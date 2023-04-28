Почему мы, а не Китай объявлены главными врагами Запада. Константин Сивков
Выступление доктора военных наук Константина Сивкова на научно-просветительской конференции “Русский мир против глобального рейха”.
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Не ответил на главный вопрос статьи. Тема не раскрыта.
Если ВСУ не будут наступать на Крым, то США денег больше не даст. Таковы условия спонсирования. Украина все равно перейдет на сторону России, но задача США передать как можно больше развала и фарша.
По моему основную роль Китай сыграл в нарушении торговых связей с Францией. Но это пока военная тайна.
Франция ,в лице гомосека Макрона -это марионетка ЛондонСити ,как и шанхайские олигархи..Все просто,Франция всегда была с амбициями против Германии..Насчет Крыма и создания Лондоном при помощи прибалтов,сев.части европы ,всяких норвегов,шведов,ирландии и поляков ,как основной иуды своего знаменитого кольца от мора до мора и контроля Одессы ,родины всего наркотрафика и военного в т.ч. пока не получилось.Ну во-первых США претендует на главнюка в Одессе и через Орбана свой путь предлагает.А во-вторых Приднестровье будет всегда там замочком..Дерутся пока жидосаксы меж собой за это ..ГЕрмания и Польша тоже враги вечные ,и это саксов устраивает -расколоть Европу,чтобы иметь..Но а русских и Россию ненавидят все вместе..Лучше всего тебе об этом пояснят Игореша ,КТ ,Хохол,Лока ,женечка -они их понимают…
Не делай пож.из Китая друга -это тело ЛондонСити (вековые деньги и органы управления незримые)-это вынужденный ,временный спутник и товарищ по несчастью,как и Эрдогаша..Ослабнет Россия и ДВ оттяпают одним днем ,хотя и жить там им холодно..Россия как была ,так и останется одна ,но усиливаясь и определясь она приобретает “поклонников “-Бразилию,Индию,Африку ,Арабов ,даже Японию в будущем возможно…