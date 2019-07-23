Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 июля 2019

Тьерри Мейсан. Лондон отвоёвывает у Ирана клочки бывшей империи

Рост напряжённости в Персидском заливе не имеет ничего общего с так называемой иранской угрозой. Это на самом деле второй этап иранской антиимпериалистической политики, начатой Мосаддыком и поддержанной муллами. Ради защиты своих неоправданных экономических преимуществ Лондон, как и в 1952 г. из-за Суэцкого канала, готов снова вступить в войну, но нельзя забывать, что хотя тогда британцы и стали победителями, спустя несколько лет их всё равно вытеснили американцы. После Второй мировой войны Соединённое Королевство с неохотой отказывалось от своих имперских амбиций. По всему миру оно создавало независимые центральные банки, чтобы продолжать грабить бывшие колонии, ставшие независимыми государствами, и различные компании, чтобы присваивать себе львиную долю их природных богатств. Иран для Запада самый опасный противник. Защищая свою империю, Премьер-министр её Высочества Уинстон Черчиль убедил своего американского коллегу президента Дуайта Эйзенхауэра свергнуть Мосаддыка. МИ6 и ЦРУ разработали совместную операцию «АЯКС », которую возглавили Кермит Рузвельт и Герберт Шварцкопф. Первый был внуком президента Теодора Рузвельта, который колонизировал Латинскую Америку, а второй – отцом генерала Нормана Шварцкопфа, который руководил военными действиями во время войны США в Персидском заливе против Саддама Хуссейна. Затем англичане и американцы привели к власти Премьер-министра генерала Фазлоллу Захеди и создали жестокую политическую полицию САВАК, в состав которой входили нацистские преступники из немецкого Гестапо. Иранский народ дорого заплатил за своё стремление к подлинной независимости. Операция «АЯКС» была для британцев и американцев успешной. Она не только стала образцом цветных революций, направленных на свержение строптивых режимов, но и на 35 лет отбила у народов охоту к свободе. Поэтому, когда США свергли шаха Резу Пехлеви, готовившего повышение курса нефти через ОПЕК, они рассчитывали, что обеспечив совместно с Францией приход к власти Рухоллы Хоменеи, они и на это раз добьются успеха. Однако ковбои не такие прыткие в делах как их английские наставники. И Иран, как и до восстановления исламского режима, вновь становится лидером борьбы против империализма. Так что сегодняшний конфликт не нов. Как и при Мосаддыке, добыча иранской нефти рухнула под угрозами Запада. Королевский флот захватил иранское нефтеналивное судно (Rose Mary в июле 1952 г., и Grace 1 в Гибралтаре в 2019 г.). Британцы, как и ранее, утверждают, что имеют на это право, но кроме высокомерия, у них ничего нет. При Мосаддыке они обвиняли Иран в экспорте краденой нефти (так как не признавали национализацию), а сегодня – в нарушении европейских санкций (но последние нарушают международное право). И если конфликт закончится победой британцев, он на несколько десятилетий отобьёт у колонизированных народов охоту к свободе, а если победят иранцы, то будет открыт путь к новому миру. Но возможен и третий вариант. Если Лондон и Вашингтон в 1952 г. были союзниками, то со временем они стали соперничать, и в 1957 г. во время Суэцкого кризиса США завладели частью бывшей Британской империи. В то время Вашингтон принимал участие в британских переговорах с Гамаль Абдель Насером, он видел, что французы сближались с англичанами и израильтянами, но не действовал, пока последние не начали свою неисправимую экспедицию. Сегодня США тоже дистанцируются от Соединённого Королевства и ради того, чтобы «спасти мир», они могли бы воспользоваться неудачным шагом Лондона и выдворить его из Залива. Британские советники сегодня присутствуют в Саудовской Аравии, Бахрейне, Омане и Катаре. Вашингтон по отношению к Ирану преследует две цели. Первая состоит в том, чтобы ликвидировать государственные структуры, как он это делает в Афганистане, Ираке и Ливии и как он пытается это сделать в Сирии. Это стратегия Рамсфельда-Цебровски. Вторая цель состоит в контроле над экспортом иранских углеводородов и управления мировым рынком. Это стратегия Трампа-Помпео. А полемика о ядерной программе – ничто иное как базарная болтовня и явный вздор. Возможно, что вовлечённый в запоздалый и трудно управляемый Брексит, Уайтхолл упрямо будет стараться не упустить из рук остатки былой империи. Но раскол в правительстве Терезы Мэй может вынудить его отказаться от каких-либо авантюр. Тьерри Мейсан Перевод

