Кружок диалектики (2018-2019). 07. «Суждение как определённость понятия». М.В.Попов.
09:31. 21 февраля 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
12 февраля 2019 года под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме “Суждение как определённость понятия”. Суждение рассматривалось как категория, содержащая в снятом виде предшествующие категории диалектики.
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