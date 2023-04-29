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Кружок диалектики (2022–2023). 05. «О понятии вообще». М. В. Попов.

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14 февраля 2023 года под руководством доктора философских наук М. В. Попова состоялось первое в 2023 году занятие кружка любителей гегелевской диалектики по теме «О понятии вообще», где выяснилось, что переход от сущности к понятию совершается как возвращение к бытию через сущность. Отсюда следует, что далее надо изучать сначала Объективность и только потом Субъективность. Следующее занятие состоится 28 февраля по теме «Объективность».
Занятия кружка диалектики 2022–2023 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YkYVZd7ovIQ
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