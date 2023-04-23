Чем в России заменят западные соцсети
В студии специалист по разработке высоконагруженных систем Владимир Ходаков. Ведущий – Илья Титов.
Телеграм-канал Владимира Ходакова https://t.me/leaveitru
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Также смотрите”Как российская отрасль высоких технологий переживает санкции, и что будет дальше” https://www.youtube.com/watch?v=UuwetKMjoZk&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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