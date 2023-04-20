Поражающие свойства боеприпасов объемного взрыва
Поражающие свойства боеприпасов объемного взрыва В связи с массой невежественных и безответственных спекуляций вокруг проблемы объемного взрыва, которые рождаются фантазией и профессиональной безграмотностью паразитирующих на данной тематике псевдоспециалистов, представляется полезным дать простое, но научно обоснованное описание данного явления. Много беспредметных споров связано с оценкой отрицательной фазы давления, сменяющей фазу сжатия. Непониманием физической сути явления порождено вульгарное определение объемного взрыва как «вакуумная» бомба. Гораздо более опасен в своих внешних проявлениях процесс взрывного превращения в режиме детонации, представляющего сверхзвуковую волну в форме самоподдерживающегося комплекса ударная волна + зона самовоспламенения и последующего горения. Появление детонации требует мощных источников инициирования, например с помощью зарядов взрывчатого вещества. В августе 1999 г., в период агрессии Чечни против Дагестана, на дагестанский аул Тандо, где скопилось значительное число чеченских боевиков, была сброшена крупнокалиберная...
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