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Поражающие свойства боеприпасов объемного взрыва

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Поражающие свойства боеприпасов объемного взрыва В связи с массой невежественных и безответственных спекуляций вокруг проблемы объемного взрыва, которые рождаются фантазией и профессиональной безграмотностью паразитирующих на данной тематике псевдоспециалистов, представляется полезным дать простое, но научно обоснованное описание данного явления. Много беспредметных споров связано с оценкой отрицательной фазы давления, сменяющей фазу сжатия. Непониманием физической сути явления порождено вульгарное определение объемного взрыва как «вакуумная» бомба. Гораздо более опасен в своих внешних проявлениях процесс взрывного превращения в режиме детонации, представляющего сверхзвуковую волну в форме самоподдерживающегося комплекса ударная волна + зона самовоспламенения и последующего горения. Появление детонации требует мощных источников инициирования, например с помощью зарядов взрывчатого вещества. В августе 1999 г., в период агрессии Чечни против Дагестана, на дагестанский аул Тандо, где скопилось значительное число чеченских боевиков, была сброшена крупнокалиберная...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: topwar.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8304891.html
Метки: авиация, боеприпасы, военное дело, война на украине, мураховский
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