороны моря на взлет и посадку соответственно. Столб дыма указывает, что с полным топливом упал», — комментирует фотографию ветеран военной службы, автор Telegram-канала «Оперативная линия».

В Министерстве обороны ранее рассказали, что около 09:45 в четверг при наборе высоты после взлёта с военного аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел крушение российский многоцелевой истребитель Су-30СМ.

«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Военные уточнили, что истребитель не был повреждён огневым воздействием. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель.

Похожий случай произошёл 30 ноября 2009-го года: Су-30МКИ ВВС Индии разбился в районе Джатегаона (штат Махараштра). После срабатывания сигнализации о пожаре двигателя лётчики успешно катапультровались. Причиной пожара стало попадание инородного предмета в воздухозаборник двигателя.

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