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Плохой поступок Дмитрия Пескова

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«Безусловно, за такой неприятный поступок, как служба сына в ЧВК «Вагнер», Дмитрия Сергеевича нужно срочно уволить с занимаемой должности, потому что он как минимум нарушил корпоративную этику глубинного государства. Дети представителей российских политических элит и дети представителей того самого глубинного государства должны учиться в Гарварде, Оксфорде и занимать должности директоров государственных предприятий, банков или на худой конец быть губернаторами или вице-губернаторами. Поэтому Дмитрий Сергеевич поступил очень плохо, дав согласие Николаю на службу в ЧВК «Вагнер». (с) Пригожин

PS. Соловьев (https://t.me/SolovievLive) и расчет тяжелой РСЗО "Ураган" артиллерийского дивизиона ЧВК "Вагнер". Рядом с Соловьевым стоит заряжающий расчета ТЗМ Николай Песков. Фотография сделана в январе 2023 года во время боев за Соледар.

Пригожин правильно указывает проблему, то что сын Пескова служил на фронте, это конечно хорошо (как говорится, а где были вы в январе, когда шел штурм Соледара?), но люди все равно смотрят на это с недоверием, потому что не видят в этом системного явления для наших элит.

 PS2. Кстати, как сообщают, на публичные мероприятия ко Дню Победы в Москве впервые будут приглашены награжденные государственными наградами сотрудники ЧВК "Вагнер". Вспоминаю Сирию 2016 года и как мне тогда рассказывали, что "зачем ты пишешь про Вагнер, никакого Вагнера не существует".
С тех пор страна и общество проделали длинный путь. Сначала "Вагнер" работал на свою репутацию, теперь репутация работает на "Вагнер". Все по классике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8311382.html
Метки: песков, пригожин, рсзо, соловьев, чвк вагнер
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