Россия и западный мир || Основы генетического противостояния || Ответы на вопросы
В эфире звучит запись от 27 мая 2015 года с Анатолием Алексеевичем Клёсовым.
В этой части звучат ответы на вопросы, которые были озвучены в эфире.
Ссылка на эфир: https://youtu.be/pxPcK-fd-a0
Малоизвестные факты об уничтожении древнеславянской цивилизации за несколько тысяч лет до наступления новой эры.
В чем отличия западноевропейских народов от восточных славян.
Откуда пришли в Европу те племена, которые ныне принято условно называть англосаксами, и почему ими был устроен массовый геноцид тех, кого сейчас называют восточными славянами.
Все умозаключения основываются на научных результатах, полученных при помощи генеалогических исследований.
Анатолий Алексеевич Клёсов – советско-американский биохимик, доктор химических наук, профессор, автор книг, посвященных «ДНК-генеалогии».
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#АнатолийКлесов #Россия #западныймир #генетическоепротивостояние
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