Полный запрет экспорта: для России готовят Новый Капкан | Геоэнергетика Инфо
Осторожно, запад закрывается: для России готовят Новый Капкан. Геоэнергетика Инфо
Торговое эмбарго. Страны G7, в том числе Соединённые Штаты, рассматривают возможность полного запрета большей части экспорта в Россию, что будет означать значительное усиление экономического давления на Москву. Обсуждение в рамках G7 такого экономического эквивалента ядерной войны, как полный запрет любого экспорта в Россию из стран «большой семерки». Несмотря на фантастическое количество введенных против РФ санкций, сегодня в нашу страну можно поставлять с Запада все, что не запрещено. Новую санкционную систему предлагается построить на прямо противоположных принципах: запрещено все, кроме узкого списка четко прописанных исключений. Звучит как нечто чересчур радикальное? Подробнее расскажет геостратег Андрей Школьников. Приятного просмотра!
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