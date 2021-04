Как военные США сорвали мирное соглашение с Афганистаном ради продолжения войны

Зона контроля Талибана на начало марта 2021-го года. Как и ранее, это в основном горные и сельские районы, а также небольшие райцентры.Интересные подробности о том, как Пентагон саботировал, а затем фактически сорвал намерения Трампа закончить войну в Афганистане и вывести оттуда американские войска. Рассказывает один из лоббистов решения о выводе войск США из Афганистана.В эксклюзивном интервью The Grayzone полковник Дуглас Макгрегор – бывший старший советник действующего министра обороны США – рассказал, как президент Трамп потряс военных, когда спустя только несколько дней после выборов в ноябре прошлого года подписал президентский указ о выводе всех остававшихся в Афганистане войск США до конца года.Дуглас МакГрегор.Как Макгрегор объяснил The Grayzone,Капитуляция президента –самая недавняя победа Пентагона в годовой кампании за срыв мирного соглашения США с Талибаном, подписанного в феврале 2020 года.Саботаж мирного соглашения США с Талибаном со стороны военного руководства США в Вашингтоне и Афганистане начался почти сразу после того, как личный представитель Трампа Залман Хализад договорился о временном соглашении в ноябре 2019 года. Эту капанию по подрыву власти президента активно поддерживал тогдашний министр обороны Марк Эспер.В феврале 2020 года, после жесткого давления за поправки к соглашению, Трамп приказал Хализаду предъявить Талибану ультиматум: согласиться на полное прекращение огня как условие более широкого соглашения о мире, включая переговоры с правительством Афганистана (марионеточным-пер.), или никакого договора. Талибан отказался от немедленного прекращения огня с Кабулом, однако, взамен предложив «снижение уровня насилия» на семь дней, чтобы создать атмосферу доверия для выполнения мирного соглашения, которое уже было разработано в деталях. Затем Талибан выдвинул США свой собственный ультиматум: если США откажутся от этого предложения, переговорщики покинут стол переговоров.Залмай Халилзад.Чтобы спасти соглашение, Хализад согласился на предложенную Талибаном неделю «снижения уровня насилия» обеими сторонами. Противники достигли дальнейшего взаимопонимания в том, что такое «снижение уровня насилия» значит: Талибан не будет нападать на населенные пункты и базы афганской армии, но оставили за собой право нападать на военные колонны, если они используют это снижение для захвата контроля над новыми территориями.Соглашение также оговаривает, что Талибан начнет «внутриафганские переговоры 10 марта 2020 года после того, как обе афганские стороны обменяются пленными».Но соглашение не включало немедленное прекращение огня между Талибаном и афганскими правительственными войсками, чего требовали Пентагон и военные США. Вместо этого, соглашение о «постоянном и полном прекращении огня» должны были заключить обе афганские стороны.С поразительной быстротой и решимостью Пентагон и генералы использовали неокончательные условия прекращения огня для срыва выполнения соглашения.Сочетание уверений Эспера афганскому правительству и бомбежки США показывает, чего хотят Пентагон и генералы. Было ясно, что они не собираются безропотно принять соглашение о выводе остающихся войск США из Афганистана, и сделают все, что могут, чтобы его сорвать.Кеннет МакКензиГенерал Кеннет МакКензи, глава Центрального командования, еще больше подчеркнул враждебность Пентагона мирному соглашению, когда заявил в показаниях Конгрессу, чтоПланы военных по срыву соглашения зависели от создания лживого впечатления, что Талибан нарушил свои обязательства. Этот обман продвигали в основном публично госсекретарь Помпео и Эспер.В интервью CBS News Помпео упомянул «подробный список обещаний, которые Талибан дал об уровне насилия, которое может произойти…» Но это было умышленное искажение. Хотя Талибан согласился на семь дней «снижения уровня насилия», это не относилось к мирному соглашению, подписанному 29 февраля 2020.2 марта Эспер заявил журналистам: «Это соглашение в зависимости от обстоятельств…Мы внимательно следим за действиями Талибана, чтобы оценить, выполняют ли они свои обязательства». В тот же день командующий войсками США в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил через пресс-секретаря в твиттере: «США совершенно ясно дали понять, чего ожидают: уровень насилия должен оставаться низким».Пентагон и генералы использовали для своих уловок текст, слитый в New York Times и опубликованную 8 марта с заголовком: «Тайный договор с Талибаном: Когда и как США, уйдут из Афганистана», где говорилось о двух «тайных дополнениях», то естьПубликация NYT с обвинениями в адрес России якобы спонсирующей Талибан.Несмотря на утверждение в статье, что 2 документа «излагают конкретное взаимопонимание США и Талибана», единственное конкретное указание в статье на такое взаимопонимание упоминает «обязательство Талибана не нападать на американских военных во время вывода войск». Однако, такое ясное обязательство не содержится в опубликованном тексте соглашения.Как NYT признала в статье, когда Эспер и председатель комитета начальников штабов генерал Марк М. Милли явились давать показания в комитет палаты представителей по делам вооружённых сил всего за три дня до подписания договора, обоих спросили о каких-либо «неофициальных договорённостях с Талибаном».Помпео, который также отрицал существование любых неофициальных договорённостей, ссылался на них как на «документы о военном применении».К лету, когда Талибан усилил атаки на блокпосты правительственных войск на территориях рядом с подконтрольными ему районами, войска США в Афганистане и министерство обороны уведомили чрезвычайного генерал-инспектора по восстановлению Афганистана, что приказы афганским правительственным войскам позволяют им наносить превентивные удары по позициям Талибана.После поражения Трампа на выборах в ноябре 2020 года, и после разработки планов по саботажу мирного соглашения, Эспер и МакКензи сговорились насчет пояснительной записки от командной вертикали», в котором Трампа предостерегали против дальнейшего вывода войск из Афганистана, пока «условия» не будут выполнены. Эти условия включали «снижение уровня насилия» и «прогресс за столом переговоров».Марк ЭсперВ тот же день Трамп предложил полковнику Дугласу Макгрегору стать «старшим советником» Миллера. Макгрегор открыто выступал за вывод войск из Афганистана и резко критиковал другие войны США на Ближнем Востоке, от Ирака до Сирии. В интервью 2020 года с Такером Карлсоном на Fox News, Макгрегор разнес руководство Пентагона за неспособность найти путь для вывода войск США из Афганистана.Попав в Пентагон, Макгрегор немедленно взялся за обеспечение быстрого и полного вывода войск из Афганистана. До сих пор никто не сообщил, насколько близко Трамп подошел к выводу войск до окончания своего президентского срока. Макгрегор рассказал об этом The Grayzone.По словам Макгрегора, он встретился с Миллером 10 ноября и сказал ему, что вывода войск из Афганистана можно добиться только официальным указом президента. ПозднееМакгрегор приказал чиновнику получить из Белого дома указ президента по национальной безопасности, чтобы обеспечить публикацию в правильном формате.Марк Милли, как сообщил Макгрегору его источник в Белом доме.Милли объяснил, что вывод войск повредит возможности переговоров об окончательном мирном договоре и что продолжающееся присутствие войск США в Афганистане пользуется «поддержкой обеих партий», как передали Макгрегору.Будучи вице-президентом, Байден лично наблюдал, какое давление генералы Пентагона оказывали на Обаму для эскалации войны в Афганистане.Перевод с английского https://thegrayzone.com/2021/03/16/trump-us-military-peace-agreement-war-afghanistan/ – цинк