Эдуард Феоктистов Источник

Al-Watan (Сирия) Источник: https://www.voltairenet.org/article207097.html

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Иранская ловушка для Трампа

Иранская ловушка для Трампа

Обстановка в регионе Персидского залива накаляется. Обмен «любезностями» между Западом и Ираном идет по нарастающей. Выгодоприобретателей несколько, и не исключено, при существующих противоречиях они работают на один результат – недопущения победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.Среди заинтересованных сторон – его противники внутри американской элиты и Иран. Более того, по всей видимости, Трампа втянули в ловушку, из которой он вряд ли выпутается.Доктрина «балансирования на грани войны» принадлежит госсекретарю Джону Даллесу (брату главы ЦРУ), занимавшему этот пост при Дуайте Эйзенхауэре. Смысл доктрины в том, чтобы действовать на грани начала войны, но не пересекать ее. Переступить означает втянуться в военный конфликт со всеми сопутствующими издержками и рисками. В определенном смысле то, как себя ведет Трамп, напоминает именно эту доктрину. Он активировал очень сильное санкционное давление, которое глава иранского МИДа уже назвал экономическим терроризмом, и организовал коалиционное политико-информационное наступление против Тегерана. При этом аятоллы видят беспомощность Европы, которая так и не смогла компенсировать персам санкции Вашингтона, введенные после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Европейцы демонстрируют боязнь попасть под санкции США и лишиться американских рынков. Иранцы не видят более никакого смысла в выполнении взятого на себя обязательства вследствие того, что противоположная сторона в одностороннем порядке вышла из договора. Как следствие, Иран сам стал постепенно выходить из него. Например, персы уже обогащают уран выше установленного СВПД уровня в 3,67 процента (имеется в виду содержание изотопа U235 в уране, уровень в 90 процентов содержания U235 требуется для создания ядерного оружия), предварительно дав 60 дней европейцам, чтобы те смогли найти выход. Разумеется, этого не произошло. Не поможет никакой межбанковский механизм INSTEX, который, как считалось, теоретически способен позволить проводить расчеты с Ираном в обход американских санкций. Тем более, как выяснилось, INSTEX по сути являет собой и так работающую схему бартеров, на что европейцам и указало иранское руководство. Однако ожидать большего от стран ЕС было бы нелепо: они у Вашингтона на коротком поводке при всем напускном несогласии с действиями заокеанского сюзерена.Как только персы стали постепенно выходить из СВПД, тут же последовали провокации. Вашингтон обвинил Тегеран в атаках на саудовский трубопровод. Затем последовали нападения на два танкера в Оманском заливе, в которых обвинили Иран, однако предоставленные в виде оперативной видеосъемки доказательства вызывали серьезные сомнения. После этого по команде из Лондона в Гибралтаре задержали иранский супертанкер Grace 1, на что Тегеран ответил захватом сначала танкера ОАЭ Riah, а 19 июля – британского судна, чем вызвал гневную реакцию из Форин-офиса. Министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что это угрожает безопасности «британского и в целом международного морского судоходства в Ормузском проливе». Прошла информация о том, что Иран при помощи России мог посылать танкеру ложные навигационные сигналы, но никаких доказательств этому не предоставлено.Складывается впечатление, что в Белом доме не все отдают себе отчет в том, чем может грозить нынешняя ситуация. Судя по некоторым фактам и логике происходящего, наблюдается игра с нескольких сторон с единой ключевой целью – дискредитировать Трампа во время уже идущей предвыборной кампании в США.