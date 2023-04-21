Уголь наших надежд, или Частная инициатива государственного масштаба
Весь прирост добычи коксующегося угля в России в 2022 году обеспечил ровно один проект, ровно один разрез. Добыча коксующегося угля на Эльгинском месторождении, расположенном в Южной Якутии в 2021 году составила 15 млн тонн, а в 2022м — 20 млн тонн. У нас в России более сотни угольных компаний, среди них есть те, чьи объемы добычи выше, чем у компании Эльгауголь, но они добывают уголь на нескольких своих месторождениях, а Эльгауголь — только с одноименного месторождения. О истории месторождения и компании рассказывает Борис Марцинкевич.
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