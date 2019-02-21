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Кружок диалектики (2018-2019). 07. «Суждение как определённость понятия». М.В.Попов.

09:31. 21 февраля 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

12 февраля 2019 года под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме “Суждение как определённость понятия”. Суждение рассматривалось как категория, содержащая в снятом виде предшествующие категории диалектики.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pt_UQPmn1OE

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