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Ужесточение наказаний за государственную измену

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1. Совет Федерации одобрил закон о пожизненном наказании за государственную измену
2. Совет Федерации также одобрил закон о пяти годах лишения свободы за содействие решениям международных организаций, в которых РФ не участвует.

В целом, идет ожидаемое ужесточение законодательства в вопросах связанных с содействием внешним врагам. Требования снизу карать врагов народа находят понимание наверху, за исключением вопроса смертной казни, где власти, несмотря на социологию, выступают против отмены моратория на смертную казнь. Во всяком случае пока. Поэтому ужесточения идут в направлении увеличения сроков заключения, вплоть до пожизненного.
Примечательно, что жесткие сроки идут на фоне сокращения населения российских тюрем, откуда часть заключенных отправилась на войну. Таким образом ФСИН досрочно выполнит первоначальный план по сокращению численности населения российских тюрем до 300 000 человек к 2030 году. Еще 15 лет назад у нас в тюрьмах сидело под 900 тыс. человек. Это опять же к вопросу о репрессивном режиме в России, скорее наоборот, он у нас слишком либерален.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8317462.html
Метки: враги народа, государственная измена, законы, предатели, совет федерации
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