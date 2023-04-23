Главная » Видео, Мировоззрение, Новые технологии, Творчество

Чем в России заменят западные соцсети

0 0

В студии специалист по разработке высоконагруженных систем Владимир Ходаков. Ведущий – Илья Титов.

Телеграм-канал Владимира Ходакова https://t.me/leaveitru

Полную версию ролика БЕЗ ЦЕНЗУРЫ смотрите на открытых площадках канал ДЕНЬ:

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297

Также смотрите”Как российская отрасль высоких технологий переживает санкции, и что будет дальше” https://www.youtube.com/watch?v=UuwetKMjoZk&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

Телеграм https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Уникальный архив канала “День” https://dentv.ru/den-nash/

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #Ходаков
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HK9FOwcy7ew
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В России нужны свои социальные сети
Бэкграунд, выпуск-324 за 2 ноября 2013
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 апреля 2018
Новости Украины и Новороссии 26 марта 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru