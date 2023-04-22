Иван Ефремов. 1907-1972. Страницы творчества (1982)
Иван Ефремов. 1907-1972. Страницы творчества
Год производства: 1982
В апреле 1982 года исполнилось 75 лет со дня рождения И.А.Ефремова – выдающегося писателя-фантаста современности. Диапазон его интересов был очень широк и простирался от проблем поиска Атлантиды до социально-экономических аспектов грядущего общества. Он пришел в литературу из науки, где как и в искусстве достиг очень многого. Коллеги-фантасты называли его "впередсмотрящим", коллегам-ученым он оставил богатую россыпь идей и фактов. В редакции журнала "Техника – молодежи" состоялась встреча тех, кто в течение многих лет был рядом с И.А.Ефремовым, хорошо его знал и сотрудничал в разных областях.
Передача "Иван Ефремов. 1907-1972. Страницы творчества"
Гл. ред литературно-драматических программ, 1982 год
Ведущий – Василий Захарченко