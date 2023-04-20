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Ремесленный работник в тихом городе

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В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/8303296.html

Ремесленный работник в тихом городе

“В стране сегодня уже нет ни одного общественного или государственного деятеля, кто мог бы возвысить свой голос в защиту нашу, к которому бы прислушались Президент России или его окружение» – Александр Сокуров заявил, что «встревожен судьбой» ушедшего на этой неделе из БДТ «великолепного режиссера и педагога Андрея Анатольевича Могучего».

Казалось бы – закончился контракт у худрука, худрук о своей позиции и отношению к позиции работодателя заявил наглядно.
Даже, напомним, отказался от гастролей в Ростов – поддержать участников СВО.
Понимаем, что в олдскульных традициях Сокурова худруков должны выносить с должностей исключительно вперёд ногами по старости – но увы, времена теперь не те.

Сокуров назвал увольнение «политическим» – и тут же выдал, что «всякая политическая мотивировка при принятии какого-либо административного решения в сфере культуры приводит к разрушительно-необратимым последствиям в среде людей культуры».
Напомнил даже «сколько таких людей уничтожило, растоптало государство российское за время своего «триумфального» исторического шествия куда-то вперед.

Сколько уникальных граждан русских погибло в ссылках, на каторгах династии Романовых… и как даже «переиграла» династию психиатрия гуманитарных чисток времен правления коммунистической партии нашей страны».
Мы даже пошли проверить – не расстреляли ли Могучего? Нет, не расстреляли.
И даже спектакль «Три толстяка» не запрещен. Во всяком случае – пока.
Так отчего же истерика у Сокурова?

А от того, что он очень точно понял то, о чем аккуратно заговорили по коридорам и кулуарам – в Питере «началось».
Примерно то, что почти завершилось в театрах Москвы, и Могучий здесь – только первая ласточка.
«Как ремесленный работник в кино и образовании с отчаянной тревогой наблюдаю за тем, что происходит с нами в тихом городе Санкт-Петербург».

В «тихом городе»?!
Где, напомним, кафе взрывают на всю страну.
Александр Николаевич, вы ничего не перепутали?
Мы помним, как именно вы, в президентском совете по культуре, были тем, «к кому прислушиваются», но почему-то тогда сосредоточились исключительно на защите украинского террориста Романа Сенцова.
Неудивительно, что других террористов в своем «тихом городе» вы теперь предпочитаете не замечать.»

@Real Cultras Z – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8303792.html
Метки: демшиза, кино, Культура, петербург, сокуров, творцы, театр
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29237 24787
    марина час назад

      ОООООООООО!!!Прилепины (условно конечно,см.видео ,где он с Навальным делят лохов электората в кафе) побеждают старую гвардию либерастов/западников Сокуровых ..Невзоровых,Сванидзе и инших аристократов типа???
      п.с. но разве это про справедливость??

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