Кружок диалектики (2018-2019). 07. «Суждение как определённость понятия». М.В.Попов.

12 февраля 2019 года под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме “Суждение как определённость понятия”. Суждение рассматривалось как категория, содержащая в снятом виде предшествующие категории диалектики.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pt_UQPmn1OE