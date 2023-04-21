США остались не у дел: Байден cдал Ближний Восток | Геоэнергетика Инфо
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США остались не у дел: Байден cдал Ближний Восток. Геоэнергетика Инфо
Из-за самоубийственной политики нынешнего президента Соединенные Штаты лишились своего нефтяного оружия. Байден теперь (как и Картер до него) все больше похож на “сливателя” – того, кто отдает все противнику без боя. И это вовсе не случайность. Это сознательная политика. Политика Джо Байдена в отношении Ближнего Востока была настолько ошибочной и катастрофичной, что теперь Соединенные Штаты лишились возможности стать частью новой гегемонии – “антиавраамовых соглашений” между Китаем, Россией, Саудовской Аравией и Ираном.
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И кому же он сдал Восток-Китаю??Больше некому по масштабам..Но на деле все не так -нет государств решал -есть кланы и блоки банкстеров,фининтерна и финконтроля..Именно так …Тут оказывается Шольц срочно сгонял к Байдену -не освещалось вообще и получил наказ..прекратить экспорт полностью с Россией но и с Китаем ,а это уже смерть…
“В Вашингтоне думают примерно так. Если обедневшая Германия не сможет в новых условиях субсидировать ЕС, ничего страшного: пусть разваливается. Одним геополитическим конкурентом Америки, организующей новый Запад на основе AUKUS, станет меньше. Тем более у США есть страна-кандидат, чтобы бросить вызов немецкому влиянию в Восточной и Центральной Европе и даже попробовать заместить его с помощью Вашингтона своим собственным, – это Польша. На это Шольцу, тесно связанному с Китаем ещё со времен “комсомольской” юности и мэрства в Гамбурге, можно было и намекнуть, чтобы лучше старался. Что ж, господа немцы, сели играть партию с шулерами с краплёными картами – останетесь не только без штанов, но и без нижнего белья. Ничего нового в этом нет.
Обратим внимание: Байден вызвал Шольца на ковёр после того, как европейские страны объехал куратор внешней политики КНР по партийной линии Ван И, посетивший Францию, Италию, Германию и Венгрию, а затем Россию. Он уговаривал европейцев активно сотрудничать с Китаем, не поддаваться американскому давлению, не жертвовать своими интересами. Проблема, однако, заключается в том, что разговаривать и договариваться сегодня в Европе, и особенно в Германии, не с кем. В крупных странах у власти слабые правительства, зачастую просто клоуны, которых полностью контролируют американцы, а малые страны типа Венгрии, где этого нет, ни на что не влияют. Ван И, судя по всему, об этом и доложил Си Цзиньпину, и тот не стал тянуть с принятием некоего очень важного решения, страшно испугавшего узнавший о нём Вашингтон. Истерия США по поводу мирных предложений Китая, которые напоминают аналогичную инициативу России осенью-зимой 2021 года, закономерно завершившуюся после того, как её отверг Запад, 24 февраля 2022-го, на это именно и указывает.
Что с того?
Так приблизилась к завершению наивная попытка Берлина “откупиться” от США разрывом связей с Россией, чтобы сохранить свой самый выгодный китайский гешефт. Усилия Китая, которому надо прокормить полтора миллиарда человек, сохранить широкий доступ на европейский рынок, тоже обречены. Независимо от тайваньской операции американцы “выпиливают” КНР из глобальной экономики вместе с Россией, что подтвердила своей оговоркой по Фрейду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер: “Российская Народная Республика”.
Судя по американскому пресс-релизу, что Байден и Шольц “подтвердили прочные двусторонние отношения”, канцлер ФРГ согласился на самоубийство Германии. Американцы умеют дожимать политиков-слабаков и сервильные страны. Немцы снова расплатятся за глупость и трусость своего правящего класса. Что же касается нас, то это хорошие новости. Если США чего-то очень сильно боятся, значит, России это выгодно. Ещё немного подождём: скоро всё тайное станет явным.
России это выгодно ,пока они делят мир меж собой ,она не участвует ,а оценивает кому подыграть..Но если они договариваются -то России беда -она всегда основной враг и основной лакомый кусок для всех..
Китай — это отдельная цивилизация, сложно устроенная империя. С кучей внешних связей, не только с Россией, но гораздо более финансово мощных — с наглосаксами и с третьим миром
там далеко не все ходят строем даже в политбюро, иначе не приходилось бы периодически рубить головы боярам
ессно, минобороны приезжал по всем взаимно интересным вопросам — и по СВО, и по Тайваню, вернее по увязке взаимных интересов развития оборонной сферы. ТОФ поднимали в порядке приветствия и демонстрации потенциала для сотрудничества против японцев и АУКУС..
Есть еще Индия с населением на немного уже превысившей нас.Китая ,но тоже затормозилось…Что же касается вероятности мирового доминирования Индии, то экономически Индия, как и Китай, будет очень, глобально, влиятельна, но политически и уж тем паче идеологически, в силу особенностей индийской культуры, цивилизации и менталитета индийцев, ни о каком реальном именно политическом, геополитическом сверхдержавном доминировании речь не идёт и вряд ли когда-нибудь зайдёт (опять же, как и в случае и с Китаем, который традиционно занимается в истории самосозерцанием собственного срединноимперского пупа, и влезает куда-то только с чисто утилитарной целью получения необходимых ресурсов, не претендуя ни на что кроме экономической лояльности; потому рассказы про то, что, абстрагируясь от надвигающегося на Китай системного социально-демографического кризиса, и некоторых других проблем, вот уже скоро всем в мире придётся учить китайский язык и жить по указке из Пекина, это такой же миф как и рассказы о том, что китайцы вот-вот уже заселят и отнимут у нас Сибирь и ДВ).
Так что по совокупности атрибутов, следующим после США “гегемоном” если кто-то и станет, то это будет Россия. Впрочем, скорее всего ни о каком единоличном доминировании речь уже идти не будет, будет видимо такая геополитическая олигополия, при сотрудничестве-соперничестве 3-5 стран с глобальным потенциалом (пока в этом пуле точно будут Россия, Китай и Индия), где даже США, если им повезёт, может найтись место как одного из игроков, хотя и не самого сильного.
п.с. Нет ,я рада за Россию,что смерти Милошевича ,позорные и страшные смерти Каддаф и Хусейна ,подвигли её наконец-то нарисовать красные линии ,но этот Библейский Проект с этим жидосаксами и их владением активов уже более 2000лет не исчезнет никуда -они опять спрячутся и замаскируются..Потому как Бал правит Ложь..