Региональные бенефициары войны с Тегераном на данный момент не заинтересованы в максимальной эскалации обстановки. Например, для Эр-Рияда участие в войне против мощного государства повлечет катастрофические последствия. Уже сейчас хоуситы из «Ансар Алла» в Йемене наносят удары по территории Саудовской Аравии и доставляют серьезные проблемы коалиции интервентов, представленных саудитами, эмиратовцами и оплаченными ими наемниками. Если к этому добавить войну с таким противником, как Иран, расклад обернется катастрофой для ваххабитской монархии. И дело не только в возможности Ирана ударить ракетами по ключевым объектам саудитов. Персы способны активировать агентурно-боевые ячейки внутри самого королевства для целенаправленной масштабной диверсионной деятельности. В условиях проблемного «трансфера власти» от короля к кронпринцу Мухаммеду бен Сальману угроза неприемлемая. Объявленная 19 июля готовность разместить у себя американских военных впервые с интервенции в Ирак 2003 года мало что значит, для войны с Ираном нужны очень значительные силы и воля их применить.Для Израиля ситуация также неоднозначна. Несмотря на воинственную риторику правительства Биньямина Нетаньяху, полномасштабные боевые действия несут Тель-Авиву очень высокие риски. Здесь и вероятная активация третьей интифады, и риск вовлечения в тотальную войну с «Хезболлой». И дело не только в этом. Для саудитов и для израильтян эскалация конфликта с Ираном, вероятнее всего, невыгодна на текущем этапе. В такой конфликт почти со стопроцентной вероятностью будут вовлечены США, то есть Трамп и его администрация. Проблема в том, что начать против Ирана тотальную широкомасштабную кампанию, одна подготовка которой займет месяцы, означает взорвать гигантский регион от Средиземного моря до Средней Азии включительно, что само по себе является сдерживающим фактором от такой войны. Однако даже малый скоротечный конфликт с ограниченными задачами несет серьезные долгосрочные риски. Именно об этом и предупредили Трампа влиятельные представители военно-разведывательного сообщества: экс-заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл и бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Джеймс А. «Сэнди» Уиннфилд-мл. – через СМИ, как там принято. На страницах The Hill они опубликовали статью под названием «Пугающая реальность войны с Ираном», где представили сценарий и последствия ограниченного конфликта с персидским государством. Среди них стоит выделить экономический кризис, спровоцированный войной, мобилизацию населения Ирана вокруг теократического строя, усиление позиции сторонников «жесткой линии» внутри него, активацию разработки ядерного оружия, которую аятоллы оправдают угрозой агрессии со стороны США и, наконец, проигрыш Трампа на выборах 2020 года. Фактически специалисты из военных и разведывательных структур ясно дали понять американскому президенту, что его может ожидать, если он рискнет начать войну. Однако ситуация набирает свою внутреннюю логику, в которой Трамп становится ведомым и далеко не все зависит от него.Уловив, что риск начала даже ограниченной войны невысок, Иран активировал ответные жесткие действия в Ормузском проливе, благо, западные «партнеры» дали поводов хоть отбавляй. Дело в том, что даже угроза задержки того или иного танкера уже несет в себе риски, которые закладываются в стоимость перевозимого товара. Пока задержания еще не приобрели системного характера, однако тенденция уже явно просматривается. Расчет персов вот в чем. Они понимают, что Трамп через массированный санкционный прессинг пытается перезаключить сделку по иранской ядерной программе на более выгодных для США условиях. Причем с явным намерением не только не допустить даже теоретическую возможность создания ядерного оружия Ираном, но и ограничить его возможности по распространению своего влияния в Сирии, Ираке, Йемене и т. д. Разумеется, Иран на это не пойдет, поскольку в создании шиитского пояса он видит свое развитие. В этой стратегии основным действующим игроком со стороны Ирана является Корпус стражей исламской революции (КСИР) – колоссальная военно-политическая и религиозная суперструктура, подчиненная верховному лидеру Ирана рахбару Али Хаменеи. На заре исламской революции его создали для противовеса шахиншахским военным и спецслужбам, доверия к которым у теократов не было. Во времена президентства Махмуда Ахмадинежада (президент в Иране – второе лицо после рахбара), выходца из КСИР, корпус достиг апофеоза своего могущества. По оценкам, от 25 до 35 процентов экономики Ирана находится под его контролем, ему подчинено 20-миллионное (включая резервы) ополчение «Басидж», множество компаний, через которые и проходят серые схемы обхода санкций. Стражи контролируют активы на сотни миллиардов долларов, хотя точная цифра неизвестна. Именно