Кружок диалектики (2022–2023). 05. «О понятии вообще». М. В. Попов.
14 февраля 2023 года под руководством доктора философских наук М. В. Попова состоялось первое в 2023 году занятие кружка любителей гегелевской диалектики по теме «О понятии вообще», где выяснилось, что переход от сущности к понятию совершается как возвращение к бытию через сущность. Отсюда следует, что далее надо изучать сначала Объективность и только потом Субъективность. Следующее занятие состоится 28 февраля по теме «Объективность».
Занятия кружка диалектики 2022–2023 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
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