Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 мая 2018
- 12:42 СРОЧНО: Очевидцы сняли момент крушения истребителя Су-30 в Сирии (ФОТО).
- 11:41 В районе Хмеймима разбился Су-30.
- 11:28 МОЛНИЯ: В Сирии разбился российский истребитель.
- 10:40 Погрузка под присмотром.
- 05:30 Добрым словом и автоматом: «Вежливые люди» пришли к боевикам и убедили их сдаться (ФОТО).
- 02:14 Он помог избежать большого кровопролития: Российские военные наградили сирийца Иззата Башури (ФОТО).
СРОЧНО: Очевидцы сняли момент крушения истребителя Су-30 в Сирии (ФОТО)
Как сообщалось, сегодня истребитель Су-30СМ ВКС России потерпел крушение в Сирии, оба военных лётчика погибли.
Очевидцы из провинции Латакия сняли на камеру момент крушения боевого самолёта, видно, что он упал в прибрежной зоне.
Судя по фотографии, «сушка» взорвалась от сильного удара об воду, в которую она вошла на большой скорости.
«Если в море, то, получается, при взлете — во избежание поражения ПЗРК самолеты идут в сторону и со стороны моря на взлет и посадку соответственно. Столб дыма указывает, что с полным топливом упал», — комментирует фотографию ветеран военной службы, автор Telegram-канала «Оперативная линия».
В Министерстве обороны ранее рассказали, что около 09:45 в четверг при наборе высоты после взлёта с военного аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел крушение российский многоцелевой истребитель Су-30СМ.
«Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Военные уточнили, что истребитель не был повреждён огневым воздействием. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель.
Похожий случай произошёл 30 ноября 2009-го года: Су-30МКИ ВВС Индии разбился в районе Джатегаона (штат Махараштра). После срабатывания сигнализации о пожаре двигателя лётчики успешно катапультровались. Причиной пожара стало попадание инородного предмета в воздухозаборник двигателя.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В районе Хмеймима разбился Су-30
Недалеко от авиабазы Хмеймим у побережья Сирии разбился истребитель Су-30. Оба пилота погибли, пытаясь посадить машину на воду.
По данным мин.обороны, наиболее вероятной причиной катастрофы стала птица попавшая в двигатель машины.
Машина упала в море недалеко от города Джаблех, расположенного к юго-западу от авиабазы.
Мир праху.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
МОЛНИЯ: В Сирии разбился российский истребитель
Российский истребитель Су-30СМ разбился в Сирии, оба пилота погибли.
«3 мая около 09:45 (мск) при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ.
Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — сообщили о трагедии в Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что речи об огневом воздействии по самолёту не идёт. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Погрузка под присмотром
Российские военные контролируют выезд боевиков из пригородов Дамаска. По ходу погрузки проверяют, чтобы лишнего с собой не увезли.
Стоит отметить, что продолжается работа российских военных и в Северном Хомсе, где при посредничестве российских военных представителей продолжаются переговоры о формате капитуляции Растанского котла. Часть боевиков уже согласилась на предложение условия, часть продолжает торговаться, рассчитывая на то, что Турция им поможет.
Жители Растана вчера вышли на улицы и потребовали от боевиков принять российское предложение, чтобы не устраивать "героическую оборону", которая все равно закончится автобусами.
В некоторых группировках произошел внутренний раскол между умеренными и радикалами – умеренные хотять уехать сразу, радикалы хотят "сражаться до последней капли крови". Российские военные пытаются им втолковать, что результат будет тот же и нет смысла множить жертвы и разрушения.
Было бы интересно, если по итогам всех этих переговоров потом сделают документальный фильм, особенно если представлять, с насколько упоротой публикой приходилось работать, чтобы освобождать сирийские города.
При этом вчера был перехвачен большой контрбандный груз оружия из Дераа, которое пытались провезти в котел. Это опять же к вопросу о снабжении анклавов и объемах этого снабжения.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Добрым словом и автоматом: «Вежливые люди» пришли к боевикам и убедили их сдаться (ФОТО)
В среду завершилась встреча по анклаву исламистов Эр-Растан, расположенному севернее Хомса. Переговорщики согласились капитулировать, а тяжелое и среднее вооружение передать Сирийской армии.
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.
Все боевики, которые решат вернуться к нормальной жизни смогут воспользоваться амнистией. Остальных членов НВФ с их семьями будут эвакуировать в Идлиб и Джараблус (район на границе с Турцией). Первый конвой решили отправить в Идлиб в субботу.
Кроме того, правительством запланированы проведение мероприятий, которые будут направлены на достижение политического урегулирования кризиса и оказание всесторонней помощи жителям региона.
Российские военнослужащие приступили к формированию конвоя гуманитарной помощи и уже готовы отправить на север Хомса мобильный медицинский пункт.
По сообщениям местного источника в Тартусе начали формировать машины со строительными материалами. В основном на грузовики грузят наиболее востребованные материалы, доски, силовые кабели, краску и водопроводные трубы. Их передадут местной администрации, в целях восстановления инфраструктуры провинции.
Безопасность в данном регионе будет обеспечивать российская военная полиция совместно с сирийскими правоохранителями.
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СМИ сирийской оппозиции опубликовали фотографии с места переговоров боевиков и российских военных.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Он помог избежать большого кровопролития: Российские военные наградили сирийца Иззата Башури (ФОТО)
Глава партии Баас (Партия арабского социалистического возрождения) провинции Хама Иззат Башури Мухаммад Ашраф был награждён российским Центром примирения враждующих сторон медалью «ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА».
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Иззат Башури Мухаммад Ашраф принёс большой вклад в примирение населённых пунктов, которые находились под контролем боевиков, без его участия не удалось бы убедить население перейти на сторону правительства и война продолжалась бы в этих районах.
Он оказал помощь в подписании более 20 соглашений по примирению с населёнными пунктами на севере провинции Хама, которые находились в зоне деэскалации № 1 «Идлиб», а также 16 н. п. согласились на примирение на юге — в зоне деэскалации № 2 «Хомс». Среди них и стратегически важные города — Таксис и Абу-Духур.
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“причиной авиакатастрофы могло стать попадание птицы в двигатель” это кто так конструировал самолёт, что ему в двигатель птицы попадают?