консерваторы из КСИР определяют внешнюю и во многом внутреннюю политику Ирана. Им невыгодна сегодняшняя политика Вашингтона, куда предпочтительнее подход Барака Обамы, при котором был заключен СВПД. Обама хотел использовать персов в качестве тарана против саудитов и косвенно против Израиля – государств, ориентированных главным образом на республиканцев, являющихся противниками сил, стоящих за Обамой. Трамп же, напротив, представляет интересы и части республиканского сообщества, и произраильского лобби, и сил, связанных бизнес-интересами с саудовскими принцами. Повернуть все вспять в интересах Ирана и КСИР, поскольку санкции уменьшают столь необходимые им ресурсы, требуемые для ведения военных кампаний в регионе Ближнего Востока, а также грозят социально-экономическим кризисом внутри страны. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), американской «фабрики мыслей», с 2012 по 2018 год Иран потратил на войну в одной только Сирии 16 миллиардов долларов, хотя есть и другие оценки. Однако их порядок показывает, сколь затратна данная стратегия. Через урезание санкциями денежных потоков американцы стараются ограничить возможности Тегерана в распространении влияния.Персы, понимая это, сознательно повышают ставки. Никакого авантюризма здесь нет, при всех рисках расчет иранцев прост и конкретен. Через создание угрозы задержания танкеров (но не их потопления где-нибудь в фарватере) в Ормузском проливе, через который проходит около трети всего мирового экспорта нефти, он оказывает давление на мировое сообщество. Последнее в лице западных стран само дает ему повод для этого, а персы умело пользуются ситуацией. Дескать, будете и дальше задерживать наши танкеры, практиковать экономический терроризм и войну (а санкции тем и являются), у нас есть чем ответить. Трамп со товарищи продолжает грозную риторику, но Иран и КСИР видят, что за ястребиными заявлениями ничего нет. Нынешняя администрация с очень высокой вероятностью просто не рискнет начинать войну, поскольку все ее негативные издержки будут использованы недоброжелателями Трампа против него. Главное для Ирана – не давать очень весомого повода для интервенции. Он и не дает. Тактика понятна: надавить на мировое сообщество и противников Трампа внутри США, чтобы тот сбавил обороты и вернулся к выполнению СВПД. Трамп понимает, что после заявлений о СВПД как о худшей сделке в истории США, он на это пойти не может. Ловушку, в которую попал Трамп, видят и его противники в стане демократов, и несогласные в стане его администрации. Их цель – загон Трампа в предельно узкий коридор решений. Здесь они ситуационно совпадают с Ираном и КСИР. И тем и другим нужно, чтобы Трамп проиграл на выборах. Демократы хотят провести своего кандидата в Белый дом, а персам нужно, чтобы сменщик 45-го американского президента вернулся к выполнению СВПД, а вся агрессивная политика по отношению к Ирану, которую исповедуют Трамп, Помпео и Болтон, осталась в прошлом. Кстати, наиболее вероятный кандидат от демократов Джозеф Байден, занимавший пост вице-президента при Обаме, дал понять, что в случае победы вернется к выполнению СВПД.Таким образом, Трамп попал в ситуацию, которую в шахматах называют цугцвангом: любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. С одной стороны, на Трампа давят его «ястребы», подталкивая к жестким мерам, с другой – Иран обнажает неспособность гегемона приструнить бросивших ему вызов персов.Воевать Трампу нельзя – последствия, повторим, будут против него. Игнорировать действия Ирана тоже невозможно – это означает потерю лица и опасный прецедент, который противники внутри США обратят против нынешнего хозяина Овального кабинета. Остается надежда на тотальный санкционный прессинг с подключением к нему союзников (Великобритания уже готова). Но и здесь проблема: к санкциям Иран уже адаптировался да и быстрого результата – склонения персов к новому договору на условиях американцев – не выйдет. Даже в случае маловероятного успеха такого подхода пройдут месяцы, а реагировать на действия Ирана нужно здесь и сейчас. Тут вся проблема для американского президента. Его умело загнали в угол и теперь будут давить до конца. Способ выбраться из ловушки пока не просматривается.Константин Стригунов https://vpk-news.ru/articles/51565 – цинк

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Четыре стрелы в американо-турецкие отношения

Логотип турецкого полка, который обучается работе на С-400.Четыре стрелы символизируют четыре пусковых установки.Турецкая пресса (особенно про-эрдогановская) продолжает активно эксплуатировать тему закупки С-400, сосредоточившись на следующих тезисах:1. Закупая С-400 у России, Турция идет в ногу со временем в вопросах модернизации армии и не отстает от ведущих мировых держав.2. Не уступив давлению США, Эрдоган доказал, что Турция проводит независимую политику и не поддается давлению.3. Закупки современных вооружений должны в перспективе заложить основу для разработки собственных образцов на базе покупных.4. Если США введут экономические санкции, то Турция не оставит эти недружественные шаги без ответа.5. ЗРК "Пэтриот" устарел и уступает по возможностям С-400. Эту линию поддерживает и МИД Турции.Кроме того, продолжает муссироваться тема "закупим самолеты у России, чтобы показать кукиш США". Россия уже официально дала понять, что если Турция попросит, то вопрос продажи экспортной версии Су-35 для нужд ВВС Турции вполне обсуждаем, тем более, что самолет уже идет на продажу за границу – не так давно был выполнен контракт на поставку Су-35 Китаю.Турция также официально выразила заинтересованность в покупке Су-35, но увязала этот вопрос с решением судьбы контракта на F-35.Несмотря на то, что США официально отказались поставлять F-35 в Турцию и исключили ее из программы разработки, а также отказываются передавать туркам уже купленные машины, переговоры по линии оборонных ведомств продолжаются. Трамп оставил туркам лазейку своими публичными заявлениями, что вина за покупку С-400 у России лежит на Обаме, который своевременно не продал Турции ЗРК "Пэтриот", а значит "Эрдогана можно понять". Демократы отбиваются, заявляя, что предварительное решение о поставке ЗРК "Пэтриот" в Турцию было принято еще в 2009 году, поэтому тут вина не только Обамы, который хотел, но не смог.Турки используют эту коллизию, а также угрозы закупить Су-35 у России как инструмент давления на США, в попытках разблокировать поставки F-35. Поэтому Эрдогану выгодно муссировать тему дальнейших закупок вооружений у России, шантажируя тем самым США, которые в принципе не заинтересованы в том, чтобы Турция что-то покупала у России. Но так как Эрдоган слишком прямолинейно нарушил американские запреты, демократическая партия вцепилась в эту историю и требует максимально жесткого наказания Турции.Если администрация Белого Дома и Пентагон не найдут способов сгладить эти углы, то совсем не удивлюсь, что через несколько месяцев обсуждение поставок Су-35 в Турцию перейдет из разряда троллинга и досужих домыслов к практической реализации.И снова тут будет не только и не cтолько военная необходимость, сколько желание Анкары показать, что она себе на уме и сама решает, у кого и что покупать.Конечно, США могут перейти к более жесткому давлению, вроде введения санкций, которые в свое время вынудили Эрдогана выпустить участвовавшего в подготовке переворота 2016 года пастора Брансона. Да и опыт российских санкций против "турецких помидоров", которые привели к изменению политики Турции в регионе, тоже нельзя забывать. Но тут есть риск того, что усиление давление США на Турцию, еще сильнее толкнет ее в объятия России и Ирана. Поэтому некоторые аналитики в Вашингтоне уже предосторегают от чрезмерного давления на Турцию и предлагают изменить линию поведения, отказавшись от попыток прямолинейно давить на Эрдогана.Но пока что господствует точка зрения, что завершающаяся сделка по С-400 является еще одной демонстрацией внешнеполитической слабости администрации Трампа, которая допустила ситуацию, когда младший союзник по НАТО закупает оружие у стратегического врага США.

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Я мог бы выиграть эту войну за неделю…

На фоне недавних потерь афганских коммандос и американского спецназа в Афганистане, Агент Дональд на встрече с премьер-министром Пакистана поделился своим видением перспектив победы в Афганистане.Основной посыл, если бы сильно хотелось, то Трамп бы уже давно всех в Афганистане победил, но он просто не хочет этого делать, так как для победы надо убить миллионы людей.Действительно, пребывание США в Афганистане в нынешних условиях уже просто нелепо. Они бы и рады уйти, но Талибан никак не хочет соглашаться на условия, которые позволили бы США сохранить лицо.Невозможность победы в Афганистане Пентагон признал еще при Обаме, так что Трамп тут уже вряд ли мог что-то поделать, даже если бы сильно захотел. И даже геноцид афганского населения, о котором он гипотетически рассуждал, вряд ли бы ему в этом помог.Куда как примечательнее тезис про то, что США не хотят быть полицейским. Можно напомнить, что в свое время концепцию "мировых полицейских", активно продвигал Франклин Делано Рузвельт, видя в них – США, СССР, Британскую Империю и Китай. Позднее, когда ФДР умер и началась Холодная война, образовался двуполярный мир, с двумя "мировыми полицейскими", которые враждовали друг с другом и контролировали свои сферы влияния. После уничтожения СССР, остался один "мировой полицейский" без оппонентов. Ныне же, "мировой полицейским" со своими самоназначенными обязанностями откровенно не справляется, потакая прежде всего своим избирателям, хотя большая часть американского истеблишмента категорическим с ним не согласна в этом вопросе. Трамп в данном вопросе констатирует определенную усталость от взятых на себя обязательств в Афганистане.Действительно, нелепо думать, что после 18 лет безуспешных попыток одолеть Талибан, что-то может принципиально поменяться в последующие годы.

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Как выглядит исторический комплекс Афамия, после освобождения от боевиков

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В Алеппо от снарядов террористов погибли восемь мирных жителей, есть раненные

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Ракетный обстрел на севере Хама: 7 погибших, 12 раненных

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Военный ВСУ подстрелил сослуживца

В Херсонской области военнослужащий ВСУ из автомата выстрелил в сослуживца, в результате чего последний получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины. По предварительной информации, военнослужащий во время разрядки оружия выстрелил из автомата АКС-74, что привело к ранению ноги сослуживца. «Планируется комплекс судебных экспертиз и вручение военнослужащему уведомления о подозрении», — отмечает ГБР. ГБР квалифицирует это преступление по статье «нарушение правил обращения с оружием, если это нанесло пострадавшему телесные повреждения» и в случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Читайте также: В Петербурге жестоко убили участницу акций в поддержку Украины (ФОТО